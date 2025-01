Qualität in der Seniorenbetreuung: Wie die SHD Seniorenhilfe Betreuungskräfte und Familien stärkt

Die SHD Seniorenhilfe hebt sich durch ein innovatives Qualitätsmanagement hervor, das Betreuungskräfte und Familien in herausfordernden Situationen aktiv begleitet.

In der Betreuung von Senioren in häuslicher Gemeinschaft stoßen Familien und Betreuungskräfte oft auf Herausforderungen, die über alltägliche Pflege hinausgehen. Besonders dann, wenn eine Demenzerkrankung oder schwerwiegende körperliche Einschränkungen vorliegen, wird deutlich, wie wichtig eine gut strukturierte Organisation ist, die nicht nur Betreuungskräfte vermittelt, sondern sie auch in schwierigen Situationen gezielt unterstützt. Die SHD Seniorenhilfe Dortmund und die verbundene SHD Seniorenhilfe Rhein-Nahe haben mit ihrer Arbeitsweise einen entscheidenden Qualitätssprung in der häuslichen Betreuung etabliert. Das von Stefan Lux geführte Unternehmen stellt an Rhein und Ruhr, in Westfalen und in der Region Rhein-Nahe für Senioren Betreuungskräfte für ein 24-Stunden-Konzept zur Verfügung und ist auch als Dienstleister für Entlastungen im Alltag gemäß Sozialgesetzbuch anerkannt (www.shd-dortmund.de und www.shd-rhein-nahe.de).

„Einer der zentralen Bausteine der SHD Seniorenhilfe ist der Einsatz von qualifizierten Fachkräften wie der Pflegedienstleiterin Sandy Hipp, die in herausfordernden Situationen vor Ort bei den betreuten Familien Unterstützung leistet. Dieser direkte Hausbesuch ist nicht nur ein Instrument der Krisenbewältigung, sondern auch ein Moment des Lernens für Betreuungskräfte und Angehörige. Frau Hipp analysiert gemeinsam mit allen Beteiligten die individuellen Schwierigkeiten – seien es problematische Krankheitsbilder, kommunikative Barrieren oder auch ungeeignete räumliche Bedingungen“, erklärt Stefan Lux, der auch Vorsitzender des Branchenverbandes VHBP – Bundesverband für häusliche Betreuung und Pflege e.V. ist. Konkret heißt dies beispielsweise: „Durch gezielte Schulungen am Einsatzort wird die Betreuungskraft befähigt, mit der spezifischen Situation besser umzugehen. Familienmitglieder erhalten gleichzeitig wertvolle Hinweise, wie sie durch ein besseres Verständnis und kleine Verhaltensanpassungen den Alltag für alle Beteiligten erleichtern können.

Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal der SHD Seniorenhilfe ist die direkte Verordnung von Pflegehilfsmitteln durch die Pflegedienstleitung. Pflegebetten, Lifter oder andere Hilfsmittel, die den Pflegealltag spürbar erleichtern, können ohne die zeitaufwendige Hinzuziehung eines Arztes verschrieben werden. Diese pragmatische Vorgehensweise verkürzt nicht nur die Bearbeitungszeit, sondern verbessert die Betreuungsqualität unmittelbar. Durch diesen Ansatz wird nicht nur die Arbeit der Betreuungskräfte erleichtert, sondern auch die Lebensqualität der betreuten Senioren nachhaltig gesteigert. Familien, die oft mit bürokratischen Hürden kämpfen, können sich auf eine schnelle und kompetente Unterstützung verlassen.

Stefan Lux betont: „Die Arbeit der SHD Seniorenhilfe zeigt, dass Qualität in der Betreuung nicht allein von der Erfahrung einzelner Betreuungskräfte abhängt, sondern von einer umfassenden Unterstützung durch ein starkes organisatorisches Gerüst. Es sind diese strukturellen Maßnahmen, die auch weniger erfahrene Betreuungskräfte in die Lage versetzen, anspruchsvolle Situationen zu meistern. Gleichzeitig bleibt die Organisation flexibel und kann auf die individuellen Bedürfnisse der betreuten Familien eingehen.“

Die SHD Seniorenhilfe setzt mit ihrem strukturierten Ansatz und der engen Begleitung von Betreuungskräften und Familien damit Maßstäbe in der Seniorenbetreuung. Der gezielte Einsatz von Experten wie der Pflegedienstleitung Sandy Hipp, die durch Schulungen und direkte Verordnung von Hilfsmitteln vor Ort schnell und effizient helfen, hebt die Betreuung in häuslicher Gemeinschaft auf ein neues Qualitätsniveau. Familien können sich darauf verlassen, dass sie nicht nur Betreuung, sondern eine umfassende Lösung für ihre Herausforderungen erhalten – ein Modell, das weit über den Standard hinausgeht und echte Lebenshilfe bietet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SHD Seniorenhilfe Dortmund GmbH

Herr Stefan Lux

Berghofer Straße 176

44269 Dortmund

Deutschland

fon ..: 0231 5897988-0

web ..: http://www.shd-dortmund.de

email : info@shd-dortmund.de

Über die SHD Seniorenhilfe Dortmund GmbH

Die SHD Seniorenhilfe Dortmund GmbH ist ein von Stefan Lux geführtes Unternehmen aus Dortmund, das sich auf die 24-Stunden-Seniorenbetreuung (Betreuung in häuslicher Gemeinschaft) und die Seniorenbetreuung auf Stundenbasis spezialisiert hat. Dafür arbeitet die SHD Seniorenhilfe Dortmund mit mehr als 1000 osteuropäischen Pflegekräften zusammen, die eine Rundum-Betreuung und -Versorgung der Kunden gewährleisten. Dazu gehören alle Tätigkeiten der Haushaltsführung wie Einkaufen, Putzen, Waschen, Kochen oder Bügeln, aber auch eine individuelle Unterstützung bei alltäglichen Dingen des Lebens, etwa der Körperpflege und -hygiene, beim An- und Auskleiden sowie bei der Grundpflege. Dabei stimmen sich die Betreuungskräfte eng mit Ärzten und Therapeuten ab. Ebenso gehört die soziale Begleitung zum Aufgabengebiet der SHD Seniorenhilfe Dortmund- Betreuungskräfte. SHD Seniorenhilfe Dortmund übernimmt dabei die gesamte Beratung, Organisation und Logistik, sodass Kunden im Rahmen der Seniorenhilfe des Dortmunder Unternehmens sämtliche Leistungen aus einer Hand erhalten und über einen festen Ansprechpartner verfügen. Die SHD Seniorenhilfe Dortmund GmbH ist an Rhein und Ruhr sowie in Westfalen und damit im Großraum Dortmund-Bochum-Essen-Duisburg-Düsseldorf sowie in Städten wie Wuppertal und Mönchengladbach für Kunden tätig. Seit Anfang 2018 bietet die SHD ihre Dienstleistungen auch unter dem Label SHD-Rhein-Nahe von Bockenau bei Bad Kreuznach in der gesamten Region Rhein-Nahe an. Seit 2020 führt die SHD Dortmund GmbH gemeinsame internationale Gesellschaften mit der polnischen Carework-Gruppe und hat mit dem Partner die Dachmarke Arbeitlandia GmbH als „Leuchtturm“ für seriöses und professionelles Arbeiten in der Betreuung in häuslicher Gemeinschaft gegründet. Die SHD Seniorenhilfe Dortmund hat gemeinsam mit der CareWork Seniorenhilfe Deutschland auch die Möglichkeit ins Leben gerufen, häusliche Seniorenbetreuung auf Stundenbasis in Anspruch zu nehmen. Die SHD Seniorenhilfe ist nach § 45a SGB XI als Anbieter von Entlastungsleistungen anerkannt. Geschäftsführer Stefan Lux ist seit November 2023 Vorsitzender des Bundesverbandes für häusliche Betreuung und Pflege (VHBP). Weitere Informationen unter www.shd-dortmund.de und www.shd-rhein-nahe.de

Pressekontakt:

Dr. Patrick Peters – Klare Botschaften

Herr Dr. Patrick Peters

Heintgesweg 49

41239 Mönchengladbach

fon ..: 01705200599

web ..: http://www.pp-text.de

email : info@pp-text.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.