Herausforderungen in der Seniorenbetreuung menschenwürdig meistern

Die Seniorenbetreuung stellt eine bedeutende gesellschaftliche Aufgabe dar, die weit über die reine körperliche Versorgung hinausgeht.

Die Betreuung von Senioren ist eine der zentralen Aufgaben in unserer alternden Gesellschaft und stellt zugleich eine der anspruchsvollsten Herausforderungen dar. Diese Arbeit erfordert nicht nur fundiertes Fachwissen, sondern auch ein hohes Maß an sozialen und emotionalen Kompetenzen. Angesichts einer wachsenden älteren Bevölkerungsgruppe und des zunehmenden Pflegebedarfs sind Betreuungspersonen mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert, die nur durch ein breites und umfassendes Kompetenzspektrum bewältigt werden können.

„Die Betreuung älterer Menschen geht weit über die reine körperliche Versorgung hinaus und umfasst tiefgehende medizinische, psychologische und soziale Aspekte des menschlichen Lebens. Betreuungspersonen stehen täglich vor der Aufgabe, individuell auf die vielfältigen Bedürfnisse und Wünsche der Senioren einzugehen. Dies erfordert nicht nur detailliertes Fachwissen, sondern auch ausgeprägte soziale Fähigkeiten, um den Senioren in ihrer oft verwundbaren Lebensphase bestmögliche Unterstützung zu bieten“, sagt Stefan Lux, Geschäftsführer der SHD Seniorenhilfe Dortmund und SHD Seniorenhilfe Rhein-Nahe, einem Spezialdienstleister für die Vermittlung von Kräften in der Betreuung in häuslicher Gemeinschaft (www.shd-dortmund.de und www.shd-rhein-nahe.de). Das Unternehmen stellt an Rhein und Ruhr, in Westfalen und in der Region Rhein-Nahe für Senioren Betreuungskräfte für ein 24-Stunden-Konzept zur Verfügung und ist auch als Dienstleister für Entlastungen im Alltag gemäß Sozialgesetzbuch anerkannt.

Eine der größten Herausforderungen in der Seniorenbetreuung ist Stefan Lux zufolge die Bewältigung der unterschiedlichen Pflegebedürfnisse, die von leichten Unterstützungshandlungen im Alltag bis hin zu intensiver medizinischer Versorgung reichen können. Jeder Senior habe individuelle Bedürfnisse, die durch Alter, Gesundheitszustand und persönliche Vorlieben geprägt seien. Diese Diversität erfordere von den Betreuungskräften eine hohe Flexibilität und die Fähigkeit, maßgeschneiderte Pflege- und Betreuungspläne zu erstellen, die sich an den spezifischen Bedürfnissen orientierten. Dazu kämen neben den physischen Bedürfnissen auch emotionale und psychologische Aspekte. „Viele ältere Menschen erleben den Verlust ihrer Unabhängigkeit und sehen sich mit Gefühlen der Einsamkeit, Trauer oder Angst konfrontiert, besonders wenn sie den Lebensabend fern von Familie und Freunden verbringen. Betreuungspersonen sind hier gefordert, nicht nur pflegerische Leistungen zu erbringen, sondern auch eine emotionale Stütze zu sein. Ein tiefes Verständnis, Empathie und die Fähigkeit, auf die emotionalen Zustände der Senioren einzugehen, sind essenziell, um diesen Menschen Trost und Unterstützung zu bieten und ein Gefühl der Geborgenheit zu vermitteln“, betont Stefan Lux.

Um den vielfältigen und komplexen Anforderungen der Seniorenbetreuung gerecht zu werden, müssen Betreuungspersonen daher über ein breites Spektrum an Fähigkeiten verfügen. Die SHD Seniorenhilfe verfügt über Fachpersonal aus Alten- und Krankenpflege, um die Betreuungspersonen sowie die Familien anzuleiten und zu beraten. Dies bildet die Grundlage, um den medizinischen und pflegerischen Anforderungen gerecht zu werden und die Gesundheit und Sicherheit der Senioren zu gewährleisten. Doch Fachwissen allein genügt nicht: Soziale Kompetenzen sind von ebenso großer Bedeutung. Die Fähigkeit, Vertrauen zu schaffen, positive zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen und eine unterstützende, respektvolle Atmosphäre zu fördern, ist für eine erfolgreiche Betreuung unverzichtbar.

Der SHD-Geschäftsführer stellt heraus: „Ein weiterer grundlegender Aspekt der Seniorenbetreuung ist die Kommunikation. Effektive Kommunikationsfähigkeiten sind unerlässlich, um eine vertrauensvolle Beziehung zu den Senioren aufzubauen und sicherzustellen, dass deren Wünsche und Bedürfnisse verstanden und respektiert werden. Diese Kompetenz ist auch im Austausch mit den Familienangehörigen und innerhalb des Pflegeteams von großer Bedeutung. Eine klare, verständliche und offene Kommunikation bildet die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit und sorgt dafür, dass alle Beteiligten stets informiert und auf dem gleichen Stand sind. Dies fördert nicht nur das Vertrauen, sondern auch die Konsistenz und Effektivität der Betreuung.“

Die SHD Seniorenhilfe stellt die professionelle Betreuung von Senioren durch eine professionelle Auswahl und Begleitung der Betreuungspersonen sicher. Im Fokus stehe immer eine zuverlässige und fürsorgliche Betreuungssituation, in der sich alle gut aufgehoben fühlten, betont Stefan Lux.

Über die SHD Seniorenhilfe Dortmund GmbH

Die SHD Seniorenhilfe Dortmund GmbH ist ein von Stefan Lux geführtes Unternehmen aus Dortmund, das sich auf die 24-Stunden-Seniorenbetreuung (Betreuung in häuslicher Gemeinschaft) und die Seniorenbetreuung auf Stundenbasis spezialisiert hat. Dafür arbeitet die SHD Seniorenhilfe Dortmund mit mehr als 1000 osteuropäischen Pflegekräften zusammen, die eine Rundum-Betreuung und -Versorgung der Kunden gewährleisten. Dazu gehören alle Tätigkeiten der Haushaltsführung wie Einkaufen, Putzen, Waschen, Kochen oder Bügeln, aber auch eine individuelle Unterstützung bei alltäglichen Dingen des Lebens, etwa der Körperpflege und -hygiene, beim An- und Auskleiden sowie bei der Grundpflege. Dabei stimmen sich die Betreuungskräfte eng mit Ärzten und Therapeuten ab. Ebenso gehört die soziale Begleitung zum Aufgabengebiet der SHD Seniorenhilfe Dortmund- Betreuungskräfte. SHD Seniorenhilfe Dortmund übernimmt dabei die gesamte Beratung, Organisation und Logistik, sodass Kunden im Rahmen der Seniorenhilfe des Dortmunder Unternehmens sämtliche Leistungen aus einer Hand erhalten und über einen festen Ansprechpartner verfügen. Die SHD Seniorenhilfe Dortmund GmbH ist an Rhein und Ruhr sowie in Westfalen und damit im Großraum Dortmund-Bochum-Essen-Duisburg-Düsseldorf sowie in Städten wie Wuppertal und Mönchengladbach für Kunden tätig. Seit Anfang 2018 bietet die SHD ihre Dienstleistungen auch unter dem Label SHD-Rhein-Nahe von Bockenau bei Bad Kreuznach in der gesamten Region Rhein-Nahe an. Seit 2020 führt die SHD Dortmund GmbH gemeinsame internationale Gesellschaften mit der polnischen Carework-Gruppe und hat mit dem Partner die Dachmarke Arbeitlandia GmbH als „Leuchtturm“ für seriöses und professionelles Arbeiten in der Betreuung in häuslicher Gemeinschaft gegründet. Die SHD Seniorenhilfe Dortmund hat gemeinsam mit der CareWork Seniorenhilfe Deutschland auch die Möglichkeit ins Leben gerufen, häusliche Seniorenbetreuung auf Stundenbasis in Anspruch zu nehmen. Die SHD Seniorenhilfe ist nach § 45a SGB XI als Anbieter von Entlastungsleistungen anerkannt. Geschäftsführer Stefan Lux ist seit November 2023 Vorsitzender des Bundesverbandes für häusliche Betreuung und Pflege (VHBP). Weitere Informationen unter www.shd-dortmund.de und www.shd-rhein-nahe.de

