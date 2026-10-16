Sofanella launcht Heimkinosofa mit klarer, kubischer Formensprache

Design, das keine Wand braucht: Das Roma Sofa verbindet eine kubische Formensprache mit vollständiger Heimkino-Technologie – und lässt sich dank komplett bezogener Rückseite frei im Raum platzieren.

Kubisches Design statt klobiger Kino-Optik

Mit der Roma-Kollektion zeigt Sofanella, dass ein Kinosofa nicht nach Technik aussehen muss. Statt der üblichen massiven Heimkino-Optik setzt das Roma auf eine klare, kubische Designform mit geraden Linien und ruhigen Proportionen – ein Designsofa, das die volle Heimkino-Ausstattung dezent integriert.

„Viele Kinosofas dominieren den Raum mit wuchtiger Technik-Optik“, erklärt Sandra Sollinger von Sofanella. „Das Roma geht den umgekehrten Weg: eine kubische, zurückhaltende Form, in der die gesamte Technik unsichtbar steckt. Man sieht ein elegantes Designsofa – die Funktionen offenbaren sich erst bei Nutzung.“

Vollständig bezogen – frei im Raum stellbar

Ein entscheidender Design-Vorteil: Das Roma ist komplett bezogen, inklusive Rückseite. Damit lässt es sich frei im Raum aufstellen und muss nicht an die Wand gerückt werden.

Das eröffnet Gestaltungsfreiheit:

* Platzierung mitten im Raum als Raumteiler

* Freie Ausrichtung zur Leinwand oder zum Fernseher

* Einsatz in offenen Wohnkonzepten ohne Rückwand-Problem

* Eine Rückseite, die sich überall zeigen lässt

Die kubische Form wirkt dabei von allen Seiten stimmig – ein Sofa, das nicht versteckt werden muss.

Italienisches Designverständnis

Die Formensprache der Roma-Kollektion entsteht aus der italienischen Designtradition, der sich Sofanella verpflichtet fühlt. Klare Linien, durchdachte Proportionen und ein feines Gefühl für Form prägen den Entwurf – Möbelstücke, die sich nicht aufdrängen, sondern selbstverständlich zum Mittelpunkt des Raums werden.

Technik, die im Design verschwindet

Trotz der zurückhaltenden Optik steckt im Roma die vollständige Heimkino-Ausstattung. Das Besondere: Sie bleibt weitgehend unsichtbar. Das Touchscreen-Display in der Mittelkonsole lässt sich hochklappen und verschwindet bei Nichtgebrauch. Die Bedienung läuft ohne störende Kippschalter, die die klare Designlinie unterbrechen würden.

Zur Ausstattung gehören:

* Hochklappbares Touchscreen-Display in der Mittelkonsole

* Elektrische Relaxfunktion an beiden Sitzen

* Elektrisch getrennt neigbare Kopflehnen

* Motorisierte Lordosenstütze

* 2-stufige Sitzheizung

* Sitzvibration synchron zur Handlung am Bildschirm

* Eingebaute Lautsprecher

* Beleuchtete Getränkehalter und Wireless Charging

So bleibt die Designform ungestört, während die Technik im Hintergrund den Komfort liefert.

Beleuchtete Getränkehalter: Funktion mit Atmosphäre

Auch funktionale Details fügen sich ins Design ein: Die elektrisch ausfahrbaren Getränkehalter sind beleuchtet und dadurch auch im abgedunkelten Raum gut erreichbar. Bei Nichtgebrauch bleiben sie unauffällig integriert – ein durchdachtes Detail, das Funktion und Ästhetik verbindet.

Bei der Materialwahl stehen Leder und Stoff zur Verfügung:

Leder unterstreicht die klare, kubische Linie und wirkt edel und zeitlos – erhältlich in Comfort-, Premium- und Deluxe-Qualität. Als komplett bezogenes Ledersofa inklusive Rückseite kommt die hochwertige Verarbeitung von allen Seiten zur Geltung.

Stoff macht die kubische Form wohnlicher und wärmer, ohne die klare Designsprache aufzuweichen.

Kostenlose Muster helfen bei der Entscheidung, da sich Farbe und Haptik nicht am Bildschirm beurteilen lassen.

Handwerkliche Fertigung auf Bestellung

Jedes Roma Kinosofa wird erst nach der Bestellung in einer Manufaktur gefertigt. Alle tragenden Teile bestehen aus Massivholz, im Sitz sorgen eine dauerelastische Nosag-Federung und hochdichter Schaum für formstabilen, langlebigen Komfort. So bleibt die klare Designform auch nach Jahren erhalten.

Probesitzen in drei Showrooms

Die smart Sofas von Sofanella können in Showrooms persönlich erlebt werden – in Alling bei München, Bielefeld und Dreieich bei Frankfurt.

Besucher können die kubische Form in verschiedenen Umgebungen erleben, die freie Aufstellung nachvollziehen und die Leder- und Stoffqualitäten direkt vergleichen.

„Das Roma überrascht viele Besucher“, so Sollinger. „Sie erwarten bei so viel Technik ein wuchtiges Möbel – und finden ein elegantes Designsofa, das man überall im Raum platzieren kann.“

Direktvertrieb für faire Preise

Sofanella verkauft das Roma Kinosofa direkt an Endkunden – ohne Importeur, Großhandel oder Möbelhaus. Die Lieferung erfolgt deutschlandweit kostenfrei bis in die Wohnung, auf Wunsch inklusive Aufbau. Die positiven Sofanella Erfahrungen bestätigen die Verbindung aus Design, Technik und Verarbeitungsqualität.

Weitere Informationen: www.sofanella.de

Kostenlose Materialproben auf Anfrage.

Probesitzen nach Terminvereinbarung:

* Alling bei München

* Bielefeld

* Dreieich bei Frankfurt

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Online Möbelhaus 24 GmbH

Frau Sandra Sollinger

Am Sonnenlicht 5

82239 Alling

Deutschland

fon ..: +49 81418908730

web ..: https://sofanella.de

email : marketing@sofanella.de

Sofanella verbindet seit 2015 italienisches Designverständnis mit funktionaler Heimkino-Technologie. Durch Direktvertrieb ohne Zwischenhandel macht Sofanella Designsofas mit voller Ausstattung zu fairen Preisen zugänglich. Drei Showrooms ermöglichen persönliches Testen.



Pressekontakt:

Online Möbelhaus 24 GmbH

Frau Sandra Sollinger

Am Sonnenlicht 5

82239 Alling

fon ..: +49 81418908730

email : marketing@sofanella.de

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