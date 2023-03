Schiebetürsysteme sind eine beliebte Wahl im Möbelbau. Dass sie auch als Raumteiler äußerst beliebt sind, weiß man beim Experten.

Schiebetürsysteme bieten zahlreiche Vorteile. Im Gegensatz zu herkömmlichen Türen benötigen Schiebetürsysteme keinen zusätzlichen Platz zum Öffnen oder Schließen, was besonders in kleinen Räumen von Vorteil ist. Im Möbelbau können Schiebetüren in Schränken oder Regalen verwendet werden, um den Zugang zu Inhalten zu erleichtern, ohne dass der Schrank oder das Regal zusätzlichen Platz für das Öffnen der Tür benötigt.

Als Raumteiler können Schiebetüren verwendet werden, um einen Raum in zwei separate Bereiche zu unterteilen, ohne dass eine feste Wand erforderlich ist. Dies kann besonders in großen Räumen nützlich sein, in denen Flexibilität und Anpassungsfähigkeit erforderlich sind. Schiebetüren können auch als Raumteiler in kommerziellen Umgebungen wie Büros oder Konferenzräumen verwendet werden, um die Privatsphäre zu gewährleisten und gleichzeitig eine offene Atmosphäre aufrechtzuerhalten.

Darüber hinaus können Schiebetürsysteme auch ästhetische Vorteile bieten. Da sie in einer Vielzahl von Materialien und Ausführungen erhältlich sind, können sie nahtlos in die Gestaltung eines Raumes integriert werden und gleichzeitig ein modernes, elegantes Aussehen bieten.

Schiebetürsysteme sind eine praktische und vielseitige Lösung sowohl im Möbelbau als auch als Raumteiler, das weiß man bei Häfele, dem Experten für Möbelbau und Wohnideen. Auf der Website des Unternehmens können sich Interessierte ein erste Bild von den unzähligen Möglichkeiten machen: www.haefele.at.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Häfele Austria GmbH

Herr Günter Bachinger

Römerstraße 4

5322 Hof bei Salzburg

Österreich

fon ..: +43 (0)6229/39 0 39-0

fax ..: +43 (0)6229/39 0 39-30

web ..: https://www.haefele.at/de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Häfele ist ein international tätiges Unternehmen für Beschlagtechnik und elektronische Schließsysteme. Kunden aus der Möbelindustrie, aus Handel und Handwerk sowie Architekten, Planer und Bauherren setzen auf die Kompetenz und Leistungsfähigkeit von Häfele.

Bei Häfele bekommen Kunden eine große Auswahl an Zierbeschlägen, Möbelgriffen und Möbelknöpfen aller Art und können aus einem reichen Sortiment Möbelzubehör aller Art auswählen, vom Garderobenhaken bis zu Griffen für Glastüren. Auf der Website www.haefele.at können alle Produkte rasch und sicher bestellt werden.

Pressekontakt:

Häfele Austria GmbH

Herr Günter Bachinger

Römerstraße 4

5322 Hof bei Salzburg

fon ..: +43 (0)6229/39 0 39-0

web ..: https://www.haefele.at/de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.