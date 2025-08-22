Schwimmendes Hotel in Düsseldorfer Top-Lage erstmals auch zu Weihnachten und Silvester oder Firmenfeiern

Erstmals auch Weihnachten und Silvester. VIVA RIVERSIDE Hotelschiff direkt am Düsseldorfer Altstadtufer.

Zentrale und dennoch ruhige Lage mit ganz besonderem Kreuzfahrt-Flair. VIVA RIVERSIDE schafft diese besondere Atmosphäre einer Schiffsreise, ohne auf Kreuzfahrt zu gehen. Eine Kombination, die als Alternative zur Übernachtung im Hotel und ideale Location für Firmenfeiern und Events ab November ganz zentral am Düsseldorfer Altstadtufer und erstmals auch über die Weihnachtstage und den Jahreswechsel möglich ist. Buchbar sind eine oder mehrere Übernachtungen an Bord des VIVA RIVERSIDE Hotelschiffs in hochwertig ausgestatteten Balkonkabinen – für Geschäftsreisen oder die besondere Auszeit im Herzen Düsseldorfs.

* Übernachtungen und Veranstaltungen auf Hotelschiff am Altstadtufer

Der zentrale Liegeplatz am Altstadtufer eignet sich als Ausgangspunkt für eine Stadterkundung, den Restaurantbesuch oder auch den Shopping-Ausflug an die berühmte Düsseldorfer Königsallee. Das schwimmende Hotel bietet auch ohne eine eigentliche Kreuzfahrt den kompletten Komfort: Vom Frühstücksbuffet, meistens auch über Fitnessraum und Sauna, Sonnendeck mit Blick auf den Fluss, die Stadt und Uferpromenade bis zum Cocktail an der Bar und abendlicher Gourmet-Küche im RIVERSIDE Restaurant an Bord.

Ein entspannter Abend in der Lounge an Bord oder der Restaurantbesuch sind dabei auch ohne Übernachtung auf dem VIVA RIVERSIDE Hotelschiff möglich, das gleichzeitig auch eine perfekte Lokation für Events, Geburtstags- oder Weihnachtsfeiern bietet.

Buchbar direkt bei VIVA RIVERSIDE oder auf den bekannten Hotelportalen, ab 155 Euro für die Zweibett-Kabine inklusive Frühstück an Bord.

Weitere Informationen: www.viva-riverside.city Tel: +49 211 570 325

VIVA RIVERSIDE bietet moderne Flusskreuzfahrtschiffe als stationäre Hotelschiffe und Eventlocations an, flexibel einsetzbar in der gesamten DACH-Region und darüber hinaus europaweit. Die Schiffe werden nicht als klassische Kreuzfahrt genutzt, sondern dienen als exklusive Unterkunft und inspirierende Veranstaltungsorte direkt an den Ufern europäischer Städte.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

John Will Kommunikation

Herr John Will

Findorffstr. 22-24

28215 Bremen

Deutschland

fon ..: +491725454880

web ..: https://www.will-kommunikation.de

email : mail@will-kommunikation.de

