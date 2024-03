OBRA Design revolutioniert Spielplatzplanung für Architekten

In der Welt der Architektur und Spielplatzgestaltung markiert OBRA Design einen Meilenstein in der Vereinfachung des Planungsprozesses. Kurz gesagt: Das ist Spielgeräte Planung leicht gemacht!

Mit einem umfangreichen Angebot an CAD-Dateien und Zeichnungen, die auf der Unternehmenswebsite zum Download bereitstehen, setzt OBRA Design neue Maßstäbe im Bereich der Spielplatzplanung. Architekten und Planer profitieren von einem nahtlosen Zugriff auf alle erforderlichen Unterlagen, um ihre Projekte effizient und präzise zu realisieren. Dank der Bereitstellung der CAD Dateien für sämtliche Spielgeräte ermöglicht OBRA Design die unkomplizierte und zeitsparende Planung und macht es so möglich, die kreativsten und funktionellsten Spielplätze für Kinder aller Altersstufen zu entwickeln.

OBRA Design steht für maßgeschneiderte Spielplatzlösungen, die sich in jede Umgebung – sei es in der Natur oder in alpinem Gelände, für große Freizeiteinrichtungen oder kleine Gemeinden – perfekt einfügen. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Spielplatzplanung und einem Team aus passionierten Mitarbeitern unterstützt OBRA Design seine Kunden bei der Umsetzung von Spielplatzprojekten, die nicht nur sicher und langlebig, sondern auch inspirierend und einladend sind.

Architekten, Planer und Entscheidungsträger sind eingeladen, mit OBRA Design als Partner in eine neue Welt der Spielplatzplanung einzutauchen. Für weitere Informationen und individuelle Beratung steht das OBRA Team jederzeit zur Verfügung: obra-play.com.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

OBRA Design, Ing. Philipp Ges.m.b.H. & Co.KG

Seit über 40 Jahren entwickeln wir Spielgeräte, planen und errichten Spielplätze für jede Anforderung und jedes Budget.

Egal, ob es sich um einen kompakten Spielbereich in einer Wohnanlage oder Gaststätte, einen multifunktionalen Spielplatz mit viel Bewegungsraum für Schule oder Kindergarten, einen Generationen-Spielplatz im urbanen Raum oder um einen individuellen themenbezogenen Spielplatz im touristischen Bereich handelt – wir bieten durchdachte Konzepte und qualitative Ausführung!

Kunden aus ganz Europa zählen auf unser Know-how und die persönliche Beratung.

Pressekontakt:

OBRA Design, Ing. Philipp Ges.m.b.H. & Co.KG

