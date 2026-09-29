Köln-Nippes: Infoabend zum privaten Immobilienverkauf ausgebucht, Citak Immobilien plant Quartalsreihe

Alle 24 Plätze belegt: Beim ersten Infoabend von Citak Immobilien informierten sich Eigentümer über den sicheren Immobilienverkauf. Die Reihe wird künftig quartalsweise fortgesetzt.

Köln, 29.09.2026. Der erste Infoabend „Immobilie privat verkaufen“ von Citak Immobilien war vollständig ausgebucht. Für die Veranstaltung am 24. September 2026 im Clubraum des Bürgerzentrums Nippes im Altenberger Hof waren 24 Plätze vorgesehen, erschienen sind 24 Gäste. Eingeladen waren private Immobilieneigentümer aus Köln und Umgebung, die über einen Verkauf nachdenken oder sich frühzeitig darauf vorbereiten möchten.

Referent des Abends war Hakan Citak, Inhaber von Citak Immobilien e.K. und seit 18 Jahren als Immobilienmakler in Köln tätig. Der gelernte Zimmerer, Diplom-Ingenieur Architektur und Master of Engineering ist seit 1990 in der Bau- und Immobilienwirtschaft tätig. Sein Unternehmen hat nach eigenen Angaben über 700 Immobilien im Großraum Köln vermittelt.

Zwei Vorträge rund um den sicheren Verkauf

Im ersten Vortrag ging es um Chancen und Risiken beim privaten Immobilienverkauf sowie um typische Haftungsfallen. Der zweite Vortrag widmete sich dem notariellen Kaufvertrag und dem Ablauf bis zur Eintragung im Grundbuch. Die Teilnehmer erhielten zudem Checklisten und Musterunterlagen für die Vorbereitung eines Verkaufs. Zwischen den Vorträgen nutzten die Gäste eine Pause mit Getränken und Snacks für Fragen und den persönlichen Austausch.

„Eine Immobilie verkauft man selten zweimal, mit den Folgen aber lebt man oft ein Leben lang“, sagte Hakan Citak. „Deshalb lohnt es sich, gut vorbereitet zu sein, bevor der Verkauf beginnt.“

Infoabend wird feste Veranstaltungsreihe

„Unsere Gäste waren positiv überrascht, und wir ehrlich gesagt auch. Es sind so offene und interessierte Menschen gekommen, dass der Abend eher ein gemeinsames Gespräch als ein Vortrag war“, so Hakan Citak. „Weil die Premiere so gut angenommen wurde, werden wir den Infoabend künftig einmal im Quartal anbieten.“

Die Teilnahme an den Infoabenden ist kostenfrei und unverbindlich. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Interessierte Eigentümer können sich telefonisch unter 0221 669 59 382 oder per E-Mail an veranstaltungen@citak-immobilien.de für den nächsten Termin vormerken lassen.

Weitere Informationen gibt es hier: Infoabend

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Citak Immobilien e.K.

Herr Hakan Citak

Yorckstraße 12

50733 Köln

Deutschland

fon ..: 0221-29887120

fax ..: 0221-29887121

web ..: http://www.citak-immobilien.de

email : info@citak-immobilien.de

Das Makler-Unternehmen Citak Immobilien ist bereits im März 2008 gegründet worden. Spezialisiert sind die Makler auf den An- und Verkauf von privatgenutzten Immobilien wie Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern. Bei der Vermarktung dieser Immobilien arbeitet

das Unternehmen mit innovativen und professionellen Marketinginstrumenten wie

z.B. Erstellung von hochwertigen Immobilienfilmen bzw. 360° Panoramatouren für virtuelle Rundgänge.

Citak Immobilien in Köln wurde bereist mehrfach ausgezeichnet und zählt seit 2014 zu den 1000 TOP-Immobilienmaklern Deutschlands und zu den BEST PROPERTY AGENTS weltweit, insbesondere zu den besten Maklern in Köln.

Pressekontakt:

Citak Immobilien e.K.

Herr Hakan Citak

Yorckstraße 12

50733 Köln

fon ..: 0221-29887120

web ..: https://www.citak-immobilien.de

email : info@citak-immobilien.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.