Kompostprodukte der AVEA nun auch bei EDEKA Offermann und im Hagebaumarkt Blechmann in Wipperfürth!

Aktuell haben wir eine tolle Aktion: Kaufe 3 Säcke Kompost, zahle nur 2! Bei EDEKA Offermann und im Hagebaumarkt Blechmann in Wipperfürth!

Seit dem 31. Mai 2025 bekommt ihr die hochwertigen Kompostprodukte der AVEA auch bei EDEKA Offermann und im Hagebaumarkt Blechmann in Wipperfürth!

Aktuell haben wir eine tolle Aktion: Kaufe 3 Säcke, zahle nur 2!

Die Aktion gilt bis zum 28.06.2025 – schnell sein lohnt sich!

Link zur Originalmeldung: https://www.reloga.de/ueber-uns/aktuelles/kompostprodukte-der-avea-nun-auch-bei-edeka-offermann-und-im-hagebaumarkt-blechmann-in-wipperfuerth-31

Kompostprodukte

Tun Sie Ihrem Boden und den Pflanzen in Ihrem Garten etwas Gutes und versorgen Sie sie mit unseren hochwertigen Kompostprodukten. Wir liefern Ihnen Kompost, Aktivboden und Rindenmulch zu fairen Preisen und in nahezu beliebigen Mengen.

Die gewünschten Produkte können Sie ganz einfach über unseren Containerdienst bestellen. Zudem können Sie unsere Qualitätsprodukte auch bei der AVEA und an unseren Wertstoffhöfen selbst abholen.

Bergischer Kompost

Der Bergische Kompost entsteht bei der schonenden Verarbeitung von pflanzlichen Rohstoffen aus Grünabfällen. Durch den Einsatz von Kompost als natürlichem Dünger werden dem Boden neue Nährstoffe zugeführt.

Wahlweise können Sie Bergischen Kompost lose oder in handlichen 40 Liter-Säcken selbst abholen oder sich eine größere Menge per Container von uns liefern lassen. – Bergischer Kompost

Bergischer Aktivboden

Der Bergische Boden ist hochwertiger Mutterboden aus der Region und besteht aus sandigem Oberboden, der mit unserem Bergischen Qualitätskompost verfeinert wird. Mit dem Aktivboden lassen sich insbesondere Pflanz- und Saatflächen erschaffen. Aber auch für jedes andere Gartenprojekt bildet er eine gesunde Grundlage.

Alle Ausgabestellen finden Sie hier: https://www.avea.info/files/content/downloads/ausgabestellen_kompost_2024_NEU.pdf

Über die Reloga GmbH

Mit rund 52 Millionen Euro Umsatz ist die RELOGA-Gruppe ein etablierter regionaler Entsorger im Bereich Abfallentsorgung und Vermietung von Containern. Aus einem Abfallvolumen (Sperrmüll, Baumischabfall, Bauschutt, Gartenabfälle & Grünschnitt, Elektroschrott sowie Haushaltsauflösungen) von jährlich rund 1,2 Millionen Tonnen gewinnt die RELOGA wichtige Wertstoffe zurück. Die Reloga hat mehrere Standorte von denen aus der Containerdienst das Gebiet rund um Köln, Leverkusen und Bergischen Land (u.A. Leverkusen: Alkenrath, Bergisch Neukirchen, Bürrig, Hitdorf, Küppersteg, Lützenkirchen, Manfort, Opladen, Quettingen, Rheindorf, Schlebusch, Steinbüchel, Wiesdorf, Köln:, Innenstadt, Chorweiler, Ehrenfeld, Kalk, Lindenthal, Mülheim, Nippes, Porz, Rodenkirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis:, Bergisch Gladbach, Burscheid, Kürten, Leichlingen, Odenthal, Overath, Rösrath, Wermelskirchen, Kreis Mettmann:, Monheim, Langenfeld, Oberbergischer Kreis:, Bergneustadt, Engelskirchen, Gummersbach, Hückeswagen, Lindlar, Marienheide, Morsbach, Nümbrecht, Radevormwald, Reichshof, Waldbröl, Wiehl, Wipperfürth,) bedient und mehrere Wertstoffhöfe. Da gibt es den Wertstoffhof Leichlingen (Bremsen), die Wertstoffhöfe Burscheid (Hilgen und Heiligeneiche) den Wertstoffhof in Rhein-Berg, den Wertstoffhof Odenthal, den Wertstoffhof Wermelskirchen, den Wertstoffhof Oberberg-Nord sowie den Wertstoffhof Oberberg-Süd .

Neben der Abfallentsorgung bieten die RELOGA ihren Kunden zudem die Möglichkeit Komposterde und Blumenerde kaufen zu können – in 40 l-Säcken oder Holzprodukte wie Buchenscheite, Brennholz oder Holzpellets in 15 kg- Säcken zu erwerben. Darüber hinaus betreibt die RELOGA in der Region eine hohe Anzahl an Deponien, auf denen der restliche Müll landet, der nicht dem Recycling und Stoffstrommanagement zuzuführen ist. Zu den Deponien der RELOGA zählt u.A. die Erddeponie in Lüderich (Overrath), die Deponie in Großenscheidt (bei Hückeswagen), die Deponie in Nürmbrecht (Steinbruch Büschhof) und die Erddeponie Dümmlingshausen bei Gummersbach.

Beim Containerdienst der RELOGA kann man sich beim Container Mieten und gleich bei der Container-Bestellung auch Mutterboden kaufen oder sich Rindenmulch liefern lassen.

Der RELOGA Containerdienst ist ein zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb und garantiert ihren Kunden eine professionelle und sichere Beseitigung selbst gefährlicher Abfälle wie Asbest und Mineralfaserabfällen samt Erstellung eines Entsorgungsnachweises. Dies ist besonders wichtig für die Industrieentsorgung sowie Bausstellenentsorgung. Gewerbekunden aus der Industrie steht RELOGA als kompetenter Entsorgungsdienstleister zur Seite. Von Umleerbehältern über Presscontainer bis hin zu Behältern für die professionelle Aktenvernichtung. Aus einem Abfallvolumen von jährlich rund 1,2 Millionen Tonnen werden wichtige Wertstoffe zurückgewonnen. Neben der Entsorgung der Abfälle ist das Stoffstrom Management ein wichtiges Arbeitsfeld der RELOGA-Unternehmensgruppe.

