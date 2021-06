Für die Gewinnung neuer Kunden empfehlen Experten immer mehr Social Media. Doch was soll man täglich posten? Ein kleiner Leitfaden für Unternehmer und Unternehmerinnen.

Bei DILA, dem Experten für Alu Fenstersanierung und Türsanierung, kann man sich einen Eindruck davon holen, wie Kundenbetreuung á la Social Media aussehen kann. Kunden und Kundinnen informieren sich zunehmend im Netz, egal, ob zu Produkten oder Dienstleistungen. Wenn dann das „Quäntchen Mehr“ geboten wird, hat man die Nase vorn. Was könnte dieses „Mehr“ bedeuten?

o Information über bestehende oder abgeschlossene Projekte über bildstarke Medien wie Instagram oder Facebook

o Einblick in die Arbeitender Experten über Blogbeiträge, Instagram oder Facebook

o Videobeiträge zu Dienstleistungen oder Produkte auf Youtube

o Einholen von Kundenempfehlungen mit Bild oder Video

Dies sind nur einige Beispiele, wie der Einstieg in die Social Media Arbeit gelingen kann. Wichtig dabei ist, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und neue Medien zu testen. Es ist kaum möglich, alle Schauplätze zu bespielen, umso wichtiger ist es, für das eigene Unternehmen eine „Marschrichtung“ zu definieren. Welches Medium passt am besten zu meinem Unternehmen und wie kann ich dieses regelmäßig bespielen, so sollte die Grundfrage lauten.

Nicht zu vergessen ist die Anbindung an die Website des Unternehmens, auf der Produkte und Dienstleitungen klar und übersichtlich präsentiert werden. Denn was bringt es, wenn man mitsamt seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zum Youtube Star wird, jedoch keine neuen Interessenten gewinnen kann?

Zusammengefasst darf also beachtet werden dass

o das für das eigene Unternehmen passende Medium gewählt wird

o dieses Medium regelmäßig bespielt wird

o die Verbindung vom Social Media Auftritt zur eigenen Website stattfindet

o auf der Website Produkte und Dienstleistungen klar erkennbar präsentiert werden

Sollte das eigene Unternehmen nicht auf einer Website präsentiert werden, so gilt es, sich klar zu entscheiden, über welche Kanäle die Produkte vertrieben werden.

Diese Tipps zu Social Media für Unternehmen im Überblick widmete DILA, der Experte für Alu Sanierungen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DILA Handel GmbH

Herr Ferdinand Diesenreither

Eberschwang 81

4906 Eberschwang

Österreich

fon ..: 0043 7753 354 24

fax ..: 0043 7753 354 94

web ..: http://www.dila-sanieren.at

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

DILA ist Ihr Experte für Alusanierungen und Aluverkleidungen für Fenster und Türen. DILA bietet individuelle Lösungen für bestehende Fenster, Wintergärten und Haustüren. DILA ist Ihr Spezialist zur Umrüstung von bestehenden Holzfenstern auf vollwertige Holz-Alu-Fenster.

DILA bietet:

* die komplette Aufrüstung bestehender Holzfenster zu Holz-Alu-Fenstern

* die nachhaltige optische Aufwertung von Fenstern und Türen mit Farben und Holzdekor

* absoluten Komfort: Nie mehr streichen dank Alu-Sanierung

* günstige Angebote: Die Umrüstung ist kostengünstiger als ein kompletter Fenstertausch

* Sicherheit: Hinterlüftete Verkleidungen verhindern Schimmelbildung

