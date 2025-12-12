Prüftechnik passend zur Bandbreite der Energiebranche

EMH auf der E-World 2026: Nachhaltige Lösungen für E-Mobilität und Smart Grid

(Brackel, Dezember 2025) Testsysteme, die absehbare Trends der E-Mobilität schon heute widerspiegeln, oder flexible Lösungen zur vereinfachten Digitalisierung von Niederspannungsnetzen: Auf der E-World Energy & Water 2026 (10. – 12. Februar, Messe Essen) präsentiert die EMH Energie-Messtechnik GmbH nachhaltig konzipierte Technologien, die bereits mit Leistungsreserven für künftige Anforderungen der Energiebranche ausgestattet sind.

Statt auf einzelne Fortschritte der E-Mobilität mit maßgeschneiderter Prüf- und Messtechnik zu reagieren, können von EMH entwickelte Lösungen den jeweiligen Rahmenbedingungen stets flexibel angepasst werden. Ein Beispiel ist der Trend zu immer leistungsstärkeren DC-Ladesäulen, die mit Ladeleistungen jenseits von 1.000 kW in naher Zukunft neue Standards setzen werden. Mit erweiterten Testmöglichkeiten geht EMH im eigenen, akkreditierten Kalibrierlabor aber noch darüber hinaus: Als erster nationaler Anbieter steigert das Unternehmen gegenwärtig die Kapazitäten, um DC-Prüfungen mittelfristig auch mit Ladeleistungen bis hin zu 4.000 kW vornehmen zu können. Noch bevor der breit angelegte Einsatz von Hochleistungsbatterien in der E-Mobilität überhaupt begonnen hat, hält die EMH Energie-Messtechnik GmbH damit alle nötigen Prüfmittel zur Kalibrierung entsprechender Testsysteme bereit.

Flexible Vor-Ort-Prüfungen

Ein Höchstmaß an Flexibilität zeichnet auch die von EMH angebotenen Systeme zur Vor-Ort-Prüfung von Ladesäulen aus. Jüngstes Beispiel ist das tragbare Testsystem PTS 3.1 genX DC, das auf die eichrechtskonforme Prüfung von DC-Ladesäulen mit Leistungen bis zu 600 kW ausgelegt ist. Das Besondere: Statt als Prüflast einen klassischen Batteriespeicher einzusetzen, nutzt das System zur Kalibrierung des Ladepunktes sogenannte Phantomspeisung. Dank der Gewichtseinsparung konnte EMH eine mobile und zugleich wirtschaftlich tragfähige Lösung entwickeln, die absehbar allen künftigen Anwendungsfällen im High Power Charging (HPC) gerecht wird. Darüber hinaus präsentiert EMH auf der E-World 2026 in Essen auch Prüflösungen für AC- und DC-Ladesäulen geringerer Leistung. Dazu zählen der für AC-Stationen bis 22 kW ausgelegte Testadapter eMOB I-32.3 AC und die bis 200 kW einsetzbare DC-Variante eMOB I200.1 DC, die in Verbindung mit den tragbaren Prüfzählern PWS 2.3 genX (AC) oder PWS 3.3 genX (DC) eine eichrechtskonforme sowie von Typ und Hersteller unabhängige Prüfung der Ladesäulen gewährleisten.

Smart Grid modular digitalisiert

Ein weiterer Aspekt der Energiewende wird auf der E-World 2026 mit dem von EMH und der BeEnergy SG GmbH gemeinsam entwickelten Smart Grid Interface Modul SGIM adressiert. Das SGIM ermöglicht auf einfache Weise die Erfassung und Digitalisierung von Lastdaten in Ortsnetzstationen und Kabelverteilschränken sowie deren individuell konfigurierbare Bereitstellung zu Zwecken des Netzmanagements. Das SGIM kann beliebig mit standardisierten Modulen zur Messung von Spannung, Frequenz, Strömen, Leistung oder Energie ausgestattet werden und passt sich den jeweiligen Einbausituationen flexibel an: Standardmäßig als Plug-In-Lösung für 185-mm-Sammelschienen konzipiert, kann die Plattform bei knappen Platzverhältnissen vor Ort auch an Türen oder Wänden montiert werden, ohne dass die Leistung des Systems insgesamt auf irgendeine Weise eingeschränkt wird.

EMH auf der E-World Energy & Water 2026: Halle 2, Stand A132

