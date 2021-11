Katharina Aurora Friedrichs stellt in „Sei klug, liebe Seele – wähle, frei zu sein!“ Lösungen und Wege für eine neue Zukunft vor.

In einer Welt vieler äußerer Beschränkungen und Unruhen ist es laut der Autorin dieses neuen Buchs an der Zeit, neue Wege zu gehen – jeder persönlich und als Menschheit. Was es dazu braucht, ist eine Öffnung für neue Blickwinkel, neue Lösungen und einen neuen Umgang mit Macht und Stärke. Wenn Menschen so weiter machen wie bisher, werden sie laut der Autorin natürlich die gleichen Ergebnisse erzielen wie immer: Sie stopfen Löcher und drehen sich im Kreis, anstatt tiefer auf die wahren Ursachen der Missstände in der Welt zu blicken- die vorherrschende Angstherrschaft und Fremdbestimmung der Menschen. Bei allem im Leben geht es letzten Endes um das Gleichgewicht, um die Balance.

Nur dann sind laut „Sei klug, liebe Seele – wähle, frei zu sein!“ von Katharina Aurora Friedrichs ein Wachstum und Gedeihen im Sinne der göttlichen Ordnung möglich. Dieses Buch ist ein Impulsgeber und Wegweiser in einer bewegten Zeit. Die Leser erhalten eine Schatztruhe voller Inspiration für ein erwachtes Bewusstsein – für den Leser selbst und das ganze Kollektiv. Die Autorin gehört zur neuen Generation von Impulsgebern und Wegweisern in eine neue Zukunft. Sie begleitet Menschen als Profi-Astrologin, Coach und Autorin. Dank ihrer medialen Wahrnehmung blickt sie tief in die menschliche Psyche und Schattenthemen einer Gesellschaft und Welt, die in ihr wahres Potenzial erwachen möchte.

„Sei klug, liebe Seele – wähle, frei zu sein!“ von Katharina Aurora Friedrichs ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37453-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

