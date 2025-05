ROI2 & OEE2: Warum sich Maschinenhersteller für SuperTrak CONVEYANCE(TM) – Systeme entscheiden

Diese zwei KPI treiben technisch komplexe Anwendungsfälle in die Arme von SuperTrak CONVEYANCE(TM) – Systeme. Maschinenhersteller definieren mit SuperTrak CONVEYANCE(TM) – Systemen die Leistungsgrenzen des

München, 22. Mai 2025 – SuperTrak CONVEYANCE(TM) – System bietet Maschinenherstellern eine fortschrittliche Transportlösung, die die Produktivität steigert, die Flexibilität erhöht und die Gesamteffizienz der Produktion optimiert. Auf der diesjährigen Automatica präsentiert die ATS Corporation mit dem SuperTrak HORIZON3(TM) System, seine neue Antwort auf die Steigerung der Gesamtausbringungsleistung und Verkürzung des ROI.

„Die Entscheidung von Maschinenherstellern für SuperTrak CONVEYANCE(TM) – System als Transportlösung wird durch eine Vielzahl von Vorteilen begründet, die sowohl die Effizienz als auch die Flexibilität in der Produktion signifikant steigern“, so Eugen Goidenko, Director Automation Products bei ATS.

Der erfahrene Automatisierung-Spezialist Goidenko gibt exklusiven Einblick, wo er die Big-Points des neuen Transfersystems SuperTrak HORIZON3(TM) sieht:

–> Erhöhung der OEE (Overall Equipment Effectiveness):

– SuperTrak CONVEYANCE(TM) – System trägt zur Steigerung der Maschinenverfügbarkeit bei, indem es den Bedarf an vorbeugender Wartung reduziert und die mittlere Reparaturzeit (MTTR) verkürzt.

– Die Maschinenleistung wird durch schnelle Shuttle-Wechselzeiten und hohe Geschwindigkeiten sowie Beschleunigungen optimiert.

– Der Maschinenertrag wird durch eine reibungslose und präzise Bewegung und Positionierung verbessert, wodurch die Qualität der produzierten Teile sichergestellt wird.

–> Flexibilität und Anpassungsfähigkeit:

– Die unabhängige Shuttle-Steuerung ermöglicht eine hohe Flexibilität bei der Produktvariation und -anpassung.

– Das modulare Design des Systems erlaubt eine einfache Anpassung an unterschiedliche Produktionsanforderungen und Layouts.

– Schnelle Umrüstzeiten zwischen verschiedenen Produkten werden durch die automatische Anpassung des Track-Systems ermöglicht.

–> Effizienz und Produktivität:

– SuperTrak CONVEYANCE(TM) – System ermöglicht höhere Geschwindigkeiten und geringere Stabilisierungszeiten im Vergleich zu herkömmlichen Fördertechniken.

– Die präzise gesteuerte Servopositionierung reduziert harte Stopps und minimiert Vibrationen.

– Die robuste Konstruktion und hohe Antriebskraft des Systems ermöglichen den zuverlässigen Transport auch von anspruchsvollen Komponenten – ohne Einbußen bei Dynamik oder Präzision.

–> Weitere Vorteile:

– Schonender Transport sensibler Produkte.

– Geringe Geräuschentwicklung durch wenige bewegliche Teile und integrierte Kollisionsvermeidung.

– Hohe Energieeffizienz durch die Bewegung von nur Shuttles mit geringen Massen.

– Die modulare Bauweise des Transfersystems.

Goidenko nennt diese vier Optimierungshebel das Automatisierungsquadrat.

Besuchen Sie uns auf der Automatica:

Gerne gehen wir auf der Automatica auf weitere Merkmale und die Umsetzbarkeit im konkreten Anwendungsfall hinsichtlich der Verbesserung der OEE und Verkürzung des ROI mit SuperTrak ein. Besuchen Sie uns am Stand A6.303. Das motivierte SuperTrak CONVEYANCE(TM) – Team freut ich auf Sie und Ihren Anwendungsfall!

Über SuperTrak CONVEYANCE(TM)

SuperTrak CONVEYANCE(TM) – Plattformen bilden die Grundlage für weltweit führende Automatisierungsprozesse und bieten höhere Verfügbarkeit, gesteigerten Durchsatz und verbesserte Qualität. SuperTrak CONVEYANCE(TM) ist eine auf Linearbewegungen basierende Technologie, die die Art und Weise, wie Sie Automatisierungsprozesse entwickeln und gestalten, grundlegend verändert. Individuell gesteuerte Werkzeugträger ermöglichen es Ihnen, den Durchsatz zu erhöhen, ohne mehr Stellfläche zu benötigen, was zu weniger komplexen und anpassungsfähigeren Systemen führt. Mit unserer „Smart Conveyance Technology“ können Automatisierungsdesigner die Anforderungen der heutigen Fertigung erfüllen, indem sie eine Hochleistungsautomatisierung zu geringeren Kosten ermöglichen.

Über ATS Corporation

Die ATS Corporation ist ein branchenführender Anbieter von Automatisierungslösungen für viele der erfolgreichsten Unternehmen der Welt. ATS nutzt sein umfangreiches Wissen und seine globalen Fähigkeiten in den Bereichen kundenspezifische Automatisierung, Wiederholungsautomatisierung, Automatisierungsprodukte und Mehrwertlösungen, einschließlich Pre-Automatisierung und After-Sales-Services, um die anspruchsvollen Fertigungsautomatisierungssysteme und Serviceanforderungen multinationaler Kunden in Märkten wie Biowissenschaften, Transport, Lebensmittel und Getränke, Konsumgüter und Energie zu erfüllen. ATS wurde 1978 gegründet und beschäftigt über 7.000 Mitarbeiter in mehr als 65 Produktionsstätten und über 85 Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Südostasien und Ozeanien. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Toronto Stock Exchange und an der NYSE unter dem Symbol ATS gehandelt. Besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.atsautomation.com.

Kontakt für ein Ticket der Messe:

Herr Fuat Arslanoglu, Sales Manager, +49 160 96 717 091 oder nutzen Sie alternativ das Reservierungsformular von SuperTrak CONVEYANCE(TM)

#Supertrak #Maschinenverfügbarkeit #automatisierungsquadrat #Maschinenleistung #Maschinenertrag #Flexibilität #modular #Schnelle_Umrüstzeiten #höhere_Geschwindigkeiten #Stabilisierungszeiten #reduziert_harte_Stopps #schonend #geräuschlos #energieeffiezienz #produktvariation #umstellung #transfersystem #variabel #flexibilität #produktumstellung #automatisierungssystem #montageanlagen #sondermaschinenbau #integratoren #maschinenhersteller #durchsatzerhöhung #siemens #supertrak #automatica #highspeedconveyance #münchen #germany

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SuperTrak CONVEYANCE(TM)

Herr Fuat Arslanoglu

1 Natura Way 1

N3C 0A4 Cambridge, Ontario

Kanada

fon ..: +49 160 96 717 091

web ..: https://supertrakconveyance.com

email : farslanoglu@supertrakconveyance.com

SuperTrak CONVEYANCE(TM) – Plattformen bilden die Grundlage für weltweit führende Automatisierungsprozesse und bieten höhere Verfügbarkeit, gesteigerten Durchsatz und verbesserte Qualität. SuperTrak CONVEYANCE(TM) ist eine auf Linearbewegungen basierende Technologie, die die Art und Weise, wie Sie Automatisierungsprozesse entwickeln und gestalten, grundlegend verändert. Individuell gesteuerte Werkzeugträger ermöglichen es Ihnen, den Durchsatz zu erhöhen, ohne mehr Stellfläche zu benötigen, was zu weniger komplexen und anpassungsfähigeren Systemen führt. Mit unserer „Smart Conveyance Technology“ können Automatisierungsdesigner die Anforderungen der heutigen Fertigung erfüllen, indem sie eine Hochleistungsautomatisierung zu geringeren Kosten ermöglichen.



Pressekontakt:

SuperTrak CONVEYANCE(TM)

Herr Fuat Arslanoglu

1 Natura Way 1

N3C 0A4 Cambridge, Ontario

fon ..: +49 160 96 717 091

web ..: https://supertrakconveyance.com

email : farslanoglu@supertrakconveyance.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.