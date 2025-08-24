Schreinerei Popp setzt Maßstäbe mit ergonomischen Büromöbeln und individuellem Ladenbau

Die Schreinerei Popp aus Germering kombiniert traditionelles Handwerk mit modernen Fertigungsverfahren und präsentiert neue Lösungen für Büro- und Ladenbau.

Seit über 25 Jahren fertigt die Schreinerei Popp hochwertig gearbeitete Holzmöbel und Einrichtungen in Spitzenqualität. Verwendet werden ausschließlich Hölzer aus zertifizierter, nachhaltiger Forstwirtschaft sowie umweltfreundliche Beizen, Farben und Lacke nach EU Deco Paint Verordnung.

Ergonomische Büromöbel für den modernen Arbeitsplatz

Die Schreinerei Popp legt beim Thema Büroeinrichtung besonderen Wert auf Gesundheit, Komfort und Design. Im Zentrum stehen elektrisch höhenverstellbare Schreibtische, die sich dank zweier synchron geschalteter Motoren stufenlos zwischen 600 mm und 1250 mm verstellen lassen. Eine Memory-Funktion speichert vier individuelle Höhenprofile, die Tischplattenvarianten reichen von Dekorplatten über Massivholz bis zu robustem Multiplex mit Linoleumbelag – antistatisch, pflegeleicht und besonders hygienisch für lange Arbeitstage am Bildschirm.

Highlights:

o Belastbarkeit bis 120 kg

o Gestellfarben in zahlreichen Varianten

o Ergänzende Büromöbel wie Rollcontainer, Sideboards und Konferenztische

„Unser Anspruch ist, Arbeitsplätze zu gestalten, die Rückengesundheit fördern und kreative Zusammenarbeit unterstützen“, so Inhaber Michael Popp.

Ergänzt wird das Angebot durch:

o Stehtische für kreative Meetings und Workshops

o Maßgefertigte Schranksysteme, Sideboards und Aktenschränke für lückenlose Ordnung

o Mobile Rollcontainer für flexiblen Stauraum

o Repräsentative Konferenztische als zentrale Treffpunkte

o Dezente Unterschränke, die Technik unsichtbar integrieren

Jedes Büromöbel wird individuell geplant, visualisiert und in Meisterqualität gefertigt, um sich nahtlos allen Arbeitskonzepten anzupassen.

Mehr Komfort im Büro? Alle Details zu unseren höhenverstellbaren Schreibtischen und Büromöbeln gibt es unter https://www.schreinerei-popp-germering.de/hoehenverstellbare-schreibtische

Maßgeschneiderter Ladenbau: Präsentation und Atmosphäre im Fokus

Im Bereich Ladenbau setzt Schreinerei Popp auf ganzheitliche Einrichtungskonzepte: Von der ersten Planung über das Farb- und Lichtdesign bis zur Endmontage verwandelt die Schreinerei Popp Verkaufsflächen in einladende Einkaufswelten. Ob rustikale Altholzoptik, elegante Glasabdeckungen oder moderne Metallkomponenten, das Einrichtungskonzept wird exakt an den Stil des Geschäfts angepasst. Bereits in der Planungsphase wird ein Farb- und Lichtkonzept entwickelt, welches das Sortiment optimal zur Geltung bringt. Anschließend werden Verkaufstheken, Präsentationsvitrinen, Schau- und Bevorratungsmöbel sowie Empfangstresen präzise gefertigt.

Wichtige Leistungen im Überblick:

o Planung, 3D-Visualisierung und Beratung von der ersten Idee bis zur Umsetzung

o Maßanfertigung aller Möbel und Einbauten nach Raumsituation

o Auswahl hochwertiger und nachhaltiger Materialien für Ästhetik und Langlebigkeit

o Fachgerechte Montage und Feinjustierung vor Ort

o Renovierung und Modernisierung bestehender Ladenflächen

Beispiele aus jüngsten Projekten zeigen rustikale Verkaufstheken aus Altholz für Hofläden, filigrane Eisbirke-Vitrinen mit Schaukasten und Schubladen, sowie elegante Präsentationsstelen aus Platane. Jede Maßanfertigung schafft Atmosphäre, vereint Handwerkskunst mit zeitgemäßem Design und steigert die Einkaufsfreude der Kunden.

Weitere Inspirationen zu unseren maßgeschneiderten Geschäftseinrichtungen gibt es auf der Seite Ladenbau nach Maß: https://www.schreinerei-popp-germering.de/ladenbau-nach-mass

Die Schreinerei Popp steht für kreative und durchdachte Einrichtungskonzepte. Von der ersten Skizze bis zur passgenauen Montage vereint sie handwerkliche Raffinesse mit moderner Fertigungstechnik. Mit Leidenschaft für den wandelbaren Werkstoff Holz entstehen langlebige Möbel in höchster Qualität. So verwandelt die Schreinerei Popp jede Einrichtungsidee in funktionale Raumlösungen mit besonderem Ambiente.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schreinerei Popp

Herr Michael Popp

Mühlthaler Weg 1

82131 Gauting-Hausen

Deutschland

fon ..: 089 / 89 32 88 92

web ..: https://www.schreinerei-popp-germering.de

email : service@schreinerei-popp-germering.de

Die Schreinerei Popp Germering ist Ihr Ansprechpartner für maßgefertigte Möbel und ganzheitliche Innen- und Außenausbauten. Seit über 25 Jahren realisieren wir individuelle Einrichtungslösungen für Privat- und Geschäftskunden – von Möbeln für private Wohnräume über Büro- und Ladenbau bis hin zu kompletten Innenausbauten, Fahrzeugeinrichtungen, Außenbau und seniorengerechten Ausbauten. Mit nachhaltigen, zertifizierten Hölzern, umweltfreundlichen Lacken und persönlichen Beratungs- und Planungsleistungen begleiten wir Ihr Projekt von der ersten Skizze bis zur termingerechten Montage. Leidenschaft für Holz, höchste handwerkliche Präzision und ein umfassender Service garantieren langlebige, funktionale und ästhetische Raumkonzepte.

Pressekontakt:

Bio SEO Agentur Handart

Frau Melanie Lammer

Schellenbergstraße 3

82110 Germering

fon ..: 089 / 89 42 70 58

web ..: https://www.bio-seo.de/

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.