Proventis Partners berät Customs Support Group

Castik Capital’s Portfolio Unternehmen Customs Support Group erwirbt Rusak Business Services.

Die Transaktion

Die Customs Support Group freut sich bekannt zu geben, dass sie ihre Präsenz in Polen und im Vereinigten Königreich durch die Übernahme eines führenden polnischen Zollmaklers – Rusak Business Services („Rusak“) – erweitert hat.

Diese Transaktion wird das Dienstleistungsangebot von Customs Support in beiden Ländern erheblich erweitern und den Kunden einen breiteren Zugang zu modernen Zolldienstleistungen bieten, die auf Effizienz, Digitalisierung und Automatisierungslösungen ausgerichtet sind. Customs Support setzt damit seine Buy-and-Build Strategie um, die den Fokus auf internationales Wachstum und Expansion im Zolldienstleistungssektor legt. Die Hauptabsicht hinter der Übernahme ist es, dem bestehenden Kundenstamm von Customs Support und Rusak einen weiteren Mehrwert zu bieten, während das bestehende qualifizierte Management und die Mitarbeiter beibehalten werden und das weitere Wachstum aller Beteiligten beider Unternehmen unterstützt wird.

„Wir freuen uns sehr über den Beitritt der Rusak Business Services zur Customs Support Group, welche unsere Reichweite sowohl in Polen als auch im Vereinigten Königreich vergrößern wird und es uns ermöglicht, unseren Kunden noch bessere Dienstleistungen anzubieten. Wir sind bestrebt, Services von internationaler Qualität zu erbringen und unseren digitalen Ansatz sowohl in Polen als auch im Vereinigten Königreich zu verankern. Gemeinsam mit Tomasz Rusak und den polnischen Teammitgliedern werden wir die Qualität und den Umfang der Dienstleistungen für unsere Kunden weiter ausbauen.“ – Frank Weermeijer, CEO der Customs Support Group.

„Ich glaube, der Beitritt zu Europas neutralem Zolldienstleister Nr. 1 ist der Beginn eines neuen, vielversprechenden Kapitels für uns. Ich bin überzeugt, dass diese Transaktion zusätzliche Möglichkeiten für Wachstum und Wertschöpfung bei Customs Support und den Kunden und Mitarbeitern von Rusak schaffen wird. Ich sehe vielversprechende Gelegenheiten für internationales und lokales Wachstum auf beiden Seiten der Transaktion. Wir sind zuversichtlich, dass der Beitritt zur Customs Support Group unseren Kunden den Zugang zum europäischen Zolldienstleistungsnetzwerk ermöglicht und gleichzeitig noch mehr Zollfachwissen und einen stärkeren Fokus auf Digitalisierung und Automatisierung bietet.“ – Tomasz Rusak – CEO Rusak.

Die Rolle von Proventis Partners und IPOPEMA Securities

Proventis Partners begleitet Customs Support seit Jahren als exklusiver M&A-Berater bei der Expansion in der DACH-Region. In Zusammenarbeit mit dem Merger Alliance Partner Ipopema Securities, hat Proventis Partners neben der Identifikation der Zollagentur und der Kon-taktaufnahme mit den Gesellschaftern die strategische Analyse des Zielunternehmens durchgeführt sowie den weiteren Transaktionsprozess von Due Diligence, über die kommerzielle Verhandlung bis hin zum erfolgreichen Abschluss begleitet.

Über Rusak Business Services

Rusak wurde 1990 gegründet und ist ein erfahrener und zuverlässiger Partner im Zollbereich. Rusak hat ein landesweites Netz von Niederlassungen in Polen aufgebaut, ein Team von Fachleuten entwickelt und eine innovative Geschäftsstruktur geschaffen. Um der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein, arbeitet Rusak mit einem innovativen Workflow-System und unterstützt seine Kunden und Zollagenten bei der Umsetzung von Zolldienstleistungen. Als Ergebnis des kontinuierlichen Wachstums und der zusätzlichen Leistungen beschäftigt Rusak derzeit fast 200 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist an mehr als 20 Standorten in ganz Polen tätig, darunter mehrere Büros in Warschau und dem umliegenden Ballungsraum, in Lódz, Krakau, Oberschlesien, dem Becken, Niederschlesien, Bialystok sowie Zweigstellen in den wichtigsten polnischen Seehäfen in Gdansk und Gdynia und an den wichtigsten Flughäfen in Warschau und Wroclaw. Darüber hinaus unterhält Rusak Grenzbüros in Swiecko, Dorohusk und Korczowa.

Rusak ist als polnischer Marktführer für sein Fachwissen im Zollbereich sowie für seine engagierten Lösungen und seine Flexibilität gegenüber seinen Kunden bekannt. In über 30 Jahren Marktpräsenz hat Rusak einem breiten Spektrum von Kunden seine Fähigkeit bewiesen, effiziente und konforme Zollverfahren zu entwickeln.

Über Customs Support Group

Die Customs Support Group mit Hauptsitz in den Niederlanden ist Europas führender unabhängiger, digitaler und neutraler Anbieter von Zolldienstleistungen und beschäftigt über 2.000 engagierte Zollexperten, die jährlich über 30.000 Kunden bedienen. Durch unser umfangreiches Dienstleistungsangebot und unsere digitalen Fähigkeiten unterstützen wir unsere Kunden konsequent bei der Maximierung der Einhaltung von Vorschriften, der Erzielung betrieblicher Effizienz, der Optimierung von Einfuhrzöllen, der Zollplanung und der kontinuierlichen Weiterentwicklung in einer sich ständig verändernden Zolllandschaft.

Zusätzlich zu den traditionellen Vermittlungs- und digitalen Dienstleistungen bietet die Customs Support Group Zollberatung und Gasmessdienste an. Das Unternehmen ist derzeit in den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Polen, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Irland, Italien Finnland, Schweden, Norwegen, der Schweiz und Spanien tätig.

Als Portfolio Unternehmen von Castik Capital betreut Customs Support Group in Europa viele grenzüberschreitende Kunden aus verschiedenen Branchen wie der Automobilindustrie, der Le-bensmittel- und Getränkeindustrie und vielen anderen. Customs Support ist die Nummer eins im digitalen Zoll und investiert erheblich in die Digitalisierung des Zollprozesses.

Über Castik Capital

Castik Capital S.à r.l. („Castik Capital“) verwaltet Investitionen in Private Equity. Castik Capital ist eine europäische Private-Equity-Gesellschaft, die bedeutende Beteiligungen an europäischen privaten und börsennotierten Unternehmen erwirbt, bei denen durch aktive Partnerschaften mit Management-Teams langfristige Werte geschaffen werden können.

Castik Capital wurde 2014 gegründet, hat seinen Sitz in Luxemburg und konzentriert sich auf die Identifizierung und Entwicklung von Investitionsmöglichkeiten in ganz Europa. Die Investitionen werden von dem in Luxemburg ansässigen Fonds EPIC II SLP getätigt. Der Berater von Castik Capital S.à r.l. ist die Castik Capital Partners GmbH mit Sitz in München.

Über Proventis Partners

Proventis Partners ist eine partnergeführte M&A-Beratung, zu deren Kunden überwiegend mittelständische Familienunternehmen, Konzerntöchter sowie Private Equity Fonds zählen. Mit 40 M&A-Beratern gehört Proventis Partners zu den größten unabhängigen M&A-Beratungen im deutschsprachigen Raum und blickt auf mehr als 20 Jahre M&A-Erfahrung und über 400 abgeschlossene Transaktionen zurück. Die M&A-Berater mit Büros in Düsseldorf, Hamburg, München und Zürich sind in den Branchen Industrials, Chemicals, Business Services, Consumer & Retail, Healthcare sowie IT & Media aktiv. Die exklusive Mitgliedschaft in der Mergers Alliance – einer internationalen Partnerschaft führender M&A-Spezialisten – ermöglicht es Proventis Partners, Kunden in 30 Ländern in den wichtigsten Märkten weltweit zu begleiten. Die Mitglieder der Mergers Alliance mit ihren mehr als 250 M&A Professionals bieten Proventis Partners und damit seinen Kunden einen einzigartigen Zugang zu den lokalen Märkten in Europa, Nordamerika, Lateinamerika, Asien und Afrika. Weitere Informationen über Proventis Partners finden Sie unter www.proventis.com

Über IPOPEMA Securities

IPOPEMA Securities ist führendes Finanzinstitut in Polen, das seinen Kunden umfassende Dienstleistungen anbietet, darunter Börsengänge, M&A Beratung, Anleihegeschäfte, finanzielle Umstrukturierungen und Private-Equity-Finanzierungen. Das Unternehmen verfügt über eines der erfahrensten und erfolgreichsten Investmentbanking-Teams in Polen, das über 120 Transaktionen mit einem Gesamtwert von rund 8 Mrd. EUR durchgeführt hat. IPOPEMA Securites ist seit 2009 an der Warschauer Börse notiert.

