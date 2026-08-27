ATORN Aluminium-Stufenstehleitern für einen sicheren Stand und ergonomisches Arbeiten

HAHN+KOLB erweitert sein Steigtechnik-Programm um zwei ATORN Aluminium-Stufenstehleitern. Beide Modelle sind bis 150 Kilogramm belastbar und in verschiedenen Größen erhältlich.

Ludwigsburg, 25. August 2026 – Mit zwei neuen ATORN Aluminium-Stufenstehleitern erweitert HAHN+KOLB sein Programm an Steigtechnik für Handwerk, Werkstatt und Industrie. Beide Modelle bestehen aus stabilen Rechteckrohr-Holmen mit spielfreien, dauerhaften Verbindungen und einer maximalen Belastbarkeit von 150 Kilogramm. Breite Stufen und konstruktive Detaillösungen unterstützen einen sicheren und komfortablen Einsatz im täglichen Betrieb. Zudem sind beide Leitern in verschiedenen Größen erhältlich.

Beidseitig begehbare Stufenstehleiter für längere Arbeiten

Die beidseitig begehbare ATORN Aluminium-Stufenstehleiter ist für Arbeiten ausgelegt, bei denen Anwender längere Zeit sicher auf der Leiter stehen müssen, etwa bei Tätigkeiten an Wänden und Decken. Die 80 mm breiten, geriffelten Stufen bieten eine große, rutschfeste Auftrittsfläche und entlasten Füße und Gelenke.

Die Stufen sind über eine 4-fach gebördelte Stufen-Holmverbindung mit den stabilen Rechteckrohr-Holmen verbunden. Diese Kaltverformung stellt eine dauerhafte, spielfreie Verbindung her. Ein stabil verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium sowie eine Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten erhöhen die Betriebssicherheit zusätzlich.

Dank ihrer halbrunden Form garantieren die Gummifüße auch auf leicht unebenen Böden eine verlässliche Standfläche und minimieren die Rutschgefahr. Außerdem lässt sich die Leiter dank ihres niedrigen Gewichts leicht handhaben.

Stufenstehleiter mit Ablageschale für Werkzeuge

Die einseitig begehbare ATORN Aluminium-Stufenstehleiter eignet sich besonders für häufige Arbeiten an Wänden oder Decken. Auch hier kommen stabile Rechteckrohr-Holme, ein Stufenabstand von 235 Millimetern, eine Leiterneigung von 70 Grad und eine maximale Belastbarkeit von 150 Kilogramm zum Einsatz.

Ab sieben Stufen ist die Leiter zusätzlich mit einer Spreizsicherung aus zwei hochfesten Polyestergurten ausgestattet. Eine integrierte Ablageschale mit Haken und Werkzeugaufnahmen ermöglicht es, Werkzeuge und Kleinteile in Reichweite zu platzieren. Das reduziert Auf- und Abstiege und unterstützt einen zügigen Arbeitsablauf, etwa beim Verlegen von Kabeln, Montieren von Leuchten oder Ausbessern von Wand- und Deckenflächen.

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Über HAHN+KOLB

Die HAHN+KOLB Group ist ein weltweit führender Werkzeug-Dienstleister und Systemlieferant mit Sitz in Ludwigsburg. Das Unternehmen bietet national und international Produkte und Lösungen rund um Zerspanungs- und Spanntechnik, Mess- und Prüftechnik, Betriebseinrichtungen, allgemeine Werkzeuge, Handlingsysteme sowie persönliche Schutzausrüstung (PSA). In seinem Onlineshop führt HAHN+KOLB mehr als 400.000 Produkte, darunter zahlreiche Markenhersteller und über 50.000 Artikel der Eigenmarken ATORN, ORION und HK. Ergänzend bietet HAHN+KOLB maßgeschneiderte Service-Angebote, unter anderem den Nachschärf-, Kalibrier- oder Bestückungsservice. Zu den Kunden zählen Unternehmen aus dem Maschinenbau sowie der Automobil-, Metall-, Elektronik- und Energiebranche. Das Unternehmen, dessen Wurzeln in das Jahr 1898 zurückreichen, beschäftigt rund 800 Mitarbeitende weltweit



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