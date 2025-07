ProCoReX Europe GmbH setzt neue Maßstäbe in der nachhaltigen IT-Entsorgung

In der heutigen Zeit gewinnen Datenschutz und Umweltschutz für Unternehmen und Organisationen stetig an Bedeutung. Die ProCoReX Europe GmbH positioniert sich als verlässlicher Partner.

Nachhaltige Entsorgung von IT-Altgeräten.

Die fachgerechte Entsorgung von Computerschrott stellt Unternehmen und Organisationen vor vielfältige Herausforderungen. Neben der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, wie der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, ist die umweltgerechte Wiederverwertung von wertvollen Ressourcen ein zentrales Anliegen. ProCoReX Europe GmbH bietet eine kostenlose Abholung und Entsorgung von Computerschrott, Laptops, Servern und anderen IT-Geräten an. Das Unternehmen legt besonderen Wert darauf, dass sämtliche Prozesse transparent, effizient und nach höchsten Umweltstandards erfolgen.

Durch die Rückführung von Rohstoffen in den Wirtschaftskreislauf trägt ProCoReX Europe GmbH aktiv zur Reduzierung von Elektroschrott und zur Schonung natürlicher Ressourcen bei. Die Einhaltung branchenspezifischer Normen, wie der DIN 66399 für die Vernichtung von Datenträgern, unterstreicht die Verpflichtung zu nachhaltigem Handeln und dokumentiert die Fachkompetenz des Unternehmens.

Professionelle Datenvernichtung nach DIN 66399

Der Schutz sensibler Unternehmensdaten ist ein zentrales Element der IT-Entsorgung. ProCoReX Europe GmbH garantiert eine professionelle und zertifizierte Vernichtung von Festplatten und anderen Datenträgern gemäß den Vorgaben der DIN 66399. Die unterschiedlichen Sicherheitsstufen, wie H-3 bis H-5 für Festplatten oder E-2 für elektronische Datenträger, werden dabei strikt eingehalten. Diese Vorgehensweise gewährleistet, dass vertrauliche Informationen unwiderruflich gelöscht und ein Missbrauch durch Dritte ausgeschlossen wird.

Die Vernichtungsprozesse werden lückenlos dokumentiert und durch entsprechende Zertifikate bestätigt. Kundinnen und Kunden erhalten somit einen klaren Nachweis über die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und können sich auf die Zuverlässigkeit und Professionalität von ProCoReX Europe GmbH verlassen.

Branchenspezifische Lösungen und individuelle Beratung

ProCoReX Europe GmbH richtet sein Angebot gezielt an Unternehmen, Behörden und Organisationen, die Wert auf eine gesetzeskonforme, sichere und nachhaltige IT-Entsorgung legen. Die individuelle Beratung steht dabei im Mittelpunkt: Das Expertenteam analysiert den Bedarf der Kundschaft und entwickelt maßgeschneiderte Lösungen, die sowohl den gesetzlichen Anforderungen als auch den betrieblichen Abläufen optimal entsprechen.

Die Abholung der IT-Altgeräte erfolgt flexibel und ohne zusätzliche Anfahrtskosten (Unter der Vorraussetzung, das alle Vorgaben der ProCoReX erfüllt werden). Auf Wunsch übernimmt ProCoReX Europe GmbH auch die Demontage und den Abtransport von Serveranlagen und komplexen IT-Infrastrukturen. Die Einhaltung aller relevanten Datenschutzbestimmungen und die fachgerechte Vernichtung der Datenträger sind dabei selbstverständlich.

Vertrauensbeweis durch Zertifizierungen und transparente Prozesse

Die Einhaltung höchster Sicherheitsstandards und die regelmäßige Überprüfung der Prozesse durch unabhängige Stellen sind zentrale Bestandteile der Unternehmensphilosophie. Die Zertifizierung nach DIN 66399 dient als Vertrauensbeweis für die Kundschaft und dokumentiert die konsequente Umsetzung aller gesetzlichen und branchenspezifischen Vorgaben.

Kontakt und weitere Informationen

Unternehmen und Organisationen, die auf der Suche nach einem zuverlässigen Partner für die Entsorgung von IT-Altgeräten und die professionelle Datenvernichtung sind, finden unter Computerschrott umfassende Informationen zum Leistungsangebot der ProCoReX Europe GmbH. Das Unternehmen steht für individuelle Beratung, höchste Sicherheitsstandards und nachhaltige Lösungen im Bereich der IT-Entsorgung.

Über ProCoReX Europe GmbH

Die ProCoReX Europe GmbH ist spezialisiert auf die kostenlose und umweltgerechte Entsorgung von IT-Altgeräten sowie die zertifizierte Vernichtung von Datenträgern. Das Unternehmen unterstützt Kundinnen und Kunden bei der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und setzt auf nachhaltige, effiziente Prozesse. Mit langjähriger Expertise und einem klaren Fokus auf Sicherheit und Zuverlässigkeit ist ProCoReX Europe GmbH der Trusted Partner für professionelle IT-Entsorgung und Datenvernichtung in Deutschland.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

