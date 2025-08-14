Neue Expeditions-Kreuzfahrten nach Papua-Neuguinea, Japan und zu den Philippinen

Swan Hellenic schickt die modernste Flotte an Expeditions-Kreuzfahrtschiffen über die Meere. Jetzt erscheint der Fahrplan für SH Minerva: mit Papua-Neuguinea, Japan und den Philippinen.

Expeditions-Kreuzfahrt:

Swan Hellenic nimmt erstmals Kurs auf asiatisch-pazifischen Raum

* 5-Sterne-Schiff »SH Minerva« von den Salomonen bis nach Japan unterwegs

Düsseldorf, August 2025

Neues Routing für das moderne 5-Sterne-Expeditions-Kreuzfahrtschiff »SH Minerva« – Swan Hellenic nimmt erstmals Kurs auf den asiatisch-pazifischen Raum. Gleich sieben unterschiedliche Routen mit Papua-Neuguinea oder Indonesien stehen im Frühjahr des kommenden Jahres auf den jetzt veröffentlichten Fahrplänen. Ab September folgen dann neue Expeditions-Kreuzfahrten ab Japan.

Am 5. April 2026 nimmt »SH Minerva« mit Platz für 152 Gäste ab Honiara, der Hauptstadt der Salomonen, Kurs auf Papua-Neuguinea, Indonesien, die Philippinen und Japan. Auf den Routen bis Ende Mai liegen Jayapura, die Hauptstadt der indonesischen Provinz Papua, die artenreichen Gewässer von Raja Ampat, die philippinische Metropole Manila und die Insel Zamami, Teil der Kerama-Inseln, die als die „japanischen Malediven“ gelten.

Die Reisen können zu einer „Grand Cruise“, einer insgesamt 55-tägigen Expeditions-Kreuzfahrt, die am 30. Mai 2026 im japanischen Otaru endet, kombiniert werden, ohne dass ein Hafen doppelt angesteuert wird.

* Japan-Reisen im Herbst 2026 im Mittelpunkt

Im September 2026 steht Japan im Fokus von zwei jeweils zehntägigen Expeditions-Kreuzfahrten. Ab der japanischen Hafenstadt Otaru auf der Insel Hokkaido, die für ihre Glaswaren und traditionellen Fischmärkte bekannt ist, geht es nach Hiroshima.

Zwischen dem 11. und 20. September erkunden die Passagiere das Kerama-Archipel bis nach Nagasaki. Durch die Kanmon-Meerenge fährt »SH Minerva« nach Onomichi, östlich von Hiroshima.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere »SH Minerva« den Gästen nun Zugang zum asiatisch-pazifischen Raum bietet – einer Region von außergewöhnlichem kulturellem Reichtum und natürlicher Schönheit“, so Andrea Zito, CEO von Swan Hellenic. „Diese Fahrpläne markieren ein neues Kapitel für unser Unternehmen. Mit dieser ersten Saison im asiatisch-pazifischen Raum bieten wir nun eine wirklich globale Auswahl an Expeditionen, die jeden Kontinent berühren und unseren Gästen eine einzigartige Möglichkeit bieten, die Welt zu erkunden und zu sehen, was andere nicht sehen.“

Ab November dieses Jahres startet »SH Minerva« mit der hohen Eisklasse PC5 zu verschiedenen Expeditions-Kreuzfahrten durch die Antarktis.

Reisebeispiel:

»SH Minerva«, Geheimnisse des Korallendreiecks, von Papua-Neuguinea bis Indonesien, 10 Nächte, 18. April bis 28. April 2026, ab 8.100 Euro pro Person (Außenkabine), inklusive All-inclusive-Verpflegung und 24-Stunden-Service.

Weitere Informationen: www.swanhellenic.com

Swan Hellenic startet mit drei neuen Expeditions-Kreuzfahrtschiffen zu den entlegensten Regionen der Erde. „Sehen, was andere nicht sehen!“ Die Expeditionen sprechen ein internationales, reiseerfahrenes und kulturinteressiertes Publikum an. Die Neubauten mit dieselelektrischem Hybridantrieb sowie Batteriepaket und SCR Katalysator wurden auf der Helsinki Shipyard Oy erbaut. Während »SH Minerva« und »SH Vega« mit der Eisklasse PC5 Platz für 152 Passagiere und 120 Crewmitglieder bieten, ist im Frühjahr 2023 mit »SH Diana« ein drittes und größeres Schiff (192 Passagiere, 140 Crewmitglieder, Eisklasse PC 6) hinzugekommen. Alle drei Schiffe bieten Eleganz im 5-Sterne-Bereich und sind gemäß der SOLAS-Regularien „Safe Return to Port“ konzipiert.

