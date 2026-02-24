Gipfelkurs erweitert Diagnostikangebot mit BackCheck von Dr. Wolff

Betriebliche Gesundheitsförderung Düsseldorf – Wir bringen Gesundheit direkt ins Unternehmen, typischerweise in Form erlebnisstarker Gesundheitstage.

Düsseldorf – Das Düsseldorfer Gesundheitsunternehmen Gipfelkurs baut sein diagnostisches Angebot weiter aus und investiert in den BackCheck von Dr. Wolff. Mit dieser Erweiterung stärkt das Unternehmen seine Kompetenz im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) und schafft neue Möglichkeiten für langfristig angelegte Präventionsprojekte in Unternehmen.

„Durch die Anschaffung des BackChecks haben wir unsere diagnostischen Möglichkeiten noch einmal deutlich erweitert“, erklärt Erik Sterken von Gipfelkurs. „Gerade für ganzheitliche Projekte in Unternehmen ergeben sich neue Perspektiven. So können wir beispielsweise langfristige Programme zur Verbesserung der Rückengesundheit mit strukturierten Vorher-Nachher-Messungen begleiten und Fortschritte transparent machen.“

Damit reagiert die Gipfelkurs GmbH auf die wachsende Bedeutung strukturierter Gesundheitsstrategien in Unternehmen. Körperliche Beschwerden, insbesondere im Rückenbereich, zählen weiterhin zu den häufigsten Ursachen für Arbeitsausfälle. Gleichzeitig steigt der Bedarf an Konzepten, die über Einzelmaßnahmen hinausgehen und nachhaltige Wirkung entfalten. „Eine fundierte Analyse ist der erste Schritt zu nachhaltiger Gesundheit und Leistungsfähigkeit“, betont Geschäftsführer Eike Zywietz. „Gerade im betrieblichen Umfeld geht es darum, individuelle Voraussetzungen zu erkennen und gezielt Maßnahmen abzuleiten, die langfristig Wirkung zeigen.“

Gipfelkurs verfolgt dabei einen interdisziplinären Ansatz. Zum Team gehören neben Sportwissenschaftler:innen auch Psycholog:innen und Ernährungswissenschaftler:innen. Durch diese fachübergreifende Zusammenarbeit können körperliche, mentale und ernährungsbezogene Faktoren gleichermaßen berücksichtigt werden. Dieser ganzheitliche Blick gewinnt insbesondere in der betrieblichen Gesundheitsförderung zunehmend an Bedeutung.

Auch Privatkundinnen und -kunden profitieren von dem breiten Diagnostikangebot der Gipfelkurs GmbH. Das Angebot richtet sich an alle, die ihre Gesundheit verbessern, Beschwerden vorbeugen, ihre Leistungsfähigkeit steigern oder ihre körperliche Fitness gezielt entwickeln möchten. Mithilfe objektiver Messverfahren lassen sich individuelle Ausgangssituationen präzise erfassen und persönliche Gesundheitsziele strukturiert planen und evaluieren.

Mit der Investition in moderne Diagnostik unterstreicht Gipfelkurs seinen Anspruch, Gesundheitsförderung messbar, planbar und nachhaltig wirksam zu gestalten – sowohl im Unternehmenskontext als auch im individuellen Coaching.

