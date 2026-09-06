Sauna und Longevity: Verlängert regelmäßiges Saunieren wirklich das Leben? WELCON macht den Faktencheck

Weniger Herz-Kreislauf-Todesfälle, geringeres Demenzrisiko und mögliche Effekte regelmäßiger Hitzeexposition: WELCON erklärt, was die Forschung über Sauna und Langlebigkeit tatsächlich zeigt – und was

Giesen, 6. September 2026 – Vier- bis siebenmal pro Woche in die Sauna und dadurch länger leben? Im Zusammenhang mit dem aktuellen Longevity-Trend wird regelmäßiges Saunieren zunehmend als eine Möglichkeit diskutiert, Gesundheit und möglicherweise sogar die Lebenserwartung positiv zu beeinflussen.

Tatsächlich existieren bemerkenswerte Langzeitstudien aus Finnland. Sie zeigen Zusammenhänge zwischen häufigem Saunieren und einem geringeren Risiko für Herz-Kreislauf-Todesfälle sowie einer niedrigeren Gesamtsterblichkeit.

Doch bedeutet das tatsächlich, dass Sauna das Leben verlängert?

Der Wellness-Spezialist WELCON macht den Faktencheck und ordnet die wichtigsten Erkenntnisse ein.

Was bedeutet Longevity überhaupt?

Longevity bedeutet wörtlich Langlebigkeit.

Im heutigen Gesundheits- und Wellnessbereich wird der Begriff jedoch meist umfassender verwendet. Im Mittelpunkt steht nicht nur die Frage, möglichst alt zu werden, sondern möglichst viele Lebensjahre bei guter körperlicher und geistiger Gesundheit zu verbringen.

Bewegung, Ernährung, Schlaf, Stressmanagement und soziale Faktoren spielen dabei eine wesentliche Rolle.

In den vergangenen Jahren ist zusätzlich die regelmäßige Wärmeexposition stärker in den Fokus gerückt – und damit insbesondere die traditionelle finnische Sauna.

Verlängert Sauna das Leben?

Das ist wissenschaftlich bislang nicht bewiesen.

Es gibt allerdings interessante Beobachtungsdaten.

Eine viel beachtete finnische Langzeitstudie untersuchte 2.315 Männer im Alter von 42 bis 60 Jahren. Die Teilnehmer wurden danach unterschieden, wie häufig sie eine Sauna nutzten.

Während der langfristigen Nachbeobachtung zeigte sich: Männer, die häufiger saunierten, hatten statistisch ein geringeres Risiko für verschiedene tödliche Herz-Kreislauf-Ereignisse und für die Gesamtsterblichkeit.

Besonders auffällig waren die Ergebnisse bei Männern, die vier- bis siebenmal pro Woche saunierten.

Das bedeutet jedoch nicht automatisch:

Vier Saunagänge pro Woche verlängern das Leben.

Die Studie zeigt zunächst einen statistischen Zusammenhang – keinen Beweis für Ursache und Wirkung.

Was zeigte die finnische Langzeitstudie konkret?

Die Teilnehmer wurden in drei Gruppen eingeteilt:

o ein Saunagang pro Woche

o zwei bis drei Saunagänge pro Woche

o vier bis sieben Saunagänge pro Woche

Während einer medianen Nachbeobachtungszeit von rund 20,7 Jahren wurden unter anderem plötzlicher Herztod, tödliche koronare Herzkrankheit, tödliche Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die Gesamtsterblichkeit untersucht.

Beim plötzlichen Herztod zeigte sich nach statistischer Berücksichtigung verschiedener Risikofaktoren für Männer mit vier bis sieben Saunagängen pro Woche eine deutlich niedrigere Hazard Ratio als bei Männern mit einem Saunagang pro Woche.

Auch bei der Gesamtsterblichkeit bestand ein Zusammenhang zwischen häufigerer Saunanutzung und geringerem Risiko.

Das macht die Untersuchung für die Longevity-Forschung interessant.

Bedeutet ein geringeres statistisches Risiko, dass Sauna die Ursache ist?

Nein.

Genau hier liegt der wichtigste Unterschied zwischen einer seriösen Interpretation und einem werblichen Gesundheitsversprechen.

Bei der finnischen Untersuchung handelt es sich um eine Beobachtungsstudie.

Menschen wurden also nicht zufällig einer Gruppe „viel Sauna“ oder „wenig Sauna“ zugeordnet. Stattdessen wurde beobachtet, wie häufig sie ohnehin saunierten und welche gesundheitlichen Ereignisse anschließend auftraten.

Es ist deshalb möglich, dass weitere Faktoren einen Teil des Zusammenhangs erklären.

Menschen, die regelmäßig Zeit für Sauna haben, können sich beispielsweise auch hinsichtlich Lebensstil, Bewegung, sozialem Umfeld oder anderer Gesundheitsfaktoren von anderen Menschen unterscheiden.

Die Forscher berücksichtigten zwar zahlreiche bekannte Einflussfaktoren statistisch. Nicht gemessene Unterschiede können bei einer Beobachtungsstudie jedoch nie vollständig ausgeschlossen werden.

Wie heiß war die Sauna in der bekannten Longevity-Studie?

Dieser Punkt ist besonders interessant.

Die durchschnittliche Saunatemperatur der untersuchten Männer lag bei rund 79 °C.

Die durchschnittliche Dauer eines Saunagangs betrug etwa 14 Minuten.

Damit wurden keine extremen Temperaturen oder stundenlangen Hitzesitzungen untersucht, sondern Bedingungen, die einer klassischen finnischen Sauna entsprechen.

Die Ergebnisse lassen sich deshalb auch nicht ohne Weiteres auf jede Form von Wärmebehandlung übertragen.

Dampfbad, Whirlpool, Infrarotkabine und klassische finnische Sauna sind wissenschaftlich nicht automatisch gleichzusetzen.

Ist häufiger Saunieren automatisch besser?

Auch das lässt sich aus den vorhandenen Daten nicht als allgemeine Empfehlung ableiten.

Zwar zeigten sich in der finnischen Untersuchung besonders günstige statistische Zusammenhänge bei vier bis sieben Saunagängen pro Woche.

Daraus folgt jedoch nicht, dass jeder Mensch möglichst täglich saunieren sollte.

„Bei Longevity-Themen entsteht schnell ein Wettbewerb um mehr: mehr Hitze, mehr Saunagänge, längere Sitzungen“, erklärt ein Sprecher des Unternehmens. „Genau das lässt sich aus solchen Studien nicht ableiten. Die Forschung zeigt interessante Zusammenhänge bei regelmäßiger Saunanutzung. Sie liefert aber keinen Freibrief für extreme Hitzeexposition.“

Was passiert mit dem Kreislauf beim Saunieren?

Hitze stellt einen physiologischen Reiz dar.

Während des Saunierens steigt die Hautdurchblutung, die Blutgefäße erweitern sich und die Herzfrequenz kann zunehmen. Gleichzeitig beginnt der Körper zu schwitzen, um Wärme abzugeben.

Das Herz-Kreislauf-System reagiert also deutlich auf die Wärmebelastung.

Diese Reaktionen gehören zu den Mechanismen, die Wissenschaftler bei der Erforschung möglicher gesundheitlicher Zusammenhänge regelmäßigen Saunierens diskutieren.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Sauna dieselben Effekte wie körperliches Training besitzt oder Sport ersetzen könnte.

Ist Sauna gut für Herz und Kreislauf?

Die vorhandenen epidemiologischen Daten sind interessant.

In der finnischen Langzeitstudie war häufigeres Saunieren mit einem geringeren Risiko für tödliche Herz-Kreislauf-Ereignisse verbunden.

Das ist einer der Gründe, weshalb Sauna heute zunehmend auch außerhalb klassischer Wellnessforschung untersucht wird.

Trotzdem sollte daraus nicht die vereinfachte Aussage entstehen, Sauna verhindere Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Ein statistischer Zusammenhang ist noch kein therapeutischer Nachweis.

Sauna und Demenz: Gibt es ebenfalls einen Zusammenhang?

Auch hierzu existieren finnische Langzeitdaten.

In einer Untersuchung derselben finnischen Männerkohorte wurde analysiert, ob die Häufigkeit des Saunierens mit später diagnostizierter Demenz und Alzheimer-Erkrankung zusammenhing.

Während der langfristigen Beobachtung traten 204 Demenzfälle und 123 Alzheimer-Fälle auf.

Bei Männern mit vier bis sieben Saunagängen pro Woche wurde gegenüber der Gruppe mit einem Saunagang pro Woche ein deutlich niedrigeres statistisches Risiko beobachtet.

Auch dieses Ergebnis ist bemerkenswert – aber wiederum kein Beweis dafür, dass Sauna Demenz verhindert.

Weitere epidemiologische Forschung hat sich ebenfalls mit dem möglichen Zusammenhang zwischen Sauna und Demenz beschäftigt. Die wissenschaftliche Datenlage ist jedoch wesentlich kleiner als beispielsweise bei etablierten Risikofaktoren.

Kann Sauna Alzheimer verhindern?

Nein – jedenfalls lässt sich das anhand der bisherigen Forschung nicht behaupten.

Die vorhandenen Studien zeigen Zusammenhänge auf Bevölkerungsebene.

Daraus kann weder für einen einzelnen Menschen vorhergesagt werden, ob er an Alzheimer erkranken wird, noch kann Sauna als Präventions- oder Behandlungsmethode für Alzheimer bezeichnet werden.

Für einen wissenschaftlich sauberen Longevity-Faktencheck ist diese Unterscheidung entscheidend.

Was hat Sauna mit dem Longevity-Trend zu tun?

Der aktuelle Longevity-Trend beschäftigt sich stark mit sogenannten Hormesis-Reizen.

Damit sind Belastungen gemeint, auf die der Organismus mit Anpassungsreaktionen reagiert.

Sport ist ein bekanntes Beispiel: Körperliche Belastung beansprucht den Organismus kurzfristig, regelmäßiges Training kann langfristig Anpassungsprozesse auslösen.

Hitzeexposition wird ebenfalls unter diesem Gesichtspunkt untersucht.

Die Sauna ist dabei besonders interessant, weil sie einen starken thermischen Reiz erzeugt, ohne dass gleichzeitig eine körperliche Trainingsleistung erbracht werden muss.

Ob und in welchem Umfang solche Mechanismen tatsächlich die menschliche Lebensdauer beeinflussen, ist jedoch weiterhin Gegenstand wissenschaftlicher Forschung.

Was ist mit Hitzeschockproteinen?

Im Zusammenhang mit Sauna und Longevity werden häufig sogenannte Heat Shock Proteins oder Hitzeschockproteine genannt.

Dabei handelt es sich um Proteine, die Zellen unter anderem als Reaktion auf verschiedene Stressreize verstärkt bilden können. Sie spielen eine Rolle bei zellulären Schutz- und Reparaturprozessen.

Hitze kann entsprechende zelluläre Reaktionen auslösen.

Problematisch wird es jedoch, wenn daraus direkt die Aussage abgeleitet wird:

Sauna aktiviert Hitzeschockproteine – also verlängert Sauna das Leben.

Eine solche Schlussfolgerung überspringt mehrere wissenschaftliche Schritte.

Ein plausibler biologischer Mechanismus ist noch kein Beweis für eine Verlängerung der menschlichen Lebensspanne.

Muss eine Longevity-Sauna besonders heiß sein?

Nein.

Es gibt wissenschaftlich keine allgemein anerkannte „Longevity-Temperatur“.

In der bekannten finnischen Langzeitstudie lag die durchschnittliche Saunatemperatur bei ungefähr 79 °C. Die untersuchten Temperaturen reichten jedoch über einen deutlich größeren Bereich.

Daraus lässt sich keine einzelne optimale Temperatur ableiten.

Wer behauptet, beispielsweise exakt 80, 90 oder 100 °C seien für Langlebigkeit erforderlich, geht über die derzeitige Evidenz hinaus.

Muss man 20 Minuten in der Sauna bleiben?

Auch hierfür gibt es keine universelle Longevity-Formel.

In der finnischen Studie wurde neben der Häufigkeit auch die Dauer der Saunagänge untersucht. Längere Sitzungen waren teilweise ebenfalls mit günstigeren Ergebnissen assoziiert.

Das bedeutet jedoch nicht, dass jeder Mensch möglichst lange in der Hitze bleiben sollte.

Die individuelle Verträglichkeit ist entscheidend.

Schwindel, Übelkeit, Kreislaufprobleme oder starkes Unwohlsein sind keine Trainingsziele.

Kann eine 230-Volt-Sauna für Longevity genutzt werden?

Für die wissenschaftlich untersuchte Wärmeexposition ist nicht entscheidend, ob ein Saunaofen mit 230 oder 400 Volt betrieben wird.

Relevant ist, welche Temperatur und welches Saunaklima in der Kabine tatsächlich erreicht werden.

Kompakte moderne Saunen können auch mit einem 3,6-kW-Ofen an 230 Volt klassische Saunatemperaturen erreichen.

Für die Interpretation der Longevity-Forschung ist daher die elektrische Anschlussart kein entscheidender Faktor.

„Der menschliche Körper weiß nicht, ob der Saunaofen an 230 oder 400 Volt angeschlossen ist“, erklärt ein Sprecher des Unternehmens. „Relevant sind Temperatur, Dauer und die individuelle Reaktion auf die Wärme.“

Kann eine Sauna Sport ersetzen?

Nein.

Auch wenn Sauna und körperliche Aktivität teilweise ähnliche akute Reaktionen des Herz-Kreislauf-Systems hervorrufen können, ist passives Sitzen in der Hitze kein Ersatz für Bewegung.

Kraft, Ausdauer, Koordination und zahlreiche weitere Trainingseffekte entstehen nicht dadurch, dass man regelmäßig in die Sauna geht.

Aus Longevity-Perspektive sollte Sauna deshalb eher als möglicher ergänzender Bestandteil eines Lebensstils betrachtet werden – nicht als Abkürzung, die Bewegung, ausgewogene Ernährung oder Schlaf überflüssig macht.

Für wen ist häufiges Saunieren nicht ohne Weiteres geeignet?

Hitze belastet den Kreislauf und führt durch Schwitzen zu Flüssigkeitsverlust.

Menschen mit bestimmten Herz-Kreislauf-Erkrankungen, niedrigem Blutdruck, akuten Erkrankungen oder anderen gesundheitlichen Einschränkungen sollten deshalb individuell medizinisch klären, ob und unter welchen Bedingungen Saunieren für sie geeignet ist.

Auch Alkohol und Sauna sind keine sinnvolle Kombination.

Das persönliche Wohlbefinden sollte grundsätzlich Vorrang vor einer bestimmten Temperatur, Sitzungsdauer oder Wochenfrequenz haben.

Die wichtigsten Fakten zu Sauna und Longevity

o Regelmäßiges Saunieren ist in finnischen Langzeitstudien mit einer geringeren Gesamtsterblichkeit und einem geringeren Risiko bestimmter tödlicher Herz-Kreislauf-Ereignisse assoziiert.

o Besonders auffällige Zusammenhänge wurden bei vier bis sieben Saunagängen pro Woche beobachtet.

o Die bekannte finnische Langzeitstudie untersuchte 2.315 Männer.

o Die mediane Nachbeobachtungszeit betrug rund 20,7 Jahre.

o Die durchschnittliche Saunatemperatur lag bei ungefähr 79 °C.

o Eine durchschnittliche Sitzung dauerte etwa 14 Minuten.

o Weitere Untersuchungen fanden Zusammenhänge zwischen häufigerem Saunieren und einem geringeren statistischen Risiko für Demenz und Alzheimer.

o Die Untersuchungen sind überwiegend Beobachtungsstudien und beweisen deshalb keine Ursache-Wirkungs-Beziehung.

o Es gibt keine wissenschaftlich etablierte einzelne „Longevity-Temperatur“ oder vorgeschriebene optimale Zahl von Saunagängen.

o Sauna ersetzt weder Bewegung noch medizinische Prävention oder Behandlung.

Die entscheidende Frage: Macht Sauna wirklich langlebiger?

Die wissenschaftlich korrekte Antwort lautet derzeit:

Wir wissen es nicht.

Wir wissen allerdings, dass regelmäßiges Saunieren in mehreren Langzeituntersuchungen mit interessanten gesundheitlichen Ergebnissen verbunden ist. Besonders die Daten zu Herz-Kreislauf-Ereignissen und Gesamtsterblichkeit machen Sauna für die Longevity-Forschung interessant.

Ob die Sauna selbst ursächlich zu einem längeren Leben führt, lässt sich aus diesen Beobachtungsdaten bislang nicht beweisen.

Genau diese Unterscheidung hält WELCON für wichtig.

„Longevity ist ein spannendes Thema, aber aus einem statistischen Zusammenhang sollte kein Gesundheitsversprechen werden“, erklärt ein Sprecher des Unternehmens. „Die vorhandenen Daten zur regelmäßigen Sauna sind bemerkenswert. Seriös ist jedoch nur, gleichzeitig deutlich zu sagen, was diese Studien noch nicht beweisen.“

Fazit: Sauna passt zum Longevity-Gedanken – ein Lebensverlängerungsversprechen wäre unseriös

Regelmäßiges Saunieren verbindet Entspannung mit einem deutlichen thermischen Reiz für den Körper. Langjährige finnische Forschungsdaten zeigen Zusammenhänge mit geringerer Herz-Kreislauf- und Gesamtsterblichkeit und liefern Hinweise auf mögliche Zusammenhänge mit der Gehirngesundheit.

Damit besitzt die Sauna durchaus einen Platz in der wissenschaftlichen Diskussion über gesundes Altern.

Aus „mit Langlebigkeit assoziiert“ darf jedoch nicht „verlängert nachweislich das Leben“ werden.

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