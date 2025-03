Gekonnte Marktwertermittlung vor dem Immobilienverkauf

Die Makler der Monika Hamacher Immobilien GmbH nutzen verschiedene Verfahren oder eine Kombination dieser

Vor dem Immobilienverkauf ist die Ermittlung des Marktwertes extrem wichtig, um später einen attraktiven Preis zu erzielen. Die Makler der Monika Hamacher Immobilien GmbH aus Bergisch Gladbach setzen auf bewährte Methoden, um eine fundierte Wertermittlung sicherzustellen. Dabei kommen drei anerkannte Verfahren zum Einsatz: das Vergleichswertverfahren, das Sachwertverfahren und das Ertragswertverfahren. Welches davon angewandt wird, hängt von der Art der Immobilie und ihrer Nutzung ab.

Das Vergleichswertverfahren wird hauptsächlich zur Bewertung von Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern eingesetzt. Der Wert der Immobilie wird dabei durch den Vergleich mit ähnlichen, kürzlich verkauften Objekten bestimmt. Faktoren wie Ausstattung, Größe, Lage und Zustand spielen eine wesentliche Rolle. „Dieses Verfahren bietet eine hohe Markttransparenz, da es sich an tatsächlich erzielten Verkaufspreisen orientiert“, erklärt Geschäftsführer Florian Maskus.

Das Sachwertverfahren wird vor allem bei selbstgenutzten Einfamilienhäusern oder besonderen Gebäuden angewendet, für die wenige Vergleichsdaten vorliegen. Hierbei setzt sich der Wert aus den Wiederherstellungskosten des Gebäudes und dem Bodenwert zusammen. Abschreibungen für Alter und Abnutzung werden ebenfalls berücksichtigt. „Dieses Verfahren ist besonders dann sinnvoll, wenn die Immobilie einzigartig ist und es keine vergleichbaren Marktwerte gibt“, so der Geschäftsführer.

Das Ertragswertverfahren eignet sich besonders für vermietete Wohn- und Gewerbeimmobilien. Bei diesem wird der Wert anhand der zu erwartenden Erträge berechnet. Neben der Nettomiete fließen auch Bewirtschaftungskosten und der Liegenschaftszins in die Bewertung ein. „Diese Methode ist ideal für Investoren, weil sie eine realistische Einschätzung der Rentabilität einer Immobilie ermöglicht“, erklärt Florian Maskus. In einigen Fällen kommt auch eine Kombination der genannten Verfahren zum Einsatz.

Eine professionelle Immobilienwertung ist wichtig, damit kein falscher Verkaufspreis festgelegt wird. Dadurch könnte sich der Verkaufsprozess verzögern. Bei einem zu hohen Preis etwa sehen sich Interessenten zum Beispiel nach günstigeren Vergleichsobjekten um, da sie sich meist vorab umfassend über die Kaufpreise informiert haben.

Die Grundlage für eine professionelle und normgerechte Immobilienbewertung bildet die Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV). In ihr finden sich die Standards für die oben genannten Verfahren. So wird dafür gesorgt, dass Immobilienbewertungen deutschlandweit einheitlich, transparent und rechtssicher durchgeführt werden. Die ImmoWertV nutzen auch die Maklerinnen und Makler der Monika Hamacher Immobilien GmbH.

Für weitere Informationen zur Immobilienbewertung und individuellen Beratung stehen sie gerne zur Verfügung.

Die Monika Hamacher Immobilien GmbH mit Sitz in Bergisch Gladbach wurde in den 1980er Jahren von Monika Hamacher gegründet. Das Unternehmen hat sie 2016 an Florian Maskus übergeben. Neben dem Immobilienverkauf sind die Immobilienmakler aus Bergisch Gladbach auch auf die Vermietung von Immobilien in der Stadt, in Köln sowie im Rheinisch-Bergischen Kreis spezialisiert.

