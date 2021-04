Die erfahrenen Makler wissen genau, welche Zielgruppe sich für diese spezifischen Objekte interessiert

Beim Verkauf vermieteter Immobilien gilt der Grundsatz „Kauf bricht nicht Miete“. Das bedeutet, dass Eigentümer Kaufinteressenten finden müssen, die das bestehende Mietverhältnis übernehmen. Die erfahrenen Makler von Sabori Immobilien unterstützen Eigentümer bei der Kaufinteressentensuche und beim gesamten Verkaufsprozess.

Viele Kaufinteressenten sind auf der Suche nach einer Immobilie, die sie schnellstmöglich selbst beziehen können. Daher schauen sie sich auf dem Immobilienmarkt meist nach Wohnungen und Häusern zum Kauf um, die nicht vermietet sind. „Eigentümer vermieteter Wohnungen haben es daher beim Verkauf etwas schwerer als Eigentümer leerstehender Immobilien“, erklärt Farid Sabori, Leiter des Bereichs Verkauf und Vermietung bei Sabori Immobilien aus Hamburg, „auch deshalb, weil sie ihren Mietern nicht einfach so kündigen dürfen und ein neuer Eigentümer das bestehende Mietverhältnis übernehmen muss“.

Jedoch gebe es auch immer wieder Kaufinteressenten, die eine vermietete Immobilie kaufen möchten, gerade in einer Metropolregion wie Hamburg. „Privatpersonen möchten sich mit dem Kauf einer vermieteten Immobilie häufig für ihr Alter absichern“, so Farid Sabori, „oder bei den Interessenten handelt es sich um Investoren, die auf der Suche nach attraktiven Renditeobjekten sind“. Er und seine erfahrenen Kollegen können Eigentümern in der Regel schnell einen bonitätsstarken Kaufinteressenten nennen. Denn in einer umfangreichen Kartei haben sie entsprechende Kandidaten gelistet. Viele kennen sie auch persönlich.

Ist der passende Kaufinteressent gefunden, übernehmen die Makler den gesamten Verkaufsprozess für den Eigentümer – angefangen von der Wertermittlung über die Vermarktung bis hin zum erfolgreichen Abschluss des Immobiliengeschäfts. Dabei liefern sie dem Kaufinteressenten auch alle notwendigen Informationen wie zum Beispiel zu den aktuellen Mietern, den Mieteinnahmen und zur Renditeerwartung, sodass der Immobilienverkauf zügig abgewickelt werden kann.

Außerdem haben die Makler im Hinterkopf, dass Eigentümer, die ihr vermietetes Haus oder ihre vermietete Wohnung verkaufen möchten, ihren Mietern eventuell ein Vorkaufsrecht einräumen müssen und beraten dazu gerne.

Eigentümer, die ihre vermietete Immobilie veräußern möchten, werden kostenlos und unverbindlich von den Experten der Sabori Immobilien GmbH beraten. Diese sind wochentags unter der Rufnummer 040 / 231 662 300 zu erreichen.

