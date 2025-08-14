„Nomadic journeys“ Feiertagsprogramm für Freigeister & Weltreisende im the Nautilus Maldives

Von exklusiven Ausflügen zu den majestätischen Mantas in der Hanifaru Bay bis hin zu luxuriösen Yachtfahrten ohne Ziel – im The Nautilus ist alles möglich.

Die ultra-luxuriöse Privatinsel The Nautilus Maldives bietet luxusbewussten und freiheitsliebenden Weltreisenden über die Feiertage 2025 im Bohemian-Stil ein Zuhause, in dem sie auf keinen Komfort der Welt verzichten müssen und sich alles 24/7 ausschließlich nach ihren Wünschen richtet. Denn im The Nautilus kennt der bis ins Detail personalisierte Service auch an den Feiertagen keine Grenzen. Das „Nomadic Journeys“-Programm vom 21. Dezember 2025 bis zum 06. Januar 2026 dient wie alle anderen Programme und Menüs im The Nautilus Maldives lediglich als Inspiration. Im The Nautilus ist alles immer und überall möglich. Es gibt keine Öffnungs- und Schließzeiten und so steht die Zeit einfach still.

Als mögliche Inspirationen bietet The Nautilus Maldives kuratierte Ausflüge im gesamten Baa-Atoll. In unmittelbarer Nähe zur weltberühmten Hanifaru Bay gelegen, offeriert The Nautilus Maldives eine exklusive Reise zu den majestätischen Mantas an, die in der Hanifaru Bay ihre mystischen Tänze durch das Wasser vollführen. Eine weitere Idee: einfach eine Luxus-Yacht mieten und drauf losfahren, ohne Ziel in die Weite des Indisches Ozeans oder die mit einem Wasserflugzeug die Atolle von oben erkunden und landen, wo auch immer man will. Das ist Freiheit, wie The Nautilus sie versteht.

Ultra-personalisierten Luxus bietet auch das Solasta Spa im The Nautilus an. Von der morgendlichen Yoga-Session bis hin zu ins Detail auf jeden Gast abgestimmten Treatment-Serie ist alles dabei. Dabei kommen Produkte der Solasta-Spa Partner mit luxuriösen Cremes, Masken und Peelings in der ungarischen Bädertradition von Omorovicza und die duftenden Essenzen von Maison Caulières zum Einsatz.

Die Weihnachtsfeierlichkeiten beginnen am 24. Dezember mit der Christmas Boho Soireé, bei der bei Weihnachtsliedern behagliche Stimmung aufkommt. Beim „Christmas Eve Gathering“ locken an unterschiedlichen Stationen feinste Speisen bei entspannter Livemusik. Das Highlight des 1. Weihnachtsfeiertag ist die Ankunft des Weihnachtsmanns per Schiff und am 2. Weihnachtsfeiertag steigt der Festtagsbrunch, begleitet vom entspannenden Sound von Handpans, bevor es zum „The Art of Bohemia“-Event übergeht mit intensiven Boduberu-Rythmen, Cocktails und Live-Painting.

Der Jahreswechsel ist im The Nautilus immer ein besonderes Highlight. Unter dem maledivischen Nachthimmel feiert The Nautilus den Jahresausklang mit seinem Bohemian New Year’s Eve Gala Dinner, inspiriert von den Reisenden der Seidenstraße. Die kulinarische Reise führt entlang der mystischen Straße und eröffnet die Welt des Geschmacks, umrahmt von Live-Musik und Feuertänzern, bis um Mitternacht ein atemberaubendes Feuerwerk den Horizont erhellt.

Das Besondere an dem Programm von The Nautilus ist, dass jeder Gast zu jederzeit sein eigenes Programm vollkommen nach seinen Wünschen erstellen kann. Lieber das alte Familienrezept zu Heiligabend? Der persönliche House Master arrangiert alles entsprechend. Silvester lieber auf einer einsamen Sandbank verbringen? Im Nu organisiert. Nomadic Journeys ist das wohl einzige Feiertagsprogramm, das eigentlich gar kein Feiertagsprogramm ist.

The Nautilus Maldives ist eine Privatinsel im Herzen des Baa-Atolls, dem UNESCO Biosphärenreservat, in der Nähe der weltberühmten Hanifaru Bay. Die Insel ist von weißen Sandstränden und lebhaften Korallenriffen umgeben – natürliche Schätze, zu deren Erhalt sich das The Nautilus verpflichtet fühlt. Mit nur 26 avantgardistisch eingerichteten Villen und Residenzen ist The Nautilus das einzige Privatinsel-Erlebnis, ohne einen tatsächlichen Kauf oder der Buchung eines gesamten Resorts. In dem Insel-Refugium wird maßgeschneiderter Luxus auf ein neues Niveau gehoben. Es bietet unvergleichliche Freiräume und absolute Privatsphäre, persönlichen Komfort und einen engagierten Butler-Service, gleichgültig was, wann, wo oder wie, im The Nautilus Maldives ist es möglich. Das The Nautilus wurde von einem Visionär der maledivischen Hotelindustrie gegründet, der maßgeblich an der Entwicklung zahlreicher preisgekrönter Resorts beteiligt war. Das The Nautilus ist nicht nur auf den Malediven, sondern weltweit der Maßstab für absoluten Luxus. Sein Vermächtnis wird durch die Bohème-Philosophie der Insel von der nächsten Generation der Familie weitergeführt.

