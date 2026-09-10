Smarte RFID-Schränke, auch für Lithium-Ionen-Batterien und Elektrowerkzeuge

HAHN+KOLB erweitert sein HK-MAT-Portfolio um zwei RFID-Schränke: für die automatisierte Ausgabe und Verwaltung von Betriebsmitteln sowie das sichere Lagern und Laden von Lithium-Ionen-Batterien.

Ludwigsburg, 10. September 2026 – Mit den neuen HK-MAT RFID CONTROL-Schränken erweitert HAHN+KOLB sein Portfolio an Ausgabesystemen um zwei intelligente Lösungen für die automatisierte Bereitstellung und Verwaltung von Betriebsmitteln sowie die sichere Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien. Der RFID-Ausgabeschrank und der RFID-Ladeschrank erfassen Bestände kontaktlos und in Echtzeit. Sämtliche Entnahmen und Rückgaben werden automatisch registriert, was eine vollautomatische, nachverfolgbare und unkomplizierte Verwaltung von Beständen ermöglicht.

Ausgabe, Verleih und Asset-Tracking

Der HK-MAT RFID CONTROL-Ausgabeschrank ist als smarte Lösung für die Ausgabe, den Verleih und die Nachverfolgung von Betriebsmitteln konzipiert. Er eignet sich für alle Einsatzbereiche, in denen Verbrauchs- und Betriebsmittel rund um die Uhr direkt am Einsatzort verfügbar sein sollen. Seine RFID-Technologie ermöglicht eine automatische Echtzeit-Inventur und sorgt für Transparenz über vorhandene Bestände. Bis zu 1.000 gekennzeichnete Produkte können im Schrank verwaltet werden.

Der Ausgabeschrank verfügt über sechs Regalböden mit jeweils bis zu 50 Kilogramm Tragfähigkeit. Variable Regalböden ermöglichen eine flexible Produktplatzierung. Für die Datenanbindung stehen 3G/4G und Ethernet zur Verfügung. Die Zugangskontrolle erfolgt standardmäßig über RFID mit individuellen Benutzerrechten. Der Schrank kann in bestehende Systeme integriert werden.

Sichere Lagerung und Laden von Lithium-Ionen-Batterien

Der HK-MAT RFID CONTROL-Ladeschrank ist als Sicherheitslager für Lithium-Ionen-Batterien ausgelegt. Er bietet einen zertifizierten 90-minütigen Brandschutz von innen nach außen sowie von außen nach innen und ist für den Einsatz im Innenbereich vorgesehen. Die Inventur der eingelagerten Werkzeuge und Akkus (Batterien) erfolgt per RFID in weniger als zehn Sekunden für 1.000 Tags.

Der Ladeschrank verfügt über vier bis fünf Regalböden mit acht geschützten Steckdosen pro Regalboden und jeweils bis zu 75 Kilogramm Tragfähigkeit. Ergänzende Merkmale wie selbstschließende Türen, ein Lüftungsanschluss, Alarm, optionaler Bildschirm oder Feuerlöschsystem unterstützen den sicheren Betrieb.

Beide Schranklösungen ermöglichen eine automatische Transaktionsregistrierung und eine Bestandsführung in Echtzeit. Das System erfasst kontaktlos, wer welches Objekt entnimmt oder zurückgibt, und stellt damit eine Nachverfolgbarkeit sicher. So lassen sich die Lagerung und Ausgabe, der Verleih sowie das Laden von Betriebsmitteln und Lithium-Ionen-Batterien transparent und jederzeit nachvollziehbar abbilden.

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Über HAHN+KOLB

Die HAHN+KOLB Group ist einer der weltweit führenden Werkzeug-Dienstleister und Systemlieferanten. Im Direktvertrieb verkauft das in Ludwigsburg ansässige Unternehmen national und international Zerspanungs- und Spannwerkzeuge, Mess- und Prüftechnik, Betriebseinrichtungen, allgemeine Werkzeuge, Handlingsysteme, Arbeitsschutz und Maschinen sowie kundenorientierte Systemlösungen. Zu den Kunden gehören unter anderem Firmen und Konzerne aus dem Maschinenbau, der Automobil-, Metall-, Elektronik- und Energiebranche. Mehr als 400.000 Produkte präsentiert der Werkzeug-Dienstleister in drei getrennten Katalogen zu den übergeordneten Themen „Werkzeuge“, „Zerspanung – Spanntechnik“ sowie „Betriebseinrichtung – Maschinen“ in seinem Onlineshop. Das Unternehmen, dessen Wurzeln in das Jahr 1898 zurückreichen, beschäftigt rund 800 Mitarbeiter weltweit.

Weitere Informationen zu HAHN+KOLB finden Sie unter www.hahn-kolb.de



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Herr Christoph Miller

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