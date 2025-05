iSAQB® Software Architecture Gathering 2025 in Berlin

Website live, Blind Bird Phase gestartet und Call for Papers eröffnet

Die Anmeldung für das Software Architecture Gathering 2025 (SAG) ist ab sofort geöffnet. Die internationale Konferenz für Softwarearchitektur, organisiert vom International Software Architecture Qualification Board (iSAQB®) in Kooperation mit heise medien, findet vom 24. bis 27. November 2025 im H4 Hotel Berlin Alexanderplatz statt. Die Teilnehmenden erwarten ca. 45 Sessions und Keynotes sowie 8 ganztägige Workshops mit internationalen Sprecher:innen aus der Softwarearchitektur-Szene. Zudem wird während der Hauptkonferenz (25. und 26. November) eine Ausstellung der SAG-Sponsoren stattfinden.

Die kürzlich begonnene Blind-Bird-Phase bietet Teilnehmer:innen die Möglichkeit, Tickets für die Hauptkonferenz mit einem Rabatt von 300 EUR zu sichern. Die Frühbucheraktion endet am 3. Juli 2025.

Zudem ist ab sofort der Call for Papers eröffnet. Bis zum 10. Juni 2025 können interessierte Sprecher:innen ihre Vorschläge für Sessions, Keynotes und Workshops einreichen. Die Konferenz erwartet rund 45 nationale und internationale Expert:innen, die in sieben verschiedenen Tracks – darunter „Foundations“, „Trends“ und „AI-Driven Architectural Innovation“ – aktuelle Themen und Best Practices präsentieren werden. Details zum Call for Papers sind hier zu finden: https://conferences.isaqb.org/software-architecture-gathering/call-for-papers/

Das Software Architecture Gathering ist ein bedeutender Treffpunkt für Softwarearchitekt:innen, Entwickler:innen und Qualitätssicherungsfachleute. Die Konferenz bietet eine optimale Plattform für Networking, den Austausch innovativer Ideen und die Auseinandersetzung mit neuesten Trends in der Softwarearchitektur.

Weitere Informationen finden Interessierte unter: https://conferences.isaqb.org/software-architecture-gathering/

—

Das International Software Architecture Qualification Board (iSAQB®) ist ein internationaler Verein, der sich aus führenden Fachexpert:innen aus Industrie, Beratungsunternehmen und Wissenschaft zusammensetzt. Als Non-Profit-Organisation entwickelt das iSAQB® technologische Standards und Zertifizierungen im Bereich Softwarearchitektur. Das wesentliche Ziel des iSAQB® ist es, die Aus- und Weiterbildung von Softwarearchitekt:innen international zu standardisieren und kontinuierlich zu verbessern.

Als unabhängiges Gremium ist das iSAQB® Träger des internationalen modularen Schulungs- und Zertifizierungssystems „Certified Professional for Software Architecture“ (CPSA®). Das Zertifizierungssystem ermöglicht Softwarearchitekt:innen, ihren Wissensstand und ihre Fähigkeiten durch ein international anerkanntes Prüfungsverfahren zertifizieren zu lassen.

