„Schweizer Staatskoch“ Gregor Zimmermann gibt 2026 ein kulinarisches Oster-Gastspiel im The Nautilus Maldives

Der Küchenchef des legendären Grandhotels Bellevue Palace in Bern, gastiert mit seiner Kochkunst Ostern (3.-5. April 2026) auf der ultra-luxuriösen Privatinsel The Nautilus Maldives.

Der Schweizer ist Mitglied im exklusiven Le Club des Chefs des Chefs, dem weltweiten Verband der Küchenchefs von Staatsoberhäuptern, und daher in der Schweiz der Koch, wenn Staatsoberhäupter aus aller Welt wie Emmanuel Macron, Mitglieder von Königshäusern wie der König von Spanien oder internationale Delegationen in der Schweiz zu Gast sind.

Der Starkoch präsentiert seine außergewöhnliche Expertise im The Nautilus bei zwei exklusiven Gourmetabenden mit Degustationsmenüs, an denen er mit seiner unverwechselbaren Handschrift einen kulinarischen Dialog zwischen den Aromen der Schweizer Alpen und den kulinarischen Schätzen der Malediven schafft – authentisch, emotional und technisch perfekt. Ein weiteres Highlight ist die Schokoladen Masterclass, bei der die Gäste gemeinsam mit Zimmermann in die Welt der Schweizer Schokolade eintauchen. In diesem interaktiven Workshop vermittelt der Starkoch Wissenswertes über das kulturelle Erbe der Schweizer Schokolade – und lädt dazu ein, einige süße Kreationen herzustellen und zu genießen.

Gregor Zimmermann gilt als Meister darin, alpine Schweizer Traditionen mit globalen Einflüssen zu verweben. Jedes seiner Gerichte trägt eine Handschrift, die durch Klarheit, Raffinesse und Reduktion geprägt ist. Seine Gerichte erzählen Geschichten von Herkunft, Landschaft und Kultur – und machen aus jedem Menü ein Erlebnis, das weit über den Teller hinausgeht.

Als langjähriger Executive Chef des legendären Grandhotels Bellevue Palace in Bern prägt er die kulinarische Identität eines der renommiertesten Häuser der Schweiz. Unter seiner Leitung erkochte das Traditionshotel mehrere Auszeichnungen, und er selbst wurde vom Gault&Millau zum „Koch des Monats“ gekürt und als Mitglied im exklusiven Le Club des Chefs des Chefs, in der Schweiz als „Staatskoch“ für alle Staatsbankette zuständig, bei denen strengste Sicherheits- und Protokollauflagen galten – bis hin zu Vorkostern in der Küche.

Für seine außerordentlichen kulinarischen Verdienste wurde Zimmermann von Präsident Emmanuel Macron mit dem «Officier du Mérite Agricole» Orden ausgezeichnet. Eine hohe Anerkennung für seine Arbeit als Küchenchef und für seinen langjährigen Einsatz, mit höchster Präzision, aber auch mit hohem Respekt für das Produkt zu arbeiten und junge Talente zu fördern.

Gregor Zimmermann verbindet Präzision mit Emotion. Seine Gerichte sind klar, ehrlich und voller Tiefe – genau das, was wir unter unkonventionellen Erlebnissen und zeitlosem Luxus verstehen“, betont Adan Gomez, General Manager von The Nautilus. Mit seinem Aufenthalt setzt The Nautilus die Masters for Masters-Reihe fort und schafft eine Plattform, auf der sich große Namen der internationalen Gastronomie mit der Philosophie des Hauses verbinden: kulinarische Freiheit inmitten einer der schönsten Naturlandschaften der Welt.

