Restless Legs Syndrom auf dem Selbsthilfetag in Bad Vilbel

RLS-Infostand auf dem Open-Air-Selbsthilfetag in Bad Vilbel am 22.08.2026 von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr vor dem Kurhaus auf dem Günther-Biwer-Platz in 61118 Bad Vilbel.

Friedberg, 19.08.26 – Die Deutsche Restless Legs Vereinigung (RLS e.V.) und deren Selbsthilfegruppe Wetterau laden herzlich zum Open-Air-Selbsthilfetag in Bad Vilbel am 22.08.2026 von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr vor dem Kurhaus auf dem Günther-Biwer-Platz in 61118 Bad Vilbel ein.

Die RLS-Selbsthilfegruppe-Wetterau betreibt dort einen Informationsstand und informiert gerne alle Interessierten, die mehr über das Restless-Legs-Syndrom (RLS), auch als „Unruhige Beine“ bekannt, erfahren möchten.

Rund 35 Selbsthilfegruppen (SHG), Gesprächskreise (GK), selbstorganisierte Initiativen (SOI) und Vereine präsentieren sich dort mit einem Infostand aus der Region Wetteraukreis und stehen bereit, um mit Interessierten ins Gespräch zu kommen, Erfahrungen zu teilen und Hilfestellungen zu bieten. In diesem Jahr ist die Selbsthilfegruppe Restless Legs Wetteraukreis unter der Leitung von Michaela Klingenhöfer mit ihrem Team zum ersten Mal dabei.

In diesem Jahr ist die Selbsthilfegruppe Restless-Legs Wetteraukreis unter der Leitung von Michaela Klingenhöfer mit ihrem Team zum ersten Mal dabei.

Der Informationsstand richtet sich an Betroffene, Angehörige sowie medizinisches Fachpersonal und hält umfangreiche Informationen zum Restless-Legs-Syndrom bereit.

Veranstaltungsdetails:

Datum: 22.08.2026

Uhrzeit: 10:00 bis 13:00 Uhr

Ort: vor dem Kurhaus auf dem Günther-Biwer-Platz, 61118 Bad Vilbel

Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher!

Die Informationsangebote der RLS-Selbsthilfegruppen erlauben wertvolle Einblicke in den Stand der Forschung, Therapiemöglichkeiten und Hilfsangebote für Betroffene. Es tut gut, sich auszutauschen, Unterstützung zu finden oder auch selbst Hilfe anzubieten. Durch den direkten und persönlichen Kontakt mit ehrenamtlichen Helfern, die selbst Betroffene sind, können sich Interessierte unmittelbar informieren – zumal die Selbsthilfegruppen-Teilnehmer ja nicht nur ihre eigene Geschichte kennen, sondern die von vielen anderen Betroffenen ebenfalls.

Anfragen per Mail an: rls.shg.wetterau@gmail.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung

Frau Katharina Glanz

Schäufeleinstr. 35

80687 München

Deutschland

fon ..: +49 (0) 89 550 2888 – 0

web ..: https://www.restless-legs.org/

email : info@restless-legs.org

Die Deutsche Restless Legs Vereinigung ist ein gemeinnütziger Verein der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe für Menschen, die am RLS leiden. Der RLS-Vereinigung steht ein medizinisch-wissenschaftlicher Beirat zur Seite, dem angesehene Experten auf dem Gebiet der RLS-Forschung angehören. Die zahlreichen regionalen Selbsthilfegruppen sind das Rückgrat ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Diese arbeiten selbstständig unter dem Dach der RLS-Vereinigung und bieten deutschlandweit gezielt Austausch, Hilfe und aktuelle Informationen an.

Pressekontakt:

RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung

Frau Katharina Glanz

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