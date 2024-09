Experte für Anti-Aging startet am 1. Oktober in der Praxis für Plastische und Ästhetische Chirurgie Augsburg

Ab Oktober 2024 erweitert die Praxis für Plastische und Ästhetische Chirurgie Augsburg ihr Leistungsspektrum: Ein Spezialist für modernste Anti-Aging-Behandlungen wird das Team bereichern.

Die Praxis für Plastische und Ästhetische Chirurgie Augsburg freut sich, ab dem 1. Oktober 2024 einen neuen, hochqualifizierten Chirurgen im Team begrüßen zu dürfen. Der Experte Sebastian Stemmer wird sich auf Anti-Aging-Behandlungen konzentrieren, darunter modernste Verfahren wie Lasertherapie, PRP (Plättchenreiches Plasma), Exosomen, Biologicals, Botox und Filler. Mit seiner langjährigen Erfahrung und Spezialisierung auf minimalinvasive Eingriffe ist er eine wertvolle Ergänzung für das Team und wird das Behandlungsangebot auf ein neues Level heben. Diese Verstärkung des Teams unterstreicht das Bestreben der Praxis, stets auf dem neuesten Stand der Technik und Wissenschaft zu sein, um den Patientinnen und Patienten die besten und fortschrittlichsten Methoden der ästhetischen Medizin anzubieten.

Erweiterung der Expertise: Innovative Anti-Aging-Behandlungen

Der neue Chirurg Sebastian Stemmer bringt eine beeindruckende Bandbreite an Erfahrungen mit sich, die er in namhaften Kliniken und auf internationaler Ebene gesammelt hat. Besonders hervorzuheben sind seine Kenntnisse in der Anwendung von PRP, Exosomen und Biologicals – Techniken, die in der ästhetischen Medizin als zukunftsweisend gelten. Diese Methoden basieren auf biologischen Substanzen, die die Hautregeneration anregen und dabei auf körpereigenen Prozessen beruhen. Für Patientinnen und Patienten bedeutet dies sanfte, schonende Behandlungen mit natürlich wirkenden Ergebnissen. Darüber hinaus gehören die Lasertherapie, Botox- und Fillerbehandlungen zu seinen Kernkompetenzen, die durch präzise Anwendung sichtbare Verjüngungseffekte erzielen und dabei die Natürlichkeit bewahren.

Nachhaltigkeit und Natürlichkeit im Fokus der Behandlungen

Was die Behandlungen des Spezialisten besonders auszeichnet, ist der ganzheitliche Ansatz: Im Vordergrund steht stets das Ziel, natürliche und harmonische Ergebnisse zu erzielen. Mit seinen innovativen Techniken gelingt es ihm, die Zeichen der Hautalterung sanft zu korrigieren, ohne das Gesicht zu verfremden. Lasertherapien und der Einsatz von Biologicals und Exosomen bieten den Vorteil, regenerative Prozesse in der Haut zu stimulieren, ohne auf invasive Eingriffe zurückgreifen zu müssen. Botox und Filler, die ergänzend eingesetzt werden können, sorgen für eine Glättung und Auffüllung der Haut, ohne die Mimik zu beeinträchtigen. Diese nachhaltige und natürliche Herangehensweise wird zunehmend von Patientinnen und Patienten geschätzt, die nach sanften, aber effektiven Lösungen suchen.

Der neue Weg zur Verjüngung: minimalinvasive Techniken im Trend

Minimalinvasive Methoden stehen im Zentrum der modernen ästhetischen Medizin, und Sebastian Stemmer bringt genau hier seine Expertise ein. Das Vermeiden von chirurgischen Eingriffen, wo immer es möglich ist, reduziert die Erholungszeiten und senkt die Risiken. Gleichzeitig ermöglichen es die neuen Technologien, sehr präzise und individuell auf die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten einzugehen. Lasertherapien sind zum Beispiel nicht nur wirksam bei der Behandlung von Falten, sondern auch bei der Verbesserung der Hautstruktur und -farbe. PRP und Exosomen fördern die Regeneration und Verjüngung der Haut, indem sie körpereigene Prozesse aktivieren. Diese fortschrittlichen Techniken sind eine sanfte, aber wirkungsvolle Alternative zu herkömmlichen, invasiven Eingriffen, und genau hier setzt die Praxis für Plastische und Ästhetische Chirurgie Augsburg mit dem neuen Chirurgen an.

Alle Interessierten sind dazu eingeladen, sich über das erweiterte Angebot und die innovativen Behandlungen auf der Webseite der Praxis zu informieren: https://plastische-chirurgie-augsburg.com/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Praxis für Plastische und Ästhetische Chirurgie Augsburg

Herr Dr. Philip Metz

Bürgermeister-Wohlfarth-Strasse 72A

86343 Königsbrunn

Deutschland

fon ..: 08231 917700

web ..: https://plastische-chirurgie-augsburg.com/

email : info@plastische-chirurgie-augsburg.com

Die Praxis für Plastische und Ästhetische Chirurgie Augsburg bietet ein umfassendes Leistungsspektrum in der plastischen, rekonstruktiven und ästhetischen Chirurgie. Das Team erfahrener Spezialisten verfolgt das Ziel, Patientinnen und Patienten individuelle Lösungen auf höchstem medizinischen Niveau zu bieten. Modernste Behandlungsmethoden, wie minimalinvasive Techniken und biologische Ansätze, stehen dabei ebenso im Vordergrund wie der persönliche und vertrauensvolle Umgang mit Patienten.

