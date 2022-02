Die heftigen Niederschläge, die allerorten in den kommenden Wochen erwartet werden, lassen das Gärtnerherz höher schlagen: Jetzt kann Wasser gebunkert werden.

Gärtner und Gärtnerinnen wissen es genau: Regenwassertanks für den Garten helfen nicht nur Kosten sparen, sondern bringen auch noch andere Vorteile mit sich.

Egal, ob man die gute, alte Regentonne verwendet oder einen modernen Regenwassertank einsetzt: Wasser sammeln bringt’s! Regenwasser kostet nichts und hilft hoch motivierten Gärtnern und Gärtnerinnen enorm, die Wasserkosten zu reduzieren. Ein Regenwassertank für den eigenen Garten bietet dabei wesentlich mehr Volumen als eine Regentonne und ist vor allem für Nutzgärten sehr zu empfehlen, denn diese benötigen mehr Wasser als Rasen oder Blumenwiesen.

Eine Gurkenpflanze benötigt zum Beispiel mindestens drei Liter Wasser pro Tag! Erfahrene Gärtner wissen, dass man nicht nur Kosten für Wasser sparen kann, sondern mit dem richtigen Gießen auch vermeiden kann, dass Wasser einfach verdunstet. So sollte möglichst in den frühen Morgenstunden gegossen werden, da in der Mittagshitze und in den heißen Nachmittagsstunden sehr viel Wasser verdunstet.

Der Regenwassertank liefert nicht nur täglich das Wasser, das man für den Garten benötigt, sondern auch das „bessere“ Wasser. Regenwasser ist wesentlich weicher als das Wasser aus der Leitung und wird von den Pflanzen besser vertragen. Außerdem kann man den Tank genau so installieren, dass man kurze Wege hat und vermeidet somit meterlange Gartenschläuche oder das Schleppen schwerer Gießkannen.

Ein Regenwassertank im eigenen Garten bringt so viele Vorteile – warum also nicht sofort die richtige Größe wählen und loslegen: wassertanks.pro/Regenwassertanks.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Zieglmeier Tankstellen GmbH

Herr Nico Zieglmeier

Gerolsbacher Straße 9

86529 Schrobenhausen

Deutschland

fon ..: 08252-90962-0

fax ..: 08252-90962-29

web ..: https://wassertanks.pro

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Wir haben uns auf das zukunftsweisende Thema Wassertanks spezialisiert und bieten intensive Beratung und geballtes Know How für den professionellen Einsatz an.

Vom Löschwassertank für die Feuerwehr, über Wassersilos zur Speicherung von großen Wassermengen bis hin zu Transporttanks für den mobilen Einsatz von Wasser auf Baustellen oder in der Landwirtschaft: Mit unserem hauseigenen Lieferservice und Montageteam bringen wir Ihr Projekt sicher an den Start!

Viele Wassertanks aus unserem Angebot haben wir auf Lager und können sie auch entsprechend Ihren Spezifikationen kurzfristig ausrüsten.

