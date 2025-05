SuperTrak CONVEYANCE(TM) Systeme zeigt sein Transfersystem zur Zellfertigung auf der Battery Show Europe

Supertrak erfüllt die hohen Anforderungen der Zellvorbereitung – zuverlässig & störungsfrei bereits in über 60 Programmen weltweit.

Stuttgart – 19. Mai 2025 – Die Battery Show Europe ist eine bedeutende Messe, die sich auf fortschrittliche Batterietechnologie und -herstellung fokussiert. Sie konzentriert sich auf die neuesten Entwicklungen in der fortschrittlichen Batterie- und Automobilindustrie und dient als Plattform für Hersteller, Zulieferer und Entscheidungsträger, um die neuesten Entwicklungen der Branche zu präsentieren.

Genau aus diesem Grund zeigt auch SuperTrak CONVEYANCE(TM) Systeme seine in der Batteriefertigung im Einsatz befindlichen Transfersysteme auf der Battery Show Europe. Die Batteriefertigung ist hohen technischen Anforderungen unterlegen. SuperTrak HORIZON10(TM) und SuperTrak VERTICAL10(TM) meistern Anforderungen für die Batterieherstellung mit Bravour:

– Präzise und wiederholgenaue Positionierung bei Hochgeschwindigkeitsprozessen

– Integration in Trocken- und Reinraumbedingungen ohne Leistungsverlust

– Flexible Anpassung an wechselnde Zellformate und Prozessschritte mit kürzesten Umrüstzeiten

Hauptmerkmale/-nutzen von Supertrak in der Batteriefertigung:

– Synchronisierung mehrerer Prozesse auf einer Plattform ohne Zwischenpuffer

– Softwarebasierte Produktwechsel ohne mechanische Umbauten

– Ideal für automatisierte Linien mit hoher Prozessdichte

In welchen Batterieprozessen Supertrak bereits in über 60 Programmen erfolgreich eingesetzt wird:

– Zellstapeln und Pouch-Handling in Trockenräumen

– Zwischenpuffern mit intelligentem Shuttle-Management

– Finales Prüfen und Sortieren von Zellmodulen

„SuperTrak bietet seit über 25 Jahren Transfersysteme an, die in verschiedenen Anwendungen weltweit eingesetzt werden, einschließlich der Batterieproduktion“ sagt Eugen Goidenko, Director Automation Products bei ATS „Unsere Systeme sind darauf ausgelegt, den Materialfluss zu optimieren und die Effizienz in Fertigungsprozessen zu steigern. Und dies setzen sie bereits in über 60 Batterieherstellungsprogrammen erfolgreich und störungsfrei um.“ so Goidenko mit einem Augenzwinkern weiter.

Besuchen Sie uns auf der Battery Show in der Zeit von 3. bis 5. Juni 2025 in Halle 8, am Stand E09, um die Einsatzmöglichkeiten von Supertrak genauer kennenzulernen und aus der Erfahrung von über 60 Programmen zu profitieren.

Über SuperTrak CONVEYANCE(TM)

SuperTrak CONVEYANCE(TM) – Plattformen bilden die Grundlage für weltweit führende Automatisierungsprozesse und bieten höhere Verfügbarkeit, gesteigerten Durchsatz und verbesserte Qualität. SuperTrak CONVEYANCE(TM) ist eine auf Linearbewegungen basierende Technologie, die die Art und Weise, wie Sie Automatisierungsprozesse entwickeln und gestalten, grundlegend verändert. Individuell gesteuerte Werkzeugträger ermöglichen es Ihnen, den Durchsatz zu erhöhen, ohne mehr Stellfläche zu benötigen, was zu weniger komplexen und anpassungsfähigeren Systemen führt. Mit unserer „Smart Conveyance Technology“ können Automatisierungsdesigner die Anforderungen der heutigen Fertigung erfüllen, indem sie eine Hochleistungsautomatisierung zu geringeren Kosten ermöglichen.

Über ATS Corporation

Die ATS Corporation ist ein branchenführender Anbieter von Automatisierungslösungen für viele der erfolgreichsten Unternehmen der Welt. ATS nutzt sein umfangreiches Wissen und seine globalen Fähigkeiten in den Bereichen kundenspezifische Automatisierung, Wiederholungsautomatisierung, Automatisierungsprodukte und Mehrwertlösungen, einschließlich Pre-Automatisierung und After-Sales-Services, um die anspruchsvollen Fertigungsautomatisierungssysteme und Serviceanforderungen multinationaler Kunden in Märkten wie Biowissenschaften, Transport, Lebensmittel und Getränke, Konsumgüter und Energie zu erfüllen. ATS wurde 1978 gegründet und beschäftigt über 7.500 Mitarbeiter in mehr als 65 Produktionsstätten und über 85 Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Asien und Ozeanien. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Toronto Stock Exchange und an der NYSE unter dem Symbol ATS gehandelt. Besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.atsautomation.com .

Kontakt für ein Ticket zur BatteryShow25:

Herr Fuat Arslanoglu, Sales Manager, +49 160 96 717 091 oder nutzen Sie alternativ das Reservierungsformular von SuperTrak CONVEYANCE(TM)

Besuchen Sie uns auf der Battery-Show 2025:

Halle 8, Stand E09.

Hashtags:

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SuperTrak CONVEYANCE(TM)

Herr Fuat Arslanoglu

1 Natura Way 1

N3C 0A4 Cambridge, Ontario

Kanada

fon ..: +49 160 96 717 091

web ..: https://supertrakconveyance.com

email : farslanoglu@supertrakconveyance.com

Pressekontakt:

SuperTrak CONVEYANCE(TM)

Herr Fuat Arslanoglu

1 Natura Way 1

N3C 0A4 Cambridge, Ontario

fon ..: +49 160 96 717 091

web ..: https://supertrakconveyance.com

email : farslanoglu@supertrakconveyance.com

