Schiebetür ist nicht gleich Schiebetür, so viel ist klar. Beim Experten für Schiebetürsysteme bietet man verschiedenste Lösungen an und verrät auch gleich, welche für welchen Einsatz das passende ist.

Kleine Räume profitieren enorm von Möbeln mit Schiebetüren. Keine lästigen Türen mehr, die noch mehr Platz verbrauchen oder den Zutritt zum Wohnbereich fast unmöglich machen, wenn sie geöffnet sind! Doch Schiebetüren können nicht nur für Möbel eingesetzt werden, sondern auch als bewegliches Trennelement in Wohnräumen. Vor allem in Zeiten von Home Office eine extrem elegante Lösung!

Bei Häfele, dem Experten für alles rund um Wohnen und Möbel, bietet man verschiedenste Schiebetürsysteme an, die alle besondere Vorteile mitbringen.

1. Lineare Schiebtüren und flächenbündige Schiebetüren sind bestens geeignet für große Schränke. Die Türflügel beider Systeme laufen parallel und können somit beliebig bewegt und aneinander vorbei geschoben werden. So hat man besten Zugang zum Inhalt des Schranks. Die besonders schicke Lösung für Umkleideräume und Garderoben: Verspiegelte Türen!

2. Faltschiebetüren: Bei dieser Lösung werden die Türflügel gefaltet. Dieses System bietet sich besonders für Möbel an, die in Ecken verbaut werden und somit lineare und flächenbündige Schiebetüren nicht zulassen.

3. Bei so genannten Drehschiebetüren werden die Türflügel in einer Parktasche seitlich verstaut. Dieses System eignet sich sehr gut für schmälere Schrankelementen, zum Beispiel in der Küche.

Und wer Lust auf ein Raumteiler Schiebetürelement bekommen hat, sollte sich unbedingt auf der Seite von Häfele, dem Experten für Schiebetürlösungen, umsehen: www.haefele.at.

Häfele ist ein international tätiges Unternehmen für Beschlagtechnik und elektronische Schließsysteme. Kunden aus der Möbelindustrie, aus Handel und Handwerk sowie Architekten, Planer und Bauherren setzen auf die Kompetenz und Leistungsfähigkeit von Häfele.

Bei Häfele bekommen Kunden eine große Auswahl an Zierbeschlägen, Möbelgriffen und Möbelknöpfen aller Art und können aus einem reichen Sortiment Möbelzubehör aller Art auswählen, vom Garderobenhaken bis zu Griffen für Glastüren. Auf der Website www.haefele.at können alle Produkte rasch und sicher bestellt werden.

