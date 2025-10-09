Prüf- und Messtechnik mit soliden Zukunfts-Reserven

EMH präsentiert umfassendes Portfolio auf den metering days 2025

(Brackel, Oktober 2025) Eichrechtskonforme Prüfsysteme für das gesamte Spektrum der E-Mobilität und effiziente Lösungen zur Digitalisierung von Niederspannungsnetzen: Auf den metering days 2025 (28. und 29.Oktober im Kongresszentrum Fulda) präsentiert die EMH Energie-Messtechnik GmbH vorausschauend entwickelte Prüf- und Messtechnik, deren Leistungsumfang die absehbaren Branchentrends vorwegnimmt.

Als Weltneuheit stellt EMH in Fulda das tragbare Testsystem PTS 3.1 genX DC vor, mit dem die Produktpalette des Unternehmens im Bereich der E-Mobilität weiter ausgebaut wird. Das Testsystem ist auf die eichrechtskonforme Prüfung von DC-Ladesäulen mit Leistungen bis zu 600 kW ausgelegt und zeichnet sich durch eine technische Besonderheit aus: Statt als Prüflast einen der Ladeleistung entsprechenden Batteriespeicher zu verwenden, nutzt die von EMH entwickelte Technologie zur Kalibrierung des Ladepunktes das Prinzip der Phantomspeisung. Die daraus resultierende Gewichtseinsparung ermöglichte die Konstruktion eines mobilen und im praktischen Einsatz wirtschaftlich tragfähigen Systems, das auf absehbare Zeit allen Anwendungsfällen im High Power Charging (HPC) gerecht wird.

Prüfmittel für gesamte Ladeinfrastruktur

Über das neu entwickelte HPC-Testsystem hinaus präsentiert EMH während der metering days 2025 auch für geringere Ladeleistungen geeignete Prüflösungen. Dazu gehören der für Wechselstrom-Ladestationen bis 22 kW ausgelegte Testadapter eMOB I-32.3 AC und die bis 200 kW einsetzbare DC-Variante eMOB I200.1 DC, die in Verbindung mit den tragbaren Prüfzählern PWS 2.3 genX (AC) oder PWS 3.3 genX (DC) eine eichrechtskonforme sowie von Typ und Hersteller unabhängige Prüfung der Ladesäulen gewährleisten. Mit dem EMH-Angebot steht eichrechtlich befugten Produzenten und Instandsetzern von Ladesäulen sowie den Eichbehörden selbst die nötige Technik zur Verfügung, um die gesetzlich vorgeschriebene und regelmäßige Prüfung der gesamten Ladeinfrastruktur sicherzustellen.

Sicherstellung stabiler Ortsnetze mit SGIM

Neben direkt auf die E-Mobilität zugeschnittenen Produkten widmet sich die EMH Energie-Messtechnik GmbH in Fulda auch der notwendigen Modernisierung im Bereich der Niederspannungsnetze. Mit dem gemeinsam von EMH und der BeEnergy SG GmbH entwickelten Smart Grid Interface Modul SGIM als Basis, kann die Erfassung von Lastdaten in Ortsnetzstationen und Kabelverteilschränken auf einfache Weise digitalisiert werden. Individuell bestückt mit standardisierten Modulen zur Messung von Spannung, Frequenz, Ströme, Leistung oder Energie, fließen die Informationen unmittelbar in das Netzmanagement ein und erleichtern auch bei starken Schwankungen die Aufrechterhaltung der Netzstabilität. Auf den metering days 2025 zeigt EMH, wie Ortsnetze mit Hilfe des SGIM-Konzepts auch unter ungünstigen Rahmenbedingungen (Platzmangel für den Einbau zusätzlicher Technik, Variabilität bei Art und Typ der Anlagen) rentabel digitalisiert werden können. Standardmäßig als Plug-In-Lösung für 185-mm-Sammelschienen konstruiert, kann die Plattform je nach Einbausituation auch an Türen oder Wänden montiert werden. Die Bestückung mit Messmodulen orientiert sich am jeweiligen Bedarf des Netzbetreibers und kann bei veränderten Anforderungen beliebig erweitert oder variiert werden.

EMH feiert dieses Jahr 40. Geburtstag!

Die 1984 gegründete EMH Energie-Messtechnik GmbH ist spezialisiert auf Prüftechnik für die Energiemesstechnik. Das mittelständische Unternehmen mit Sitz in Brackel entwickelt und produziert Präzisionsmess- und -Prüfgeräte für den Bereich Strom, Spannung und Leistung sowie Online-Analysegeräte für das Isolieröl von Leistungstransformatoren. Neben Standardprodukten liefert EMH kundenspezifische Individuallösungen in Form von Sonderanfertigungen. Die Produkte werden im Rahmen der Prüfung von Elektrizitätszählern bei eichrechtlich zugelassenen Prüfstellen und bei Verteilernetzbetreibern bzw. Messstellenbetreibern sowie bei Herstellern von Elektrizitätszählern verwendet. Zum Leistungsspektrum von EMH gehört auch die Kalibrierung von Standards für elektrische Messgrößen. Die Kalibrier- und Messmöglichkeiten der EMH sind in der offiziellen Datenbank der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) deklariert: für Niederfrequenzmessgrößen bis 92 ppm und für Gleichstrommessgrößen bis 230 ppm.

