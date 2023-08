Proventis Partners hat Rigeto beim Verkauf der SI.TEQ Gruppe beraten.

Proventis Partners hat die Gesellschafter beim Verkauf der SI.TEQ Gruppe an die ARTUS Bautrocknung- und Sanierungsgruppe beraten.

Die Transaktion

Die Gesellschafter der SI.TEQ Unternehmensgruppe („SI.TEQ“) haben eine Vereinbarung über die Veräußerung der Anteile der SI.TEQ an die ARTUS Bautrocknung- und Sanierungsgruppe („ARTUS“) unterzeichnet. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bundeskartellamts.

SI.TEQ ist eine überregionale Gruppe dreier Unternehmen für die Sanierung von Wasser-, Brand- und Schimmelschäden, die durch den Gründer der SICCUM Trocknungs GmbH („SICCUM“), Marcel Kincses, gemeinsam mit der Rigeto Unternehmerkapital (Rigeto) aufgebaut worden ist. Als Generalunternehmer stehen alle Partnerunternehmen für erstklassige Qualität, besten Service und höchste Zuverlässigkeit.

Zu der Gruppe gehören neben SICCUM aus Rostock die Santeq GmbH („Santeq“) aus Nürnberg sowie die Pfister Trocknungs-Service GmbH („Pfister“) aus Würzburg. Insgesamt wächst die ARTUS BSG damit um weitere dreizehn Standorte und 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche mehrheitlich in den Regionen Nordostdeutschland und Bayern tätig sind.

Neben den operativen Spezialisten der Brand-, Wasser- und Schimmelschadensanierung werden Fachleute aus den Bereichen HR und Finanzen aus der SI.TEQ die Fachabteilungen der ARTUS zukünftig unterstützen.

„Mit SICCUM, Santeq und Pfister bringen wir viel Kompetenz und Sanierungserfahrung in die ARTUS-Gruppe ein. Die Entwicklung der Unternehmen und die vieler Kolleginnen und Kollegen erfüllt mich mit Stolz. Jetzt gemeinsam den nächsten Schritt in der Entwicklung zu gehen, ist einerseits eine Herausforderung, anderseits jedoch eine große Chance, unseren Service und unsere Qualität auf die nächste Stufe zu heben,“ äußert sich Marcel Kincses, Geschäftsführer von SI.TEQ.

„Die SI.TEQ Unternehmensgruppe verstärkt uns besonders im Nordosten und Bayern. Das sind strategische Regionen für uns, in denen wir bisher nicht die Mannstärke und die Dichte an Niederlassungen hatten. Ich freue mich, die neuen Kolleginnen und Kollegen bei ARTUS begrüßen zu dürfen und hoffe möglichst viele bald persönlich kennenlernen zu können,“ ergänzt Josef Bölle, CEO der ARTUS.

Die Rolle von Proventis Partners

Proventis Partners hat die Gesellschafter und das Management der SI.TEQ Gruppe während des gesamten M&A-Prozesses begleitet. Zu den Leistungen gehörten u.a. die Vorbereitung der gesamten Transaktionsdokumentation, die Identifikation und Ansprache geeigneter Investoren, die Koordination der Due-Diligence sowie die kommerzielle Verhandlung der Transaktion. Das Proventis Partners Transaktions-Team: Ulrich Schneider (Partner), Leon Holtmann (Associate) und Andre Tasch (Analyst).

Über SI.TEQ

Ursprung von SI.TEQ ist SICCUM, ein Spezialist für die Sanierung von Brand- und Wasserschäden in Mecklenburg-Vorpommern, der 2005 von Marcel Kincses und Frank Jütting gegründet worden ist. Eine von Rigeto beratene Investorengruppe beteiligte sich im Jahre 2018 mehrheitlich an SICCUM.

Gemeinsam mit dem Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter Marcel Kincses wurde eine überregional tätige Gruppe durch organisches Wachstum, den Aufbau neuer Standorte sowie die Übernahme von Santeq und Pfister entwickelt. In den vergangenen fünf Jahren konnte die Mitarbeiteranzahl der SI.TEQ Gruppe so von 30 auf über 140 Mitarbeiter gesteigert werden.

Über Rigeto

Rigeto investiert direkt privates Vermögen von Unternehmern und Unternehmerfamilien in mittelständische Unternehmen zur langfristigen Wertsteigerung.

Im Fokus der Beteiligungsaktivitäten stehen etablierte mittelständische Unternehmen mit Wachstumspotential aus der DACH-Region, die über ein tragfähiges Geschäftsmodell verfügen und profitabel arbeiten. Für Unternehmen in diesen Situationen ist Rigeto ein starker und verlässlicher Partner in Phasen des dynamischen Wachstums. Rigeto bringt neben dem nötigen Kapital auch eine große Erfahrung in der Skalierung und Weiterentwicklung von mittelständischen Unternehmen ein.

Über ARTUS und Castik

ARTUS ist ein führender deutscher Anbieter für die Sanierung von Gebäudeschäden (Property Damage Restoration / PDR) und bietet Komplettlösungen für den gesamten Sanierungsprozess von Brand-, Wasser- und Elementarschäden an.

Das Unternehmen bietet seinen Kunden ein breites Spektrum an synergetischen PDR- und angrenzenden Dienstleistungen, darunter Leckageortung, Wasserschadentrocknung, Brandschadensanierung, Desinfektion, Reinigung, Thermografie und Bauheizung und -trocknung. Das Unternehmen verfügt über starke Kompetenzen in Bezug auf alle Arten und Größen von Gebäudeschäden und ist eines der wenigen Unternehmen in Deutschland, das große und komplexe Schäden bearbeiten kann.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Isernhagen, Deutschland, ist an 61 Standorten in Deutschland tätig und verfügt über ein breites Netzwerk von Partnern, insbesondere im Bereich der Sanierung. Mit mehr als 1.350 erfahrenen Mitarbeitern pflegt ARTUS enge und langjährige Beziehungen zu seinen wichtigsten Kunden, zu denen weltweit tätige Versicherungsunternehmen und renommierte Hausverwaltungen gehören, die die hohen Qualitätsstandards, die schnellen Reaktionszeiten und die Zuverlässigkeit von ARTUS schätzen.

Castik Capital S.à r.l. („Castik Capital“) verwaltet Investitionen mit privatem Beteiligungskapital. Castik Capital ist eine europäische Multi-Strategie-Beteiligungsgesellschaft, die maßgebliche Beteiligungen an europäischen privaten und börsennotierten Unternehmen erwirbt und durch eine aktive Partnerschaft mit den Management-Teams langfristige Werte schafft. Im Jahr 2022 haben sich von Castik Capital verwaltete Fonds mehrheitlich an ARTUS beteiligt.

Über Proventis Partners

Proventis Partners ist eine partnergeführte M&A-Beratung, zu deren Kunden mehrheitlich mittelständische Familienunternehmen, Konzerntöchter sowie Private Equity-Fonds gehören. Mit über 40 M&A-Beratern gehört Proventis Partners zu den größten unabhängigen M&A-Beratungen im deutschsprachigen Raum und blickt auf mehr als 20 Jahre M&A-Erfahrung sowie weit über 300 abgeschlossene Transaktionen zurück.

Die M&A-Berater mit Standorten in Düsseldorf, Hamburg, München und Zürich sind in den sechs Sektoren Chemicals & Materials, TMT, Konsumgüter, Lebensmittel & Handel, Healthcare, Industrie und Business Services aktiv. Die exklusive Mitgliedschaft bei Mergers Alliance – einer internationalen Partnerschaft führender M&A-Spezialisten – ermöglicht Proventis Partners, Kunden in 30 Ländern in den wichtigsten Märkten weltweit zu begleiten. Die Mitglieder der Mergers Alliance mit ihren über 250 M&A-Professionals bieten Proventis Partners und damit seinen Kunden einen einzigartigen Zugang zu lokalen Märkten in Europa, Nordamerika, Lateinamerika, Asien und Afrika.

Weitere Informationen über Proventis Partners finden Sie unter www.proventis.com

