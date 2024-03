Revolution im Motorraum: Hochleistungs-Starterbatterien setzen neue Standards

Moderne Lithium-Batterien übertreffen herkömmliche Batterien in allen Kategorien. Sie sind der neueste Trend in Sachen Versorgungsbatterien. Offroad Manni erklärt, warum das so ist.

Lithium-Batterien sind leistungsstark und langlebig. Doch was ist eine Lithium Batterie überhaupt? Diese Frage beantwortet Offroad Spezialist Manfred Gfrerer vom Offroadshop: „Lithium-Ionen-Akkus kennt man von Smartphones und Laptops. Bei den modernen Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien wird die Lithium-Cobaltdioxid-Kathode (LiCoO2) durch eine Lithium-Eisenphosphat-Kathode ersetzt. Lithium-Eisenphosphat-Batterien werden auch als LiFePO4-Batterien oder kurz LFP bezeichnet. Ihre Vorteile liegen auf der Hand: Lithium-Eisenphosphat-Starterbatterien halten etwa zehnmal länger als herkömmliche Batterien und können rund 80% der gespeicherten Energie nutzen.“

Ein weiterer Vorteil dieser neuen Batterien Generation besteht darin, dass Gewicht und Platzbedarf geringer als die herkömmlicher Starterbatterien sind, die Selbstentladung minimal ist und die Batterien schnellladefähig sind. Die neuen Hochleistungs-Starterbatterien bieten eine deutlich höhere Kapazität, was vor allem bei Fahrzeugen mit vielen elektrischen Verbrauchern von Vorteil ist. Gleichzeitig zeichnen sie sich durch eine wesentlich längere Lebensdauer aus, was weniger Austausch und somit geringere Betriebskosten bedeutet. Die innovative Technologie hinter diesen Batterien sorgt zudem für eine verbesserte Kaltstartleistung, was besonders in kalten Wintern ein unschätzbarer Vorteil ist.

Darüber hinaus sind diese Starterbatterien so konzipiert, dass sie eine höhere Zyklenfestigkeit aufweisen. Dies bedeutet, dass sie auch bei regelmäßigem Entladen und Laden ihre Leistungsfähigkeit über einen längeren Zeitraum behalten. Für Besitzer von Fahrzeugen, die auf Zuverlässigkeit und Leistung angewiesen sind, stellen diese Batterien eine hervorragende Investition dar.

Im Offroadshop gibt es nun die neue Generation Starterbatterien für alle Offroadfans, die Wert auf die Verlässlichkeit ihrer Fahrzeuge legen. Am besten gleich vorbeischauen: www.offroadmanni.eu.

Sie brauchen keine Straßen – wohl aber robuste Offroad-Ausrüstung, auf die Sie sich auch in schwierigem Gelände verlassen können. Das beginnt bereits beim Unterfahrschutz, der Steinschläge und andere Schäden vom Fahrzeugboden fernhält, die den Wagen ansonsten lahmlegen könnten. Motor, Getriebe, Ölwanne – diese und weitere Komponenten liegen sicher hinter einem Unterbodenschutz aus Stahl oder Aluminium.

Das Dachzelt: ein Hotel zum Mitnehmen! Ein Dachzelt ist ein Domizil, das innerhalb weniger Minuten errichtet ist und zuverlässig Schutz vor Insekten, Tieren und schlechtem Wetter bietet. Der atmungsaktive Stoff verhindert Schimmelbildung, und die im Lieferumfang enthaltene Komfortmatratze sorgt für ruhigen und erholsamen Schlaf. Am nächsten Morgen wird das Dachzelt ebenso schnell wieder zusammengebaut wie es aufgebaut wurde und der Offroader kann losstarten.

