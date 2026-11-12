Sauna oder Infrarotkabine im Winter: Was kostet die Wärme wirklich?

Klassische Sauna mit 90 Grad oder Infrarotwärme bei 40 bis 60 Grad? WELCON erklärt die Unterschiede, vergleicht den Stromverbrauch und zeigt, warum eine kompakte 230-Volt-Sauna eine Alternative ist.

Giesen, 12. November 2026 – Wenn die Temperaturen im November sinken, steigt das Interesse an Wellness für die eigenen vier Wände. Besonders gefragt sind klassische Saunen und moderne Infrarotkabinen. Doch welche Lösung ist im Winter sinnvoller? Welche Wärme fühlt sich angenehmer an? Und wie stark unterscheiden sich die Stromkosten?

Die WELCON EUROPE GmbH & Co. KG, Spezialist für Wellnessprodukte, erklärt die wichtigsten Unterschiede zwischen Sauna und Infrarotkabine und zeigt anhand konkreter Rechenbeispiele, mit welchen Betriebskosten Verbraucher rechnen können.

Sauna und Infrarotkabine: Zwei unterschiedliche Wärmeprinzipien

Der wichtigste Unterschied liegt in der Art der Wärmeerzeugung.

Eine klassische finnische Sauna erwärmt mit einem Saunaofen die Raumluft, die Saunasteine und die Innenausstattung. Typische Saunatemperaturen liegen zwischen etwa 70 und 100 Grad Celsius.

Eine Infrarotkabine arbeitet dagegen mit Wärmestrahlern. Diese geben Infrarotstrahlung ab, die von der Haut und anderen Oberflächen aufgenommen und in Wärme umgewandelt wird.

Dadurch entsteht bereits bei deutlich niedrigeren Lufttemperaturen ein angenehmes Wärmegefühl.

Die EASYTHERM Infrarotkabinen von WELCON ermöglichen beispielsweise eine Temperaturregelung zwischen 37 und 60 Grad Celsius.

Beide Systeme bieten ein unterschiedliches Wärmeerlebnis. Eine Infrarotkabine ist deshalb keine klassische Sauna mit niedrigerer Temperatur.

Welche Wärme ist im Winter angenehmer?

Das hängt von den persönlichen Vorlieben ab.

Wer das traditionelle Saunagefühl mit intensiver Hitze, heißen Saunasteinen und Aufgüssen bevorzugt, entscheidet sich häufig für eine klassische Sauna.

Wer dagegen eine mildere Umgebungstemperatur und direkte Wärmestrahlung schätzt, findet in einer Infrarotkabine eine Alternative.

Die geringere Lufttemperatur bedeutet allerdings nicht, dass Infrarotwärme grundsätzlich für jeden Menschen besser verträglich ist.

Entscheidend sind die individuelle Wärmeempfindlichkeit, die Aufenthaltsdauer und der persönliche Gesundheitszustand.

Was verbraucht weniger Strom: Sauna oder Infrarotkabine?

Infrarotkabinen benötigen bei typischer Nutzung häufig weniger Strom als klassische Saunen.

Der Grund liegt vor allem in der geringeren elektrischen Leistung und der meist kürzeren Aufheizphase.

Eine größere Sauna mit einem 9-kW-Ofen benötigt deutlich mehr Leistung als eine Infrarotkabine mit beispielsweise 2 kW.

Allerdings gibt es auch kompakte klassische Saunen mit wesentlich geringerer Ofenleistung.

Die EASYHEAT Saunen von WELCON arbeiten bei ausgewählten Modellen mit einem 3,6-kW-Saunaofen und 230-Volt-Anschluss.

Damit fällt der Unterschied zu einer Infrarotkabine geringer aus als beim Vergleich mit einer großen 9-kW-Sauna.

Stromkosten im Vergleich: Drei konkrete Rechenbeispiele

Für die folgende Modellrechnung wird ein Strompreis von 35 Cent pro Kilowattstunde angenommen.

Beispiel 1: Infrarotkabine mit 2 kW

Bei einer Nutzungsdauer von 45 Minuten und durchgehend voller Leistung ergibt sich:

Stromverbrauch: 1,5 kWh

Stromkosten: rund 0,53 Euro

Beispiel 2: Kompakte Sauna mit 3,6 kW

Bei einer Stunde Aufheizzeit mit voller Leistung und einer weiteren Stunde Betrieb mit durchschnittlich 60 Prozent Heizleistung ergibt sich:

Stromverbrauch: 5,76 kWh

Stromkosten: rund 2,02 Euro

Beispiel 3: Große Sauna mit 9 kW

Bei einer Stunde Aufheizzeit mit voller Leistung und einer weiteren Stunde Betrieb mit durchschnittlich 60 Prozent Heizleistung ergibt sich:

Stromverbrauch: 14,4 kWh

Stromkosten: rund 5,04 Euro

Diese Zahlen sind Rechenbeispiele und keine gemessenen Verbrauchswerte bestimmter Modelle.

Der tatsächliche Stromverbrauch hängt unter anderem von der Kabinengröße, der Ausgangstemperatur, der Dämmung, der Temperatureinstellung und dem Nutzungsverhalten ab.

Die unterschiedliche Aufenthaltsdauer und Wärmeintensität bedeuten außerdem, dass die drei Beispiele kein identisches Nutzungserlebnis abbilden.

Reichen 230 Volt für eine richtige Sauna?

Ja. Eine klassische Sauna benötigt nicht grundsätzlich einen 400-Volt-Anschluss.

Kompakte Saunen können mit einem entsprechend ausgelegten 230-Volt-Saunaofen betrieben werden.

WELCON bietet beispielsweise EASYHEAT Saunen mit 3,6 kW Heizleistung an.

Ein solcher Ofen benötigt bei 230 Volt rund 15,7 Ampere Strom.

Damit liegt die Belastung nahe an der üblichen Absicherung eines 16-A-Stromkreises.

Die elektrische Installation muss deshalb für diese Dauerbelastung geeignet sein. Die Eignung des Anschlusses sollte vor der Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft geprüft werden.

Ein 230-Volt-Anschluss bedeutet nicht, dass jede vorhandene Steckdose ohne weitere Prüfung geeignet ist.

Wie schnell wird eine Infrarotkabine warm?

Viele Infrarotkabinen sind vergleichsweise schnell nutzbar.

Je nach Strahlertyp entsteht bereits kurz nach dem Einschalten eine spürbare Wärmestrahlung.

Wer zusätzlich eine bestimmte Kabinenlufttemperatur erreichen möchte, muss gegebenenfalls eine Aufheizphase einplanen.

Eine klassische Sauna benötigt dagegen mehr Zeit, da nicht nur die Luft, sondern auch die Saunasteine und Teile der Innenausstattung erwärmt werden.

Im Winter kann die Aufheizphase einer Sauna insbesondere bei niedrigen Ausgangstemperaturen länger dauern.

Welche Rolle spielen Vollspektrum-Infrarotstrahler?

Infrarotstrahlung wird üblicherweise in drei Bereiche unterteilt: IRA, IRB und IRC.

Die Bereiche unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Wellenlängen und ihres Absorptionsverhaltens.

Vollspektrumstrahler geben Strahlung aus mehreren dieser Bereiche ab.

Die EASYTHERM Infrarotkabinen von WELCON kombinieren Vollspektrumstrahler mit weiteren Wärmeflächen.

Wichtig ist jedoch: Die Bezeichnung Vollspektrum allein sagt noch nichts darüber aus, ob eine Kabine für eine bestimmte Person besser geeignet ist.

Entscheidend sind die gesamte Konstruktion, die Strahleranordnung, die Regelbarkeit und die bestimmungsgemäße Nutzung.

Sauna oder Infrarotkabine bei wenig Platz?

Wer nur eine kleine Stellfläche zur Verfügung hat, sollte zunächst die Außenmaße und den erforderlichen Sicherheitsabstand prüfen.

Kompakte Infrarotkabinen sind häufig für eine oder zwei Personen ausgelegt und lassen sich in geeigneten Innenräumen aufstellen.

Auch klassische Saunen müssen nicht groß sein.

Die EASYHEAT Duo Indoor-Sauna von WELCON besitzt beispielsweise Außenmaße von 120 × 120 × 190 Zentimetern.

Damit lässt sich klassische Saunawärme auch auf einer vergleichsweise kleinen Grundfläche realisieren.

Neben den Abmessungen sind die Raumhöhe, die Belüftung, die elektrische Versorgung und die Herstellerangaben zu beachten.

Welche Lösung eignet sich für die tägliche Nutzung?

Für Menschen, die regelmäßig eine kurze Wärmeanwendung wünschen, kann eine Infrarotkabine praktisch sein.

Sie benötigt meist weniger Vorbereitungszeit und arbeitet bei niedrigeren Lufttemperaturen.

Eine klassische Sauna bietet dagegen das traditionelle Saunaerlebnis mit hoher Temperatur und der Möglichkeit zu Aufgüssen, sofern der Ofen dafür vorgesehen ist.

Die richtige Wahl hängt deshalb weniger von einer pauschalen Bewertung als von den individuellen Erwartungen ab.

„Sauna und Infrarotkabine erfüllen unterschiedliche Wünsche. Wer klassische Hitze und Aufgüsse liebt, wird mit einer Infrarotkabine allein nicht dasselbe Erlebnis bekommen. Wer dagegen unkomplizierte Wärmeanwendungen bei moderaten Temperaturen bevorzugt, findet in der Infrarottechnik eine interessante Alternative“, erklärt ein Sprecher der WELCON EUROPE GmbH & Co. KG.

FAQ: Die wichtigsten Fragen zu Sauna und Infrarotkabine im Winter

1. Was ist besser: Sauna oder Infrarotkabine?

Das hängt von den persönlichen Vorlieben ab. Die Sauna bietet hohe Lufttemperaturen und klassische Aufgüsse. Die Infrarotkabine arbeitet mit direkter Wärmestrahlung und niedrigeren Lufttemperaturen.

2. Was verbraucht weniger Strom?

Bei vergleichbarer Nutzungshäufigkeit benötigt eine typische Infrarotkabine häufig weniger Strom. Die tatsächlichen Kosten hängen von Leistung, Betriebsdauer und Temperatureinstellung ab.

3. Was kostet eine Infrarotkabine pro Anwendung?

Eine Infrarotkabine mit 2 kW benötigt bei 45 Minuten voller Leistung 1,5 kWh Strom. Bei 35 Cent pro Kilowattstunde entspricht das rund 53 Cent.

4. Was kostet eine 230-Volt-Sauna pro Anwendung?

Ein 3,6-kW-Saunaofen benötigt bei einer Stunde durchgehend voller Leistung 3,6 kWh. Das entspricht bei 35 Cent pro Kilowattstunde 1,26 Euro. Weitere Heizphasen erhöhen den Verbrauch.

5. Kann eine 230-Volt-Sauna 90 Grad erreichen?

Ja. Bei einer entsprechend ausgelegten kompakten Sauna sind solche Temperaturen möglich. Entscheidend sind Kabinengröße, Konstruktion, Heizleistung und äußere Bedingungen.

6. Benötigt eine Infrarotkabine Starkstrom?

Viele kompakte Infrarotkabinen werden mit 230 Volt betrieben. Die elektrische Installation muss für die jeweilige Anschlussleistung geeignet sein.

7. Ist eine Infrarotkabine schneller betriebsbereit?

Häufig ja. Die Strahler können bereits kurz nach dem Einschalten Wärme abgeben. Die Aufheizzeit bis zu einer gewünschten Kabinentemperatur hängt vom Modell ab.

8. Kann man in einer Infrarotkabine Aufgüsse machen?

Nein. Eine gewöhnliche Infrarotkabine besitzt keinen klassischen Saunaofen mit Saunasteinen für Aufgüsse.

9. Ist eine Infrarotkabine für Senioren geeignet?

Die niedrigeren Lufttemperaturen können als angenehmer empfunden werden. Bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder anderen gesundheitlichen Einschränkungen sollte die Nutzung vorher ärztlich abgeklärt werden.

10. Kann man eine Infrarotkabine im Garten aufstellen?

Nur wenn das Modell ausdrücklich für den Außenbereich vorgesehen ist. Gewöhnliche Indoor-Infrarotkabinen sind nicht für die dauerhafte Aufstellung im Freien geeignet.

11. Welche Temperatur erreicht eine Infrarotkabine?

Je nach Modell sind häufig Kabinenlufttemperaturen zwischen etwa 35 und 60 Grad Celsius möglich.

12. Welche Sauna eignet sich für zwei Personen?

Für zwei Personen kommen kompakte Innensaunen oder kleinere Outdoor-Saunen infrage. Entscheidend sind Sitzplatzangebot, Innenmaße und die persönlichen Komfortansprüche.

13. Ist Infrarotwärme gesünder als Saunawärme?

Eine pauschale Überlegenheit lässt sich nicht feststellen. Beide Anwendungen unterscheiden sich hinsichtlich der Wärmeübertragung und Temperaturbelastung. Medizinische Wirkversprechen sollten kritisch geprüft werden.

14. Welche Lösung ist im Winter wirtschaftlicher?

Wer vor allem niedrige Stromkosten und kurze Nutzungszeiten bevorzugt, findet häufig in einer Infrarotkabine die wirtschaftlichere Lösung. Wer das klassische Saunaerlebnis wünscht, sollte auch kompakte Saunen mit angepasster Heizleistung berücksichtigen.

Fazit: Nicht die höchste Temperatur entscheidet, sondern das gewünschte Wärmeerlebnis

Sauna und Infrarotkabine unterscheiden sich grundlegend in ihrer Funktionsweise.

Die klassische Sauna bietet intensive Hitze und traditionelle Aufgüsse. Die Infrarotkabine ermöglicht Wärmeanwendungen bei niedrigeren Lufttemperaturen und häufig geringerem Stromverbrauch.

Kompakte 230-Volt-Saunen zeigen allerdings, dass auch klassische Saunawärme nicht zwangsläufig einen großen Raum oder einen 400-Volt-Anschluss erfordert.

Wer sich für eine eigene Wellnesslösung entscheidet, sollte deshalb Heizleistung, Stromkosten, Platzbedarf und persönliche Vorlieben gemeinsam betrachten.

Die beste Wahl ist nicht automatisch das Gerät mit der höchsten Temperatur oder dem niedrigsten Verbrauch, sondern dasjenige, das zu den eigenen Nutzungsgewohnheiten passt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Welcon Europe GmbH & Co. KG

Frau Eve Lewandowski

Kampstr. 14

31180 Giesen

Deutschland

fon ..: 05121/779132

fax ..: 05121/779133

web ..: https://www.welcon.de

email : info@welcon.de

Wohlbefinden ist eine Frage des Anspruchs.

Seit vielen Jahren steht WELCON für außergewöhnlichen Komfort, Entspannung und bewusstes Wohlbefinden. Wir entwickeln und wählen Produkte für Menschen, die bei Qualität, Funktion und Design keine Kompromisse eingehen möchten.

Unser Sortiment an hochwertigem Wellness-Equipment richtet sich gleichermaßen an private Kunden wie an anspruchsvolle professionelle Anwender – darunter Hotels, Praxen, Unternehmen und Fitnessstudios in Deutschland und vielen europäischen Ländern.

Ausgewählt statt austauschbar.

Bei WELCON entscheidet nicht die Größe des Sortiments, sondern die Qualität jedes einzelnen Produkts. Deshalb konzentrieren wir uns bewusst auf ausgewählte Massagesessel, Boxspringbetten, Saunen, Infrarotkabinen und weitere Wellnessprodukte, die unseren Vorstellungen von Komfort, Technik und zeitlosem Design entsprechen.

Diese Konzentration auf das Wesentliche ermöglicht uns ein außergewöhnliches Verhältnis von Qualität und Preis. Schlanke Vertriebsstrukturen und der direkte Weg zu unseren Kunden sorgen dafür, dass Sie vor allem für das bezahlen, was zählt: das Produkt selbst.

Qualität muss man erleben.

Entdecken Sie WELCON online oder erleben Sie unsere Produkte persönlich. In unserer großzügigen Ausstellung bei Hildesheim können Sie ausgewählte Modelle in Ruhe testen und sich individuell beraten lassen.

WELCON steht für Produkte, die nicht einfach einen Raum ausstatten. Sie verändern, wie wir darin entspannen, schlafen und leben.

WELCON. Die Kunst, sich Zeit für sich selbst zu nehmen.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



Pressekontakt:

Welcon Europe GmbH & Co. KG

Frau Eve Lewandowski

Kampstr. 14

31180 Giesen

fon ..: 05121/779132

web ..: https://www.welcon.de/kontakt/

email : info@welcon.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.