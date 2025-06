„Sichuan – Chinas Getreidekammer“: Premium-Markenpräsentation in Frankfurt

Am Nachmittag des 16. Juni veranstaltete das Landwirtschafts- und ländlichen Angelegenheitenamt der Provinz Sichuan in Frankfurt am Main eine Premium-Markenpräsentation.

Die Veranstaltung markierte die Deutschland-Station der Kampagne „Das Beste aus Sichuan, der Getreidekammer Chinas“.

Insgesamt 16 Unternehmen aus Sichuan präsentierten ihre charakteristischen landwirtschaftlichen Produkte. Zahlreiche Vertreter aus der deutschen Agrarwirtschaft, dem Handel und der Gastronomie nahmen an der Veranstaltung teil. Anwesend waren unter anderem Jiang Gang, Direktor des Landwirtschafts- und ländlichen Angelegenheitenamts der Provinz Sichuan, Dr. Jürgen Ritter, deutscher Geschäftsführer des Sino-German Agricultural Centre, sowie Fang Fang, Hauptvertreterin der Vertretung des China Council for the Promotion of International Trade in Deutschland. Alle drei hielten Grußworte.

Im Rahmen der Präsentation stellte Sichuan seine landwirtschaftlichen Besonderheiten anhand der drei „goldenen Visitenkarten“ vor und warb anhand der vier Themenbereiche Trinken, Essen, Verwenden und Pflegen für die Premium-Produkte von „Das Beste aus Sichuan“.

Vorgestellt wurden unter anderem „Haochongshi“ aus Nanchong, Kaviar aus Tianquan (Yaan), Seide von Tianhong aus Mianyang, Konjakprodukte aus Muchuan (Leshan) sowie Ramie aus Dazhou. Auch bekannte Produkte wie Tee, Honig, Bambussprossen und gefriergetrocknete Früchte wurden vor Ort ausgestellt.

Die Unternehmen aus Sichuan führten B2B-Gespräche mit deutschen Einkäufern. Dabei unterzeichnete die Sentaiyuan Biotechnology Co., Ltd. aus Sichuan einen Konjak-Liefervertrag mit der deutschen Duo Trade GmbH.

Zugleich sprach die Provinz Sichuan eine Einladung an alle Teilnehmenden aus, an der 11. Sichuan Agricultural Expo teilzunehmen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sichuan International Communication Center

Frau Xiuli Xie

Ziqiao Front Street, Jinjiang District No. 1-25

610020 Chengdu, Sichuan, China

China

fon ..: +8618190659425

web ..: https://www.center.top/

email : lovesichuan2021@gmail.com

Pressekontakt:

Sichuan International Communication Center

Frau Xiuli Xie

Ziqiao Front Street, Jinjiang District No. 1-25

610020 Chengdu, Sichuan, China

fon ..: +8618190659425

web ..: https://www.center.top/

email : lovesichuan2021@gmail.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.