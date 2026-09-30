Shaoxing lädt globale Reisende ein, in der 3. Overseas Culture Week „in Shaoxing Chinese zu werden“

Von Mai bis Oktober 2026 veranstaltet das städtische Büro für Kultur, Radio, Fernsehen und Tourismus von Shaoxing die dritte Ausgabe der „Shaoxing Cultural Tourism Overseas Culture Week“.

Sie findet auf vier großen Social-Media-Plattformen – Instagram, X, YouTube und Facebook – über sein internationales New-Media-Netzwerk „Shaoxing: A Gateway to China’s History“ (Shaoxing studieren · China verstehen) statt. Während der Veranstaltung reiste eine Reisende bzw. ein Reisender aus Europa nach Shaoxing, um eine zweitägige, eintägige (bzw. eineinhalbtägige/eintägige) kulturelle Erfahrung zu machen.

Während des Besuchs begann die Reise durch die Yue-Kultur entlang des Jahrtausende alten Zhedong-Kanals (Östlicher Zhejiang-Kanal). Es folgte ein Spaziergang durch das historische und kulturelle Viertel der Bazi-Brücke mit Blick auf antike Brücken und traditionelle Häuser am Wasser. Anschließend wurden das Mausoleum von Yu dem Großen besucht, um der alten Legende der Hochwasserkontrolle nachzuspüren, die Gedenkstätte des Königs von Yue, um die Geschichte von König Goujian kennenzulernen, und die Heimatstadt von Xi Shi, um die Geschichte der legendären Schönheit zu entdecken. Die Reise führte weiter zur archäologischen Stätte Fenghuangshan, wo die Wurzeln der Yue-Zivilisation hautnah erlebt werden können, zum Kulturstädtchen der Porzellan-Ursprünge, das für den Charme von Yue-Ofen-Seladon bekannt ist, sowie zum Yue-Opern-Städtchen, in dem die melodischen Klänge der Yue-Oper in der Luft lagen. Bei Einbruch der Dunkelheit ging es auf eine nächtliche Schifffahrt mit dem Titel „Drunken Journey: Long Songs, Dreaming of Shaoxing“, bei der man in ein spektakuläres Zusammenspiel von Licht, Wasser und Performance eintauchte und die jahrtausendealte Legende dieser antiken Stadt entdeckte.

Mit Blick auf die Zukunft wird das Kulturtourismusamt von Shaoxing weiterhin Reisende aus den wichtigsten Quellmärkten dazu einladen, die einzigartige Reise „Becoming Chinese“ zu erleben, um noch mehr internationalen Gästen die Möglichkeit zu geben, diese jahrtausendealte Stadt, die vom Charme des südchinesischen Jiangnan durchdrungen ist, hautnah zu entdecken.

Die dritte Shaoxing Overseas Culture Week präsentiert eine Reihe von Aktivitäten, darunter Themenvideos, die Incoming-Tourismus-Reiseroute „48 Hours in Shaoxing“, die globale Wanderausstellung „Hello Shaoxing“ sowie Mitmach-Aktionen auf internationalen Social-Media-Plattformen. Durch diese Initiativen vermittelt die Veranstaltung ein vielschichtiges Bild von Shaoxings Kalligrafie, Oper, Huangjiu (chinesischem Reiswein) und der poetischen Lebensweise an ein weltweites Publikum und transportiert einen zeitgenössischen Ausdruck der unverwechselbaren östlichen Ästhetik der antiken Stadt.

YouTube: https://youtu.be/w5p6E1K4m9E

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Städtisches Büro für Kultur, Radio, Fernsehen und Tourismus von Shaoxing

Frau Liu Huanzhen

Building B, Julong Mansion, No. 9 Hangda Road 11th Floor

310012 Xihu District, Hangzhou

China

fon ..: +86 13777450310

web ..: https://sxwg.sx.gov.cn/

email : 448400864@qq.com

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