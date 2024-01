Räuchern, die wohl älteste Form der Aromatherapie. Gehen Sie auf eine Duftreise mit Weltenrauch Räucherwerk.

Entschleunigen, die Mitte finden, entspannen und genießen… In unserer Praxis für Energetik / Geschäft / Shop finden Sie Dienstleistungen & Produkte die Sie dabei unterstützen. Balsam für die Seele.

Nehmen Sie sich eine Auszeit – erholen Sie sich vom Alltag & schöpfen Sie neue Kraft.

Die Natur macht es uns in dieser Jahreszeit vor, was bei uns schon lange in den Hintergrund getreten ist. Ja sogar vergessen wurde. Rückzug, Stille atmen, Einkehr und Reflexion. Klar werden… fließen lassen… Bewusst Sein… frei machen von den Dingen die nicht mehr dienlich sind, Platz machen für Neues.

Schaffen Sie sich einen Ort der Erholung und nehmen Sie sich Zeit für sich selbst.

– Räuchern Sie edle Hölzer, Kräuter, Harze & Balsame sanft auf Sieb oder kraftvoll auf Kohle. Bei uns finden Sie zu jedem Anlass das passende Räucherwerk. Gerne beraten wir Sie und helfen Ihnen bei der Auswahl.

– Klang ist Schwingung… Vibration.. Frequenz… Klangschalen & Klanginstrumente wie Trommeln, Steel Drums & Kalimbas machen nicht nur Spaß beim Spielen sondern lösen auch Blockaden auf die sanfte Art.

In unserer Praxis für Energetik bieten wir Ihnen qualifizierte, professionelle energetische Sitzungen im ganzheitlichen Sinne und begleitende Beratung,

– Wellness: Entspannen Sie bei einer Klangschalen- oder Reiki Sitzung. Bringen Sie Ihre Energien zum fließen und lösen Sie Blockaden auf. Begleitet von meditativer Musik in entspannter Atmosphäre. Einfach genießen

– Energetik: Befreien Sie sich von Blockaden, Stress, Ängsten, Verletzungen und toxischen Verbindungen.

– Erfahren Sie in unseren Workshops & Seminaren mehr über das Räuchern, bauen Sie Ihre eigene Medizintrommel, ein kraftvoller Begleiter für Meditation und Reise.

– Lernen Sie mehr darüber wie wertvoll kleine Rituale sind und wie Sie sie erfolgreich in Ihren Alltag einbinden.

– Atemtechnik – Breathwork. Atem ist Leben – Atemtechniken zur Entspannung, Reinigung & Mediation

– Schamanische Sitzungen, Reisen & Meditationen führen Sie in Ihre Mitte und öffnen Ihr Bewusstsein.

Gerne begleite ich Sie aktiv und unterstütze Sie auf Ihrer Lebensreise. Für Ihr Wohlbefinden & Ein Meer an Lebensqualität.

Weltenrauch – Erdhüter Energetik – Soul Medicine

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Weltenrauch – Erdhüter Energetik

Herr Alexander Kümmel

Pfaffendorfer Hauptstraße 17a

96126 Pfaffendorf

Deutschland

fon ..: 09535/7033052

web ..: https://weltenrauch.com/

email : info@weltenrauch.com

Seit 2016 bieten wir eine große Auswahl an Räucherwerk, Weihrauch, Kräuter, edle Hölzer, Harze & Zubehör zur Aromatherapie, Meditation & Entspannung an. Klangschalen und Klanginstrumente ergänzen unser Sortiment.

Erfahren Sie mehr über das Räuchern oder bauen Sie Ihre eigene Trommel in einen unserer Workshops.

Entspannen, Genießen, Blockaden lösen auf die sanfte Art… In unserer Praxis für Energetik bieten wir Ihnen Reiki – und Klangschalen Sitzungen, widmen uns aber auch Stress, Ängsten und Verletzungen. Energetik im ganzheitlichen Sinne – Soul Medicine.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

