Schupp-Ortho wird zu JUST KFO: Ein neuer Name für exzellente Qualität in der Kieferorthopädie

Die renommierte Fachpraxis für Kieferorthopädie Schupp-Ortho präsentiert sich ab sofort unter dem neuen Namen JUST KFO.

Schupp-Ortho, die renommierte Fachpraxis für Kieferorthopädie, gibt offiziell bekannt, dass sie ab sofort unter dem Namen JUST KFO firmiert. Dieser Namenswechsel signalisiert nicht nur eine frische Identität, sondern steht auch für die Weiterentwicklung der Praxis in eine moderne, patientenorientierte Zukunft. JUST KFO wird weiterhin die hohen Qualitätsstandards und den ausgezeichneten Service bieten, den die Patienten seit Jahren schätzen.

Es ist Ihnen sicher nicht entgangen, dass die bisherige Gemeinschaftspraxis Dr. Schupp & Dr. Steinmaierseit dem 01.01.2024 als Dr. Steinmaier & Kollegen weitergeführt wird. Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass Dr. Werner Schupp auch nach der Praxisübergabe Teil des Ihnen vertrauten und bewährten Ärzte-Teams bleibt. Langjährige Erfahrung, wissenschaftliche Kompetenz und unser hochmodernes Meisterlabor in Köln-Rodenkirchen sowie das fortwährende Streben nach Exzellenz sind die Basis für den Erfolg unserer Patientenversorgung.

Mit diesem Schritt soll die Vision einer zukunftsorientierten und dynamischen Praxis unterstrichen werden. Der neue Name repräsentiert Klarheit und Einfachheit. Zusätzlich handelt es sich bei JUST am Ende nicht mehr und nicht weniger um die Abkürzung für Julia Steinmaier, die neue Inhaberin der Praxis.

Während die Praxis mit einem neuen Namen auftritt, bleibt die Verlässlichkeit und Expertise, welche die Patienten von Schupp-Ortho gewohnt sind, bestehen.

Die gleiche Expertise, auf die Sie vertrauen

Auch wenn sich der Name ändert, so bleibt die medizinische Expertise und das hohe Engagement selbstverständlich unverändert hoch. JUST KFO setzt auf innovative Behandlungsmethoden und fortschrittliche Technologien, um individuelle und maßgeschneiderte Lösungen für jede Altersgruppe zu bieten. Das engagierte Team bleibt wie gewohnt an Ihrer Seite, um Ihnen den besten kieferorthopädischen Service zu gewährleisten.

Als Praxis sind wir spezialisiert auf Alignertherapie und klassische Kieferorthopädie unter Berücksichtigung der physiologischen Kiefergelenkposition sowie CMD- und Schlafapnoe-Therapie mit modernsten digitalen Techniken. Auf diesen speziellen Gebieten entwickeln wir uns kontinuierlich weiter. Dafür sind wir auch wissenschaftlich tätig und kooperieren in Forschung und Lehre mit zahlreichen Universitäten.

Durch den Einsatz modernster Technik und regelmäßiger Weiterbildungen des Fachpersonals wird sichergestellt, dass alle Patienten stets auf dem neuesten Stand der medizinischen Forschung behandelt werden. Diese Kombination aus Tradition und Fortschritt macht JUST KFO zu einer führenden Adresse in der Kieferorthopädie.

Warum JUST KFO? Der neue Name – der gleiche Service

„Der Name JUST KFO wurde bewusst gewählt, um die Essenz unserer Arbeit widerzuspiegeln: Einfachheit, Klarheit und Transparenz. Wir machen nicht ‚Alles‘, aber an das, was wir machen, stellen wir den höchsten Qualitätsanspruch. Wir wollen, dass unsere Patienten sich bei uns wohlfühlen, vom ersten Kontakt bis zum Ende der Behandlung. Durch eine klare und verständliche Kommunikation schaffen wir ein vertrauensvolles Umfeld, in dem sich jeder Patient gut aufgehoben fühlt“, so Dr. Julia Steinmaier.

„Mir liegt es am Herzen, Ihnen und Ihren Kindern auch auf zwischenmenschlicher Ebene ein positives Erleben in unserer Praxis zu bereiten.“

Unser Ziel ist es, weiterhin hochwertige kieferorthopädische Lösungen zu bieten, die perfekt auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind. Der neue Name symbolisiert den Anspruch, unsere Patienten mit klaren und direkten Lösungen zu versorgen, die den höchsten medizinischen Standards entsprechen.

Zukunftsorientierte Kieferorthopädie für jeden Patienten

JUST KFO steht nicht nur für eine neue Ära in der Praxisgeschichte, sondern auch für eine Philosophie, die alle Altersgruppen anspricht. Vom Kind bis zum Erwachsenen werden Lösungen geboten, die sowohl ästhetisch ansprechend als auch medizinisch notwendig sind. Es wird besonderer Wert auf eine frühzeitige, präventive Behandlung gelegt, um sicherzustellen, dass Fehlstellungen frühzeitig korrigiert werden können.

Patienten dürfen sich auch weiterhin auf dieselbe persönliche Betreuung und die vertrauten Gesichter der Praxis freuen. JUST KFO wird seiner Rolle als verlässlicher Partner in allen Fragen der Kieferorthopädie gerecht – sowohl heute als auch in Zukunft. Für weitere Informationen und zur Terminvereinbarung besuchen Sie die neue Webseite: https://www.just-kfo.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JUST KFO – Dr. Julia Steinmaier & Kollegen Fachpraxis für Kieferorthopädie

Frau Dr. Julia Steinmaier

Hauptstr. 50

50996 Köln

Deutschland

fon ..: 0221 – 93 53 02 0

web ..: https://www.just-kfo.de

email : praxis@just-kfo.de

JUST KFO, ehemals Schupp-Ortho, ist eine Fachpraxis für Kieferorthopädie, die auf moderne und innovative Behandlungsmethoden spezialisiert ist. Mit einem starken Fokus auf individuelle Lösungen und höchste Qualitätsstandards bietet JUST KFO maßgeschneiderte Behandlungen für Patienten jeden Alters. Die Praxis steht für eine patientenorientierte Philosophie, die auf Vertrauen, Transparenz und langjähriger Erfahrung basiert.

Langjährige Erfahrung, wissenschaftliche Kompetenz und unser hochmodernes Meisterlabor in Köln-Rodenkirchen sowie das fortwährende Streben nach Exzellenz sind die Basis für den Erfolg unserer Patientenversorgung. Auf speziellen Gebieten wie der Alignertherapie, CMD- und Schlafapnoe-Therapie entwickeln wir uns kontinuierlich weiter. Dafür sind wir auch wissenschaftlich tätig und kooperieren in Forschung und Lehre mit zahlreichen Universitäten.



Pressekontakt:

JUST KFO – Dr. Julia Steinmaier & Kollegen Fachpraxis für Kieferorthopädie

Frau Dr. Julia Steinmaier

Hauptstr. 50

50996 Köln

fon ..: 0221 – 93 53 02 0

web ..: https://www.just-kfo.de

email : praxis@just-kfo.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.