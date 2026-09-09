Stilo Kinosofa: Der 2-Sitzer für den perfekten Filmabend zu zweit

Kino für zwei: Das Stilo Kinosofa ist konsequent als 2-Sitzer gebaut – für Paare und Filmfans, die den Abend gemeinsam genießen.

Sofanella launcht Heimkinosofa für zwei Personen – zwei Plätze, ein Erlebnis, kein Kompromiss

Ein Kinosofa, das den Abend zu zweit in den Mittelpunkt stellt

Mit dem Stilo Kinosofa präsentiert Sofanella einen 2-Sitzer, der bewusst auf zwei Plätze und ein Ziel ausgelegt ist: den gemeinsamen Filmabend. Statt einer großen Sitzlandschaft für die ganze Gruppe steht hier das Erlebnis zu zweit im Vordergrund – nah beieinander, jeder mit vollem Komfort.

„Der Filmabend zu zweit ist ein eigenes Ritual“, erklärt Sandra Sollinger von Sofanella. „Das Stilo Kinosofa ist genau dafür gemacht: zwei vollwertige Plätze mit kompletter Ausstattung, nah genug für Gemeinsamkeit, komfortabel genug für den dritten Film in Folge.“

Mit einer Breite von 200 Zentimetern bietet das Kinosofa zwei großzügige Sitzplätze, ohne den Raum zu dominieren – ideal für Wohnzimmer, Heimkinoräume oder das gemütliche Refugium zu zweit.

Jeder Platz voll ausgestattet – kein zweitklassiger Sitz

Beim Stilo Kinosofa gibt es keinen „besseren“ und keinen „schlechteren“ Platz. Beide Sitze sind identisch und vollständig ausgestattet:

Eigene Massagefunktion pro Sitz: Beide Personen genießen ihre individuelle Massage – gleichzeitig oder unabhängig voneinander.

Lautsprecher in beiden Kopflehnen: Der Klang kommt für beide direkt aus der Kopflehne – nah am Ohr, unmittelbar im Erlebnis.

Sitzvibration an beiden Plätzen: Die handlungssynchrone Vibration lässt beide den Film körperlich miterleben.

Individuelle Verstellung: Jeder Platz lässt sich unabhängig einstellen – während eine Person aufrecht sitzt, kann die andere zurücklehnen.

„Bei einem Sofa für zwei ist es entscheidend, dass niemand Abstriche machen muss“, so Sollinger. „Beim Stilo hat jeder Platz die volle Ausstattung – kein Kompromiss für den zweiten Sitzenden.“

Gemeinsam entspannen mit der Herz-Waage-Funktion

Die Herz-Waage-Funktion – eine Liegeposition, bei der die Beine leicht über Herzhöhe zu liegen kommen – lässt sich an beiden Plätzen nutzen. Viele Nutzer empfinden diese Position nach einem langen Tag als besonders entlastend.

Der perfekte Rahmen für einen gemeinsamen Abend: beide zurückgelehnt, die Beine hochgelagert, der Film läuft – und aus dem Fernsehabend wird echte gemeinsame Entspannung.

LED-Beleuchtung schafft die Kino-Atmosphäre

Ein Detail, das den gemeinsamen Filmabend besonders macht: die integrierte LED-Beleuchtung. Sie sorgt dafür, dass der Raum beim Film nicht komplett abgedunkelt sein muss, ohne dass das Bild darunter leidet.

So entsteht die stimmungsvolle Atmosphäre eines echten Kinos – gemütlich genug für den Abend zu zweit, ohne dass man im Dunkeln sitzt. Genau dieser Unterschied macht aus einem Sofa vor dem Fernseher ein echtes Kinosofa.

Nah beieinander, jeder im eigenen Komfort

Das durchdachte Konzept des 2-Sitzers verbindet Gemeinsamkeit mit individuellem Komfort. Die kompakte, aber großzügige Bauform hält beide Personen nah beieinander – während die unabhängig verstellbaren Funktionen jedem seine bevorzugte Position ermöglichen.

Ob gemeinsamer Serienabend, romantischer Filmabend oder entspanntes Zusammensitzen nach einem langen Tag – das Stilo Kinosofa schafft den passenden Rahmen für Zeit zu zweit.

Leder oder Stoff – für jeden Einrichtungsstil

Das Stilo Kinosofa ist in Leder und Stoff erhältlich, damit es sich in unterschiedliche Wohnwelten einfügt:

Leder wirkt technischer und klarer in der Linie – erhältlich in Comfort-, Premium- und Deluxe-Ausführung.

Stoff macht das Kinosofa wohnlicher und wärmer, ohne dass es an Substanz verliert.

Kostenlose Muster helfen bei der gemeinsamen Entscheidung, da sich Farbe und Griff nicht am Bildschirm beurteilen lassen.

Zu zweit Probesitzen in drei Showrooms

Die 4D Kinosofas lassen sich am besten zu zweit erleben – in drei Sofanella Showrooms in Alling bei München, Bielefeld und Dreieich bei Frankfurt.

Besucher können gemeinsam Platz nehmen, beide Sitze mit ihren individuellen Funktionen testen und erleben, wie sich der Filmabend zu zweit auf dem Stilo anfühlt.

„Ein Sofa für zwei sollte man auch zu zweit ausprobieren“, so Sollinger. „Im Showroom spürt man schnell, ob die Nähe stimmt und ob beide Plätze wirklich gleichwertig komfortabel sind.“

Direktvertrieb für faire Preise

Sofanella verkauft das Stilo Kinosofa direkt an Endkunden. Die vollständige Ausstattung beider Plätze wäre über traditionelle Möbelhändler deutlich teurer. Die Lieferung erfolgt inklusive Aufbau bis zur Wunschposition.

Die positiven Sofanella Erfahrungen bestätigen: Paare und Filmfans schätzen besonders die Gleichwertigkeit beider Plätze und den gemeinsamen Komfort.

Für mehr als zwei: das Ecksofa mit konfigurierbarer Mittelkonsole

Während das Kinosofa konsequent auf den Abend zu zweit ausgelegt ist, gibt es Stilo für größere Runden und Familien auch als Ecksofa. Die Wohnlandschaft folgt einem Baukastenprinzip: Jeder Sitz lässt sich einzeln zusammenstellen – mit oder ohne Relaxfunktion, Lautsprecher, Sitzvibration und Beleuchtung.

Anders als beim Kinosofa lässt sich hier auch die Mittelkonsole konfigurieren: nur Getränkehalter, zusätzlich USB- und USB-C-Anschlüsse oder ein Kühlfach. Ergänzt wird das durch ein elektrisch öffnendes Getränkefach und eine Wireless-Charging-Fläche direkt in der Sitzfläche. So wird aus dem Kino-Erlebnis für zwei ein flexibler Treffpunkt für die ganze Familie – ebenfalls in Leder und Stoff erhältlich.

Weitere Informationen: sofanella.de

Kostenlose Materialproben auf Anfrage

Probesitzen nach Terminvereinbarung:

* Alling bei München

* Bielefeld

* Dreieich bei Frankfurt

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Online Möbelhaus 24 GmbH

Sinan Demir

Am Sonnenlicht 5

82239 Alling

Deutschland

fon ..: 081418908728

web ..: https://sofanella.de

email : marketing@sofanella.de

Sofanella entwickelt Kinosofas für den gemeinsamen Filmabend. Das Stilo Kinosofa ist als 2-Sitzer konsequent auf zwei gleichwertige Plätze mit vollständiger Ausstattung ausgelegt. Durch Direktvertrieb macht Sofanella diese Qualität zu fairen Preisen zugänglich. Drei Showrooms ermöglichen persönliches Testen.

Pressekontakt:

Online Möbelhaus 24 GmbH

Sandra Sollinger

Am Sonnenlicht 5

82239 Alling

fon ..: 081418908728

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