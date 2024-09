ProCoReX GmbH – Nachhaltige und umweltfreundliche Elektroschrott Entsorgung in Dortmund

ProCoReX GmbH: Kostenlose Elektroschrott-Abholung und zertifizierte Datenträgervernichtung – Für eine nachhaltige Zukunft!

In einer Welt, in der der Abfall von Elektronik ständig zunimmt, stellt die ProCoReX GmbH sicher, dass Sie sich um Ihre alten Geräte keine Sorgen machen müssen. Als Ihr vertrauenswürdiger Partner für eine verantwortungsvolle Elektro- und Computerschrottentsorgung bieten wir nicht nur kostenlose Abholungen an, sondern tragen auch aktiv zur Erhaltung unserer Umwelt und zur Unterstützung sozialer Projekte bei.

Kostenlose Elektroschrott Entsorgung in Dortmund – Bequem und unkompliziert

Fallen Sie nicht in die Fallen der unsachgemäßen Entsorgung! Mit unserem kostenlosen Abholservice für Elektroschrott, der Computer, Server, Monitore, Drucker, Festplatten und andere Datenträger umfasst, genießen Sie eine einfache und komfortable Lösung zur Entsorgung Ihrer alten Geräte. Vertrauen Sie auf ProCoReX, um sicherzustellen, dass Ihre Elektroschrott-Entsorgung nicht nur effizient, sondern auch umweltbewusst erfolgt.

Zertifizierte Datenträgervernichtung – Sicherheit auf höchstem Niveau

Einer der Kernaspekte unseres Serviceportfolios ist die zertifizierte Datenträgervernichtung gemäß den strengen Vorgaben der DIN Norm 66399. Bei uns sind Ihre vertraulichen Daten sicher: Wir garantieren die vollständige und nachhaltige Vernichtung Ihrer Informationen – ganz gleich, ob es sich um alte Festplatten oder andere Speichermedien handelt. Mit Stolz können wir unser Zertifikat der Dekra für die Datenträgervernichtung nach DIN Norm 66399 präsentieren – Sicherheit und Vertraulichkeit für unsere Kunden sind oberste Priorität.

Umweltengagement – Mit jeder Abholung einen Baum pflanzen

Doch unser Engagement endet nicht bei der Elektroschrott Entsorgung! ProCoReX hat sich dazu verpflichtet, aktiv die Aufforstung zu unterstützen. Für jede durchgeführte Abholung pflanzen wir neue Bäume und leisten damit einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität und zum Klimaschutz. Gemeinsam tragen wir zu einer grüneren Welt bei! Weitere Informationen zu unseren Umweltinitiativen finden Sie auf unserer Webseite unter „Umwelt und Nachhaltigkeit“.

Soziale Verantwortung – Unterstützung für schützenswerte Projekte

Wir glauben, dass soziale Verantwortung und ökologisches Engagement Hand in Hand gehen sollten. Durch regelmäßige Beiträge in Form von Geld- und Sachspenden fördern wir Organisationen, die sich für Umweltschutz und humanitäre Hilfe einsetzen. Mit Ihrer Wahl für ProCoReX leisten Sie einen direkten Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Menschen in Not.

Eine Entscheidung für die Zukunft

Mit der ProCoReX GmbH an Ihrer Seite entscheiden Sie sich nicht nur für eine einfache Lösung Ihres Elektroschrott-Problems, sondern auch für eine nachhaltige und verantwortungsvolle Zukunft.

Gemeinsam können wir einen bedeutsamen Unterschied machen – für unsere Umwelt und für Menschen weltweit.

Jetzt Kontakt aufnehmen!

Schließen Sie sich uns an und profitieren Sie von unserem umfassenden Service! Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihre Elektroschrott-Abholung zu planen, und lassen Sie uns gemeinsam einen wertvollen Beitrag zur Umwelterhaltung leisten und dabei das Leben vieler Menschen positiv beeinflussen.

ProCoReX GmbH – Für eine bessere Welt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX GmbH

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.edv-entsorgung.com

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

