Reizdarmsyndrom und PMA-Zeolith: Wissenschaft bestätigt Wirkweise des optimierten Zeolith

Nicht nur Mikrobiom und Darm-Hirn-Achse: Die Forschung nimmt beim Reizdarmsyndrom zunehmend die Darmbarriere in den Blick. Auch klinische Daten zu PMA-Zeolith liefern entscheidende Ergebnisse.

Das Reizdarmsyndrom betrifft mittlerweile Millionen Menschen, Tendenz steigend. Damit gehört diese Erkrankung (RDS/IBS) zu den häufigsten chronischen Leiden des Magen-Darm-Traktes, das von Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall oder Verstopfung geprägt ist.

Die Ursachenfindung ging viele Jahre schleppend voran, doch inzwischen hat sich das wissenschaftliche Verständnis deutlich erweitert. Ein Reizdarm gilt heute als multikausale Krankheit samt komplexer Störung der Darm-Hirn-Achse, an der unter anderem Motilität, Schmerzempfindlichkeit, Immunreaktionen, Mikrobiom und Darmbarriere beteiligt sein können.

Gerade die Darmbarriere – die nicht nur die Darmwand zwischen Darm und anderen Organen und Systemen darstellt – rückt dabei zunehmend in den Mittelpunkt: Ein großer systematischer Review von 66 Studien fand besonders beim durchfalldominanten Reizdarm (IBS-D) und beim postinfektiösen IBS häufige Hinweise auf eine beeinträchtigte Barrierefunktion. Bei IBS-D lag der Anteil je nach Untersuchung zwischen 37 und 62 Prozent.

Ein gesundes Mikrobiom braucht das richtige Milieu – und hier beginnt ein anderer Ansatz

Mikrobiom, Darmmilieu und Darmbarriere werden deshalb heute zunehmend als zusammenhängendes System betrachtet, deren Zustand mit dem Reizdarmsyndrom einhergehen. In Prävention und Therapie des Reizdarmsyndroms setzt man aufgrund dieser Erkenntnisse zunehmend darauf, dem Magen-Darm-Trakt erst einmal nicht noch mehr an Stoffen zuzuführen, die in diesem Zustand gar nicht richtig verarbeitet werden können, sondern immer mehr Mediziner präferieren eine ganz andere Vorgehensweise: den Darm entlasten und dessen Milieu regulieren.

Besonders gut und effizient gelingt dies nicht mit pflanzlichen Stoffen oder gar Medikamenten, sondern mit einem unscheinbaren, uralten Vulkangestein in Form des sogenannten PMA-Zeolith. Dieser Zeolith ist eine Form des natürlichen Alumosilikat-Minerals Klinoptilolith-Zeolith, der physikalisch-mechanisch für den menschlichen Körper optimiert ist.

Das Wirkprinzip ist grundsätzlich anders als etwa bei Prä- oder Probiotika: Der als Pulver oder in Kapseln eingenommene PMA-Zeolith bleibt im Magen-Darm-Trakt und kann dort aufgrund seiner Adsorptions- und Ionenaustauscheigenschaften bestimmte unerwünschte Stoffe, etwa Schwermetalle, Toxine und das Stoffwechselabfallprodukt Ammonium (eine andere Form des Ammoniak), binden und ausscheiden.

Die dahinterstehende Kausalkette ist einfach: Bindung unerwünschter Stoffe -> Entlastung des Darmmilieus -> günstigere Bedingungen für Mikrobiom und Darmbarriere.

Hilfe für Reizdarm-Patienten: Klinische Studie untersucht PMA-Zeolith unter Alltagsbedingungen

Seine Wirkbandbreite hat der PMA-Zeolith mittlerweile in etlichen klinischen Studien zu verschiedenen Indikationen belegt. Besonders interessant für die additive Behandlung des Reizdarmsyndroms ist dabei eine 2024 in der „Zeitschrift für Gastroenterologie“ publizierte Studie mit 204 Reizdarm-Patienten. Über acht Wochen wurden Menschen mit durchfalldominantem, verstopfungsdominantem und gemischtem Reizdarm unter Einnahme von PMA-Zeolith beobachtet.

Die Ergebnisse: Sieben von acht untersuchten Bereichen der gesundheitsbezogenen Lebensqualität verbesserten sich signifikant. Auch Bauchschmerzen und Tage mit Blähungen nahmen signifikant ab. Verbesserungen zeigten sich zudem bei der Stuhlkonsistenz, besonders bei Patienten mit IBS-D. Die Autoren ordnen PMA-Zeolith daher als mögliche adjuvante, also unterstützende Maßnahme beim Reizdarmsyndrom ein und weitere klinische Studien werden folgen.

Hinzu kommen die mittlerweile jahrzehntelangen Erfahrungen aus der ärztlichen Praxis. Umfragen zufolge attestieren rund 85 Prozent der Mediziner, die mit dem PMA-Zeolith arbeiten oder ihn ihren Patienten empfehlen (der PMA-Zeolith ist mit dem Namen «Med Darm Repair» in jeder Apotheke und im Internet beim Forschungs- und Entwicklungsunternehmen PANACEO erhältlich), eine Symptom-Verbesserung bei ihren Reizdarm-Patienten, und zwar bis hin zur Symptomlosigkeit.

Reizdarm behandeln – aber Darmgesundheit auch erhalten, bevor Beschwerden entstehen

Die Bedeutung dieser Daten reicht über das Reizdarmsyndrom hinaus. Denn die Darmbarriere ist die wichtigste Grenzfläche zu den inneren Organen und Systemen. Sie kontrolliert, welche Stoffe aus dem Darm aufgenommen werden und welche draußen bleiben. Ist die Darmbarriere gestört, können als Folge chronische Entzündungen und oxidativer Stress im gesamten Organismus entstehen – was wiederum zu weiteren Erkrankungen führen kann.

Ein stabiles Darmmilieu, ein gesundes Mikrobiom und eine funktionierende Darmbarriere sind deshalb nicht erst dann von Interesse, wenn Beschwerden oder Erkrankungen wie das Reizdarmsyndrom bestehen. Sie gehören auch zu einer modernen Präventionsstrategie und damit zum gesunden Altern.

Der neue ausführliche Beitrag auf ZEOLITH WISSEN, dem Info-Portal rund um Zeolith, Mikrobiom, Prävention und Longevity, erklärt die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Reizdarmsyndrom, zeigt die Zusammenhänge zwischen Mikrobiom, Darmmilieu und Darmbarriere auf und ordnet ein, was die klinische Forschung zum Einsatz von PMA-Zeolith heute tatsächlich belegen kann:

https://www.zeolith-wissen.de/zeolith-news/zeolith/reizdarm-pma-zeolith-forschung

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ZEOLITH WISSEN

Frau Katja C. Schmidt

Spumberg 19 b

5421 Adnet

Österreich

fon ..: +49-(0)1579-24 54 378

web ..: https://zeolith-wissen.de

email : info@zeolith-wissen.de

Über ZEOLITH WISSEN

ZEOLITH WISSEN ist ein journalistisches und unabhängiges Informations-Portal zu den Themen Zeolith, Darmgesundheit, Mikrobiom, Ernährung und Prävention mit wissenschaftlicher Ausrichtung. ZEOLITH WISSEN wurde von einer Medizinjournalistin und einem dank Zeolith genesenen Reizdarm-Patienten ins Leben gerufen, der aufgrund der zahlreichen Kritik und Desinformation im Internet erst nach Jahren und vielen anderen Behandlungsversuchen zu Zeolith griff – mit Erfolg. ZEOLITH WISSEN hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, klare und wissenschaftlich fundierte Informationen rund um das Vulkangestein Zeolith im medizinischen Bereich zu publizieren, um anderen Betroffenen und Interessierten Fakten und aktuelle Informationen an die Hand zu geben.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



Pressekontakt:

ZEOLITH WISSEN

Frau Katja C. Schmidt

Spumberg 19 b

5421 Adnet

fon ..: +49-(0)1579-24 54 378

web ..: https://zeolith-wissen.de

email : info@zeolith-wissen.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.