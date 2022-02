Wie wäre es mit einem Valentinsbier für die Kunden oder einem Energydrink zum Firmenjubiläum? Starzinger präsentiert die besten All in One Lösungen, von der Abfüllung bis zum Labelling.

Die Unternehmensgruppe Starzinger mit Sitz in Oberösterreich ist seit über 100 Jahren auf die Herstellung und Abfüllung von Getränken spezialisiert. Das Geheimnis des Erfolges: Das hochqualitative Quellwasser aus der Region, das mittlerweile auf der ganzen Welt beliebt und begehrt ist.

Eigens kreierte Getränke in perfekt abgestimmten Verpackungen sind seit vielen Jahren der Renner. Unternehmer und Unternehmerinnen nutzen diese Chance der Kundenbindung und präsentieren Ihren Kunden und Kundinnen Energy Drinks, Bier oder Mischgetränk als Werbemittel. Das eigene Unternehmen kommt dabei nicht nur voll zur Geltung, sondern bleibt in bester Erinnerung. Die notwendigen Schritte zum Erstellen solch eines außergewöhnlichen Werbemittels werden bei Starzinger als All in One Lösungen zur Verfügung gestellt, von der Wahl des passenden Getränkes bis zur Gestaltung der Verpackung.

Starzinger ist nicht nur im Bereich Private Labelling weltweit bekannt, sondern auch als Getränkehersteller. Das Unternehmen aus Oberösterreich stellt zum Beispiel das beliebte „Frankenmarkter Mineralwasser“ genauso her wie die bekannte „Schartner Bombe“, um nur zwei Produkte aus dem breit gefächerten Sortiment zu nennen. Seit 1985, mit der Übernahme des „Bräu am Berg“ stellt man bei Starzinger auch eigenes Bier her.

Eine Unternehmensgeschichte, die sich sehen lassen kann – und Produkte, die mit Qualität und Innovation überzeugen. Einfach mal vorbeischauen: www.starzinger.com.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Starzinger GmbH & Co KG

Frau Ludmilla Starzinger

Bahnhofstraße 1

4890 Frankenmarkt

Österreich

fon ..: +43-7684-6444-0

fax ..: +43-7684-6444-19

web ..: https://www.starzinger.at/de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Als Getränkeunternehmen profitieren wir vom Standort Österreich mit seiner besten Wasserqualität. Mit diesem Wasser uns unserem Know How ist es uns gelungen, seit Jahrzehnten ein Leitbetrieb beim Abfüllen von Getränken zu sein.

Das breite Markensortiment aus dem Hause Starzinger, die enorme Kompetenz und die überzeugenden Fähigkeiten unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Bereich des Private Labelling sprechen für sich. Wir sind stolz auf unser österreichisches Traditionsunternehmen.

