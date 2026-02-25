Rogers Immobilien erneut als BELLEVUE Best Property Agent 2026 ausgezeichnet

Zum 13. Mal in Folge: Rogers Immobilien aus München wird als BELLEVUE Best Property Agent 2026 ausgezeichnet – von einer unabhängigen Fachjury, die jedes Jahr neu entscheidet.

Das Münchner Maklerbüro Katerina Rogers Immobilienvermittlung erhält zum 13. Mal in Folge das renommierte Qualitätssiegel BELLEVUE Best Property Agent “ und bestätigt damit seine Stellung als eine der führenden Adressen für Immobilienvermittlung in München.

Zum dreizehnten Mal in Folge trägt Rogers Immobilien das Qualitätssiegel BELLEVUE Best Property Agent. Die Auszeichnung, die das Fachmagazin BELLEVUE seit 2006 jährlich an herausragende Maklerbüros aus aller Welt vergibt, gilt als einziges unabhängiges Qualitätssiegel der Immobilienbranche. Eine Fachjury “ bestehend aus Mitgliedern der BELLEVUE-Redaktion, dem Präsidenten des Immobilienverband Deutschland sowie Experten für Maklerrecht “ bewertet die Kandidaten jedes Jahr neu. Kein Titel wird automatisch verlängert; jede Auszeichnung muss neu verdient werden.

Rogers Immobilien überzeugt die Jury seit 2014 durchgehend. Bewertet werden Kriterien wie nachgewiesene Marktkenntnis, Seriosität, Qualität der Kundenbetreuung und das Leistungsspektrum des Unternehmens. Das inhabergeführte Büro an der Maximilianstraße 2 in München ist seit 2004 auf die Vermittlung von Wohnimmobilien in München und Umgebung spezialisiert “ vom klassischen Stadtteileinsatz bis zur Off-Market-Vermittlung exklusiver Objekte.

Die Kontinuität der Auszeichnung spiegelt sich auch in der Kundenzufriedenheit wider: Rogers Immobilien hält eine Durchschnittsbewertung von 4,9 von 5 Sternen bei 269 verifizierten Kundenbewertungen (Stand Januar 2026). In der täglichen Beratungspraxis zeigt sich, was hinter dieser Bewertung steckt: Käufer, Verkäufer und Investoren wünschen sich einen Ansprechpartner, der den Münchner Markt nicht nur aus Broschüren kennt, sondern aus jahrelanger, aktiver Vermittlungstätigkeit.

Das Leistungsangebot von Rogers Immobilien umfasst neben Kauf- und Mietvermittlung auch professionelle Immobilienbewertung, Immobilienfinanzierung, virtuelle Rundgänge sowie die Vermarktung von Bauträgerprojekten. Eigentümer, die ihre Immobilie in München verkaufen möchten, finden unter www.rogers-immobilien.de/immobilie-verkaufen-muenchen/ weitere Informationen zum Immobilienverkauf.

„Diese Auszeichnung bedeutet mir persönlich sehr viel “ nicht weil sie ein schönes Zertifikat ist, sondern weil eine unabhängige Jury jedes Jahr neu entscheidet. Das hält uns wach. Wer in München Immobilien vermittelt, muss den Markt täglich neu lesen können. Genau das ist unser Anspruch seit 2004.“

“ Katerina Rogers, Inhaberin Rogers Immobilien

