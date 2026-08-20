Generationswechsel in der Geschäftsstellenführung der KBU Logistik

Generationswechsel bei KBU Logistik: Neue Führung bei der KBU Logistik AG

Nach vielen Jahren engagierter, erfolgreicher und prägender Tätigkeit verabschieden wir Herrn Hanke als Geschäftsstellenleiter und Mitglied der Geschäftsführung der KBU Logistik in den wohlverdienten Ruhestand.

Herr Hanke hat die Entwicklung unseres Unternehmens über viele Jahre hinweg maßgeblich mitgestaltet und dabei stets Verantwortung, Fachkompetenz und persönliches Engagement miteinander verbunden. Durch seinen großen Einsatz, seine umfassende Erfahrung und seine verlässliche Art war er eine wichtige Stütze für unser Unternehmen und ein geschätzter Ansprechpartner für Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeitende. Viele Entwicklungen und Erfolge der vergangenen Jahre sind untrennbar mit seinem Wirken und seiner Bereitschaft verbunden, Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam nachhaltige Lösungen zu entwickeln.

Für seine herausragenden Leistungen und die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit sprechen wir Herrn Hanke unseren herzlichen Dank und unsere besondere Anerkennung aus. Wir wünschen ihm für den nun beginnenden neuen Lebensabschnitt vor allem Gesundheit, Glück und Zufriedenheit sowie viele schöne und erfüllende Momente. Nach den vielen Jahren beruflicher Verantwortung darf nun etwas mehr Zeit für persönliche Interessen, Familie, Freunde und die schönen Dinge des Lebens im Mittelpunkt stehen.

Umso mehr freut es uns, dass Herr Hanke der KBU Logistik auch künftig verbunden bleibt. In beratender Funktion wird er seine langjährige Erfahrung und sein umfangreiches Fachwissen weiterhin einbringen und das Unternehmen bei Bedarf unterstützen. Damit bleibt uns nicht nur ein wertvoller Erfahrungsschatz erhalten, sondern auch ein geschätzter Begleiter, dessen Kenntnisse und Perspektiven für die weitere Entwicklung der KBU Logistik von großem Wert sind.

Mit dem Abschied von Herrn Hanke ist zugleich ein wichtiger Generationswechsel innerhalb unseres Unternehmens verbunden. Im Zuge dieser Neuausrichtung werden Herr Ahnemann und Herr Meeder Mitglieder der Geschäftsleitung. Herr Ahnemann übernimmt künftig die Funktion des kaufmännischen Leiters, während Herr Meeder als technischer Leiter Verantwortung übernimmt.

Mit diesen neuen Verantwortlichkeiten verbinden wir Kontinuität und Weiterentwicklung. Die langjährige Erfahrung und die gewachsenen Strukturen unseres Unternehmens bilden dabei eine solide Grundlage für die Zukunft. Gleichzeitig möchten wir neue Impulse setzen, bestehende Prozesse weiterentwickeln und die KBU Logistik gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden und Geschäftspartnern erfolgreich weiter voranbringen.

Wir sind überzeugt, mit dieser personellen Neuausrichtung die richtigen Weichen für die kommenden Jahre gestellt zu haben. Unser Anspruch bleibt dabei unverändert: unseren Kunden auch künftig ein zuverlässiger, leistungsstarker und kompetenter Partner zu sein und gemeinsam tragfähige Lösungen für die Herausforderungen einer sich stetig wandelnden Logistikbranche zu entwickeln.

Wir bedanken uns bei Herrn Hanke nochmals herzlich für seine langjährige und erfolgreiche Tätigkeit sowie für die vielen Jahre der vertrauensvollen Zusammenarbeit. Gleichzeitig wünschen wir Herrn Ahnemann und Herrn Meeder für ihre neuen Aufgaben viel Erfolg, Tatkraft und eine glückliche Hand.

Gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden, Kunden und Geschäftspartnern freuen wir uns darauf, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen, Bewährtes zu bewahren, neue Chancen zu nutzen und die erfolgreiche Entwicklung der KBU Logistik auch in Zukunft gemeinsam weiterzuführen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KBU Logistik AG

Herr Michael Ahnemann

Konsul-Smidt-Str. 8d

28217 Bremen

Deutschland

fon ..: 0421-2249212

web ..: https://www.kbu-logistik.de/

email : m.ahnemann@kbu-logistik.de

Seit mehr als 35 Jahren ist die Klaus Bodenbach Unternehmensberatung professioneller Ansprechpartner im Bereich der Beratung für leistungsstarke und innovative intralogistische Prozesse und Produkte, die punktgenau auf die Bedürfnisse unserer mittelständischen Kunden abgestimmt sind. Von der unabhängigen Beratung zur Prozessoptimierung bis zur Einführung eines Warehouse Management Systems steht die KBU Logistik immer an Ihrer Seite.

Pressekontakt:

KBU Logistik AG

Herr Michael Ahnemann

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fon ..: 0421-22492-12

email : m.ahnemann@kbu-logistik.de

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