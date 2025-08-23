Ehrenhafte Kehrtwende beim Skandal-Bezirksverband der Gartenfreunde Pankow auch aktuell nicht in Sicht.

Einige Alt-Seilschafter aus der früheren „zweiten Reihe“ wittern Morgenluft. Hat Herr Giese von der Personalfindungskommission des Bezirksverbands gute Arbeit geleistet ?
Hat Herr Reiner Giese (von der Personalfindungskommission beim BV), der jahrelang mit Frau Kleinau im gleichen Haus Tür an Tür saß, gute Arbeit geleistet ? In einem Info-Blatt hatte er sehr energisch Frau Kleinau verteidigt (hat also nicht nur einfach -vorsichtig- geschwiegen) und behauptet, dass die Vorwürfe gegen Frau Kleinau „haltlos“ sind – und dies, wie er schrieb, nachdem er die Vorwürfe „intensiv“ geprüft habe.
Auch einige (nicht alle) der Kandidaten zur kommenden BV-Vorstandsneuwahl sind dafür bekannt, dass sie lange Zeit sehr eng und unkritisch mit Frau Kleinau und dem Alt-BV-Vorstand zusammengearbeitet haben. Wir kommen darauf sehr ausführlich zurück, denn deren Dreistigkeit zur Kandidatur ist bemerkenswert.
Schlimm, wenn einigen örtlichen KGV-Funktionären Korruptionsbekämpfung und ein notwendig-kritischer Blick auf den BV offenbar weitaus weniger wichtig war als das Wohlwollen des BV-Vorstands und/oder der Frau Kleinau („Hauptsache wir haben den BV-Vorstand hinter uns – und sei es beim Konflikt gegen kritische Mitglieder des eigenen KGV“). Das Fiasko am Ende mußten wir ja nun alle erleben.
Heute wollen die Betreffenden von ihrem Kontrollversagen leider nichts mehr wissen. BRANDBRIEF denkt anders darüber !
