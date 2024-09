Mitarbeitergeschenke: So vermeiden Unternehmen Fehler und zeigen echte Wertschätzung

In Zeiten knapper Budgets und dem Fokus auf Nachhaltigkeit sind „Standardgeschenke“ überholt. Doch wie drückt man Wertschätzung aus, ohne Ressourcen zu verschwenden? Die Lösung ist einfach …

Das passende Mitarbeitergeschenk zu finden, ist oft eine größere Herausforderung als gedacht. Bei knappen Budgets sowie wachsendem Nachhaltigkeitsbewusstsein sind „Einheitsgeschenke“ nicht mehr zeitgemäß. Wie zeigt man aber echte Wertschätzung, ohne dabei Ressourcen zu verschwenden? Die Antwort ist einfacher als gedacht.

Geschenke sind seit jeher eine bewährte Methode, um Wertschätzung auszudrücken und Beziehungen zu stärken – und das gilt auch im beruflichen Umfeld. Studien belegen, dass durchdachte Präsente nicht nur die Zufriedenheit und Loyalität der Belegschaft steigern, sondern auch das Employer Branding verbessern. Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden anerkennen, gelten als attraktiver. Doch jedes Geschenk sendet eine Botschaft: Während ein durchdachtes Präsent echte Wertschätzung zeigt, kann ein unpassendes schnell das Gegenteil bewirken. Und dies ist nur eine der vielen Hürden, denen sich Unternehmen bei der Suche nach dem perfekten Mitarbeitergeschenk stellen müssen.

Die Herausforderungen beim Schenken

Bei der Auswahl der passenden Aufmerksamkeit stehen Unternehmen gleich vor mehreren Herausforderungen:

* Inklusivität: Das perfekte Dankeschön berücksichtigt die unterschiedlichen Perspektiven und Werte im Team, sodass sich jeder angesprochen fühlt.

* Angemessenheit: Das Geschenk muss dem Anlass, der Unternehmenskultur und der Position des Empfangenden entsprechen. Ein unpassendes Präsent kann unbeabsichtigt negative Reaktionen hervorrufen.

* Personalisierung: Die Aufmerksamkeit sollte eine Balance zwischen individueller Note und allgemeiner Verwendbarkeit bieten, um echte Wertschätzung zu zeigen und gleichzeitig für alle passend sein.

* Aufwand: Oft sind mehrere Personen mit der Suche nach dem perfekten Geschenk beschäftigt, das am Ende nicht den gewünschten Effekt erzielt.

Die Lösung: Digitale Geschenkplattformen

Viele Unternehmen setzen zunehmend auf digitale Geschenkplattformen, die Gutscheincodes anbieten. Diese Plattformen ermöglichen es Mitarbeitenden, aus einem breiten Angebot an hochwertigen Geschenken zu wählen, die ihren persönlichen Vorlieben entsprechen. Der Arbeitgebende legt lediglich das Budget fest. Ein zusätzlicher Vorteil für beide Seiten: Solche Sachzuwendungen bleiben in der Regel bis zu einem monatlichen Brutto-Betrag von 50 Euro steuerfrei.

„In einer Arbeitswelt, in der persönliche Begegnungen seltener werden, ist es wichtiger denn je, Anerkennung gezielt und individuell auszudrücken“, betont Matthias Müller, Geschäftsführer von MeinWunschgeschenk, einem der führenden Anbieter von Mitarbeitergeschenken in Deutschland. „Unsere Plattform bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihren Angestellten auf einfache, aber wirkungsvolle Weise Wertschätzung zu zeigen – sei es zum Geburtstag, zu Weihnachten oder zum Firmenjubiläum. Mit unserer großen Auswahl an hochwertigen Marken-Geschenken von Apple bis Zwilling können sich Mitarbeitende genau das aussuchen, was zu ihnen passt.“

Durch diese gezielte Anerkennung können Unternehmen eine nachhaltige Bindung zu ihren Mitarbeitenden aufbauen – ein wichtiger Faktor in einer Zeit, in der persönliche Kontakte zunehmend auf der digitalen Ebene stattfinden.

Über EMPLOYEAH! – Benefits & Loyalty Solutions

EMPLOYEAH! ist der B2E-Geschäftsbereich der Living Bytes Kundenbindungs- und Kundengewinnungsprogramme GmbH mit Sitz in Hamburg. Mit mehr als 20 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von über 12 Millionen Euro entwickelt Living Bytes seit 2006 maßgeschneiderte Prämienprogramme zur Kundenbindung und Verkaufsförderung. Mit EMPLOYEAH! unterstützt Living Bytes Unternehmen dabei, Mitarbeitende zu motivieren, langfristig zu binden und eine wertschätzende sowie nachhaltige Unternehmenskultur zu fördern. Das Portfolio umfasst unter anderem Geschenk- und Prämienplattformen (MeinWunschgeschenk, MyChristmaspresent, MeineWunschprämie und MeinWunschvoucher), die eine Auswahl aus über 2.500 Markenartikeln ermöglichen, ein Mitarbeiterbindungsprogramm auf Basis von einem Bonuspunkte- und Prämiensystem (mySMILES), Onboarding Boxen, Adventskalender mit integrierten Geschenkcodes sowie eine Auswahl aus über 100.000 Werbemittel (Corporate Gifts & Wear).

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.employeah.team/

