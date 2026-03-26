Schultheiß Projektentwicklung AG bringt Gründung eines DACH-Vereins für Baukybernetik auf den Weg

Die Schultheiß Projektentwicklung AG hat im Rahmen einer Tagung im eigenen Haus die Gründung eines Vereins für Baukybernetik für Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH) auf den Weg gebracht.

Ziel der Vereinsgründung ist es, Baukybernetik als eigenständige Disziplin in der Bau- und Immobilienwirtschaft weiterzuentwickeln, den fachlichen Austausch zu stärken und Impulse für eine moderne, produktivere Bauwirtschaft zu setzen.Baukybernetik überträgt die Prinzipien der Kybernetik – die Steuerung komplexer Systeme durch Rückkopplung und permanente Optimierung – auf die Bauwirtschaft. Damit sollen insbesondere permanente Kostenkontrolle, kontinuierliche Prozessverbesserung sowie Feedback-Schleifen zwischen Planung, Bau und Betrieb systematisch etabliert werden. Vor dem Hintergrund steigender Material- und Energiekosten, Fachkräftemangels, zunehmender Regulierung und komplexerer Planungsprozesse sollen wesentliche Risiken wie Terminüberschreitungen und sinkende Produktivität – vor allem durch die Kombination von KI und BIM als dann ganzheitliches System wirksamer adressiert werden.

Baukybernetisches Betriebssystem WiBa 1.0

Als technische Grundlage stellt die Schultheiß Gruppe ihr baukybernetisches Betriebssystem WiBa 1.0 sowie die ERP-Plattform TEAM3+ zur Verfügung – diese sollen perspektivisch auch anderen Projektentwicklern und Bauträgern zugänglich gemacht werden. Ziel ist es, eine neue Infrastruktur – jetzt mit Einbindung einer eigenen KI und BIM – für eine moderne Bauwirtschaft zu etablieren, deren Fokus auf der dauerhaften Steigerung der Produktivität liegt. Vor allem der Einsatz der übergreifenden KI wird massive Produktivitätsfortschritte mit sich bringen, Wissensdatenbanken und Schulungsprozesse enorm verbessern und eine Vielzahl von Arbeiten direkt übernehmen.

Automatisierung von bis zu 90 %

TEAM3+ fungiert als zentrales, SQL-basiertes Datenmodell und wird durch KI-gestützte Automatisierungen gezielt erweitert – beispielsweise in den Bereichen Dokumenten- und Rechnungsmanagement, Kosten- und Termincontrolling, Baustellenanalysen sowie Wissensmanagement. Ziel ist es bis zu 90 % der administrativen, technischen und betriebswirtschaftlichen Prozesse durch KI zu automatisieren. Dabei bleibt die Rolle des Menschen klar definiert: in der strategischen Steuerung, der Qualitätskontrolle sowie bei allen finalen Entscheidungen und Freigaben.

Gründung Verein für Baukybernetik DACH

Im Rahmen ihrer Tagung am 24. und 25.03.2026 empfing die Schultheiß Projektentwicklung AG renommierte Gäste aus Österreich, die mit ihrer Expertise die Gründung des Vereins für Baukybernetik in der DACH-Region unterstützen:

Dipl.-Ing. Dr. Otto Greiner, Gesellschafter und Senior Consultant der Seqenza GmbH sowie Präsident des Europäischen Forums für Baukybernetik

DI Bmstr. Andreas Wiedner, Geschäftsführender Gesellschafter der Seqenza GmbH

Ing. Bernhard Ellersdorfer, Geschäftsführer der BM-Haus GmbH sowie Vizepräsident des Europäischen Forums für Baukybernetik

Der Verein wird künftig u.a. Standards entwickeln und Forschung fördern sowie mit gezieltem Wissensaustausch zu einer allgemeinen Modernisierung der Bauwirtschaft beitragen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schultheiß Projektentwicklung AG

Frau Katrin Hölzel

Großreuther Str. 70

90425 Nürnberg

Deutschland

fon ..: 091193425155

web ..: https://www.schultheiss-projekt.de

email : kh@schultheiss-projekt.de

Die Schultheiß Projektentwicklung AG mit Sitz in Nürnberg ist seit vielen Jahren in der Entwicklung, Planung und Realisierung von Wohnbauprojekten tätig. Der Fokus liegt auf nachhaltigen Wohnkonzepten, kommunalen Entwicklungsmaßnahmen sowie hochwertigen Wohnimmobilien in Bayern und darüber hinaus.

Pressekontakt:

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Frau Katrin Hölzel

Großreuther Str. 70

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