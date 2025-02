Professionelle Unterstützung beim Hausverkauf

Die Makler der Monika Hamacher Immobilien GmbH bieten Eigentümern ein umfangreiches Leistungsspektrum

Für den Verkauf eines Hauses gibt es verschiedene Gründe. Ein Umzug aufgrund eines Jobwechsels in eine andere Stadt, eine Trennung oder Scheidung oder Altersgründe können eine Veräußerung erforderlich machen. Auch einige Immobilienerben möchten das Haus nicht selbst nutzen oder vermieten, sondern verkaufen. In allen Fällen bieten die Makler der Monika Hamacher Immobilien GmbH Unterstützung. Sie wickeln den Hausverkauf auf Wunsch vollständig für Eigentümer aus Bergisch Gladbach, Leverkusen, Köln und der Region ab.

Der Verkauf eines Hauses ist eine komplexe Aufgabe, die Zeit, Fachkenntnisse und eine durchdachte Strategie erfordert. Die Makler der Monika Hamacher Immobilien GmbH bieten Eigentümern einen Rundum-Service, der sämtliche Schritte des Verkaufsprozesses abdeckt und sie bestmöglich unterstützt. Von der Wertermittlung über die Vermarktung bis hin zur Übergabe steht das erfahrene Team an der Seite seiner Kunden.

Ein zentraler Bestandteil des Leistungsspektrums ist ein sogenanntes 7-Punkte-Servicepaket. Dieses beinhaltet unter anderem die professionelle Wertermittlung, die Beschaffung und Prüfung aller erforderlichen Unterlagen sowie die Erstellung hochwertiger Exposés und Grundrisse. Durch zielgerichtetes Marketing, individuelle Beratungsgespräche und organisierte Besichtigungstermine wird der Verkaufsprozess effizient und sicher gestaltet. Die Makler prüfen zudem die Bonität potenzieller Käufer und begleiten den Notartermin. So stellen sie sicher, dass der Hausverkauf reibungslos abläuft.

Auch nach dem erfolgreichen Verkauf bleibt die Monika Hamacher Immobilien GmbH ein verlässlicher Partner. Die Makler kümmern sich um die Überwachung des Geldeingangs sowie um die Übergabe der Immobilie. „Eigentümer können sich darauf verlassen, dass der gesamte Verkaufsprozess transparent und sorgfältig abgewickelt wird“, so Geschäftsführer Florian Maskus.

Für weitere Informationen oder eine persönliche Beratung stehen die Makler der Monika Hamacher Immobilien GmbH telefonisch unter 02204 – 767550 oder per E-Mail unter info@immobilien-hamacher.de zur Verfügung. Mehr Wissenswertes zum Leistungsspektrum sowie zu Immobilienmakler Refrath, Immobilienmakler Bensberg und Immobilienmakler Bergisch Gladbach gibt es auch auf https://www.immobilien-hamacher.de/.

Die Monika Hamacher Immobilien GmbH mit Sitz in Bergisch Gladbach wurde in den 1980er Jahren von Monika Hamacher gegründet. Das Unternehmen hat sie 2016 an Florian Maskus übergeben. Neben dem Immobilienverkauf sind die Immobilienmakler aus Bergisch Gladbach auch auf die Vermietung von Immobilien in der Stadt, in Köln sowie im Rheinisch-Bergischen Kreis spezialisiert.

