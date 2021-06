Erfolgreich auf das eigene Unternehmen hinweisen ist der erste Schritt zum Erfolg. Doch wie entscheidet man sich für das richtige Werbemittel?

Fahnen und Flaggen sind ein Werbemittel, die noch nie an Bedeutung verloren haben. Neben Printprodukten und Werbung im Netz sind Fahnen immer noch ein wirksames Werbemittel, das sowohl von Unternehmern und Unternehmerinnen als auch potentiellen Kunden geschätzt wird.

Auf der Website der Ersten Österreichischen Fahnenfabrik kann man auf einen Blick prüfen, welche Fahnen und Flaggen für das eigene Unternehmen geeignet sind – und diese klare Checkliste lässt sich bequem auf andere Werbemittel umlegen.

1. Anforderungen prüfen. Bei der Wahl des richtigen Werbemittels sollte zuerst festgestellt werden, was das Werbemittel können soll. Soll es einfach nur aufmerksam machen, den Weg zum Unternehmen weisen oder ein bestimmtes Produkt präsentieren? Wie kann die Corporate Identity vermittelt werden? Im Falle einer Werbefahne gilt es also zu ermitteln, welche dieser Anforderungen die Fahne erfüllen sollte.

2. Zielpublikum ermitteln. Welches Publikum will ich mit meinem Werbemittel erreichen? Welche Formen, Farben und welche Sprache erreicht mein Publikum am besten?

3. Beratung vom Experten annehmen. Niemand kann erwarten, dass man sich bei Ausführungen und Bestellmengen auskennt. Egal, ob man Briefpapier gestaltet oder Fahnen und Flaggen für das eigene Unternehmen ordern möchte: Expertenrat ist immer gefragt.

Auf der Website der Ersten Österreichischen Fahnenfabrik findet sich nicht nur dieser Leitfaden zur Wahl der richtigen Produkte, sondern auch eine ausführliche Übersicht über die möglichen Ausführungen sowie der Kontakt zum Experten.

Denn wer auf die richtige Fahne setzt, wird sein Unternehmen im besten Licht präsentieren: www.fahnenfabrik.at.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ERSTE ÖSTERREICHISCHE FAHNENFABRIK PAUL LÖB GMBH

Herr Christoph Eder

Mühldorf 56

4644 Scharnstein

Österreich

fon ..: +43-7615-30550-0

fax ..: +43-7615-30550-22

web ..: https://www.fahnenfabrik.at/de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die Erste Österreichische Fahnenfabrik wurde als Handwerksbetrieb gegründet und kann auf über 90 Jahre Erfahrung in Sachen Fahnen- und Flaggenherstellung verweisen. Von Beginn an zeichnete sich das Unternehmen durch fachliche Kompetenz, ausgezeichnete Qualität, absolute Termintreue und freundliche, kompetente Mitarbeiter aus.

Das Unternehmen wurde bis Dezember 2013 in der zweiten Generation von Herr Mag. René Ender, dem Schwiegersohn des Firmengründers Paul Löb, geführt und mit 1. Jänner 2014 von Herrn Christoph Eder übernommen, der den Traditionsbetrieb im Sinne seiner Gründer weiterführt.

Die Erste Österreichische Fahnenfabrik bietet alles, was auf dem Sektor Fahnen gewünscht wird, von der klassischen Fahne über Werbebanner bis hin zu Beachflags für jeden Anlass. Lassen Sie sich vom modernen, umfangreichen Sortiment überzeugen!

Pressekontakt:

ERSTE ÖSTERREICHISCHE FAHNENFABRIK PAUL LÖB GMBH

Herr Christoph Eder

Mühldorf 56

4644 Scharnstein

fon ..: +43-7615-30550-0

web ..: https://www.fahnenfabrik.at/de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.