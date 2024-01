Reebok führt E-Mobility-Lösungen ein – Sprung in neue Sphären

Die ersten Modelle wurden auf der Messe ISPO 2023 vorgestellt.

Sprung in neue Sphären: Unter der Marke des gleichnamigen Sportartikelherstellers wird es bald E-Bikes, E-Scooter und Sporthelme geben.

Unter der Markenikone Reebok wurde auf der Sportfachmesse ISPO 2023 in München ein neues Produktangebot präsentiert. 2024 werden E-Bikes, E-Scooter und Helme unter der Sportmarke in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf den Markt kommen. Den Generalvertrieb übernimmt mit der Elektro Mobile Deutschland GmbH – ein Unternehmen mit viel Erfahrung in der Produktvermarktung bekannter E-Mobility Labels. „Sowohl die Reebok E-Bikes als auch die Reebok E-Scooter und Helme sind bei den Besuchern auf großes Interesse gestoßen. Wir fiebern bereits dem Verkaufsstart im Frühjahr entgegen“, resümiert Stefan Hochwald, Vertriebsleiter bei Elektro Mobile Deutschland den Messeauftritt.

Vielseitig und leistungsstark

Reebok steht für jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung hochwertiger Sportprodukte. Das Engagement für Nachhaltigkeit, Bewegung und Teamgeist stellt die Marke nun erneut unter Beweis. Die neuen Reebok E-Bikes, E-Scooter und Sporthelme bieten Menschen eine effiziente, stilvolle und zudem abwechslungsreiche Möglichkeit, sich fortzubewegen. Ob urban oder naturnah, leistungsorientiert oder gesellig: mit einem klaren Fokus auf modernes Design sind die Elektrovehikel nicht nur leistungsstark, sondern auch vielseitig.

Für jeden Lifestyle

Entsprechend breit ist die Reebok Produktpalette, die Elektro Mobile Deutschland GmbH für die Vertriebsregion Deutschland, Österreich und Schweiz vorsieht: Wer auf Performance setzt, der wird sich für die E-MTBs als Hardtail oder als Fullsuspension mit Alu- oder Carbonrahmen interessieren. Die Reebok Trekking E-Bikes wird es mit Mittel- und Heckmotor sowie als Tiefeinsteiger und mit Mittelstange geben. Und auch die Urban-Community darf sich auf eine Variantenvielfalt freuen: Gravel, City, Urban sowie Fold E-Bikes von Reebok sollen den Stadtverkehr umweltfreundlicher und gesünder werden lassen. Für den ultimativen Fun-Faktor sollen schließlich die Reebok E-Scooter sorgen. Ähnlich wie Falträder sind sie nicht nur für die Kurzstrecke in der City gedacht, sondern eignen sich auch als ultimative Begleiter auf Reisen. Ähnlich breit wie das Portfolio an E-Fahrzeugen wird auch das Sporthelmsortiment: MTB-, Trekking-, E-Scooter – Helme in verschiedenen Farben und Formen gibt es für jeden Style.

Video / Für Performance steht das neue Reebok Mountain E-Bike mit Vollfederung und Carbonrahmen – zu YouTube: https://youtu.be/DuhrePG1jTU

Über Reebok:

Reebok ist eine kultige und freche Sportmarke mit einer langen Tradition im Fitnessbereich, die bis ins Jahr 1895 zurückreicht. Gegründet mit Sportschuhen, die die Richtung des Sports veränderten, führt Reebok weiterhin Innovationen ein, die die Branche vorantreiben. Heute ist Reebok an der Schnittstelle zwischen Aktivität, Lifestyle und Sport angesiedelt und bietet qualitativ hochwertige und moderne Styles, die sich für jede Gelegenheit eignen. Die Marke ist bestrebt, jedem Athleten – vom Profi bis zum Enthusiasten – die Möglichkeit, die Produkte und die Inspiration zu bieten, um sein volles Potenzial auszuschöpfen. Reebok ist derzeit in 80 Ländern mit rund 400 freistehenden Stores auf der ganzen Welt vertreten. Weitere Informationen finden Sie auf Reebok.com oder die neuesten Nachrichten auf News.Reebok.com. Entdecken Sie Reebok auf Instagram, Twitter und YouTube.

Abinder:

Mit einem klaren Fokus auf modernes Design, sind Reebok E-Bikes, E-Scooter und Sporthelme nicht nur leistungsstark, sondern auch vielseitig. Ob urban oder naturnah, sportlich oder gesellig – Reebok E-Mobility Solutions sollen einen Platz im Leben von uns allen finden.

Alleiniger Generalvertrieb mit langjährigem Exklusivvertrag für E-Bikes, E-Scooter und Sporthelme der Marke Reebok in Deutschland und anderen Ländern ist die Elektro Mobile Deutschland GmbH mit Sitz in Offenburg. Das Sortiment des Spezialisten für Kooperationspartner-Marketing und Fulfillment umfasst neben E-Scooter auch E-Bikes der Kategorien Mountain, Trekking, Folding, Urban, City sowie E-Roller. Vielfältiges Zubehör, Ersatzteile und ein mobiler Kundenservice runden das Portfolio ab.



